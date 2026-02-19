Nyt meni niin kuin Strömsössä – Yle-tuotekauppa avautui Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Mukana on toivottuja ja rakastettuja Yle-brändejä Merisäästä Radiomafiaan ja Pikku Kakkosesta Strömsöhön.
Ylen rakastettujen sisältöjen tuotteita saa Ylen juhlavuoden kunniaksi tänään 20. helmikuuta avatusta Yle-kaupasta. Edustettuina on niin nykyisiä kuin aiempien vuosikymmenien suosikkisisältöjä ja brändejä asiakkailta tulleiden toiveiden mukaisesti.
“Meiltä kysellään säännöllisesti, mistä voi hankkia Yle-tuotteita. Halusimme juhlavuoden kunniaksi vastata näihin toiveisiin ja perustaa Yle-tuotekaupan, jonka tuotteilla voi fanittaa omaa lempisisältöään. Yle 100 -juhlavuoden teemana ovat yhteiset hetket, ja niitä ovat Yle-kaupassa olevat ohjelmat tarjonneet meille vuosien varrella”, kertoo Ylen viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja Jere Nurminen.
Ensimmäisessä vaiheessa kaupasta on saatavilla elävien legendojen tuotteita, kun edustettuna ovat Merisää, Kansanradio ja Strömsö. Mukana on myös kaikenikäisten suomalaisten rakastama Pikku Kakkonen, jonka väreihin ja tuttuun logoon voi pukeutua hankkimalla itselleen esimerkiksi t-paidan, heijastimen, hupparin, mukin tai kangaskassin.
Nostalgiannälkäisille tarjolla on 90-luvun nuorten suosikkikanava Radiomafian ilmeellä varustettuja tuotteita lippalakista vyölaukkuun. 2010-luvulta tutun Uusi päivä -draamasarjan fanit taas voivat sonnustautua esimerkiksi kestosuosikin t-paitaan.
Ylen uudempia sisältöjä ja nuorempien kohderyhmien suosikkeja edustavat Luuttiklubi-pelikanavan ja Sori siitä -draamasarjan tuotteet. Lisäksi karvaisten ystävien ja pitkien livelähetysten fanittajille tarjolla on erilaisia Pentuliven tuotteita.
Ylellä on ollut tuotemyyntiä myös aikaisemmin. 1990-luvulla Ylellä oli Yle Shop -myymälät Helsingin Pasilassa ja Tampereen Tohlopissa. 2000-luvun puolivälistä Ylen tuotteita myytiin Ylen verkkokaupassa, jonka toiminta päättyi vuonna 2015.
Tutustu tästä Yle-kauppaan ja sen päivittyvään valikoimaan.
Yle täyttää pyöreät 100 vuotta 9.9.2026 ja juhlavuoden teemana on yhteiset hetket. Juhlinnan keskiössä ovat ihmiset ja yhteenkuuluvuuden tunne.
yle.fi/yle100
