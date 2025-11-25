Korkeasaaren eläintarha

Säiden lauhtuminen herätti Korkeasaaren karhut

20.2.2026 13:29:44 EET | Korkeasaaren eläintarha | Tiedote

Korkeasaaren 25- ja 20-vuotiaat naaraskarhut ovat heränneet talviuniltaan. Kipakka pakkastalvi edisti Karhulinnan asukkaiden talvilepoa. Kevään lähestymiseen karhuja herätteli veden lirinä, joka kuului säiden lauhtuessa talvitiloissa rikkoutuneesta vesiputkesta.

Korkeasaaren karhut Sofia ja Yulia ulkoilevat auringonpaisteessa. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren karhut vetäytyivät talviunilleen marraskuun toisella viikolla. Lämpimän alkutalven aikana lepo oli katkonaista, mutta kovien pakkasten alettua karhut rauhoittuivat talvipesäänsä. Lämpötila laski pakkasen puolelle myös talvitiloissa, ja karhut käpertyivät tavallisesta poiketen yhteiseen pesään. Säiden lauhduttua herätys tuli yllättäen, kun talvitilassa rikkoutunut vesiputki alkoi vuotaa. Talvipesä ei kuitenkaan kastunut, joten karhut käyttävät sitä edelleen.

”Tänä talvena karhut eivät nukkuneet pitkiä yhtenäisiä unijaksoja. Näimme pesäkamerasta, että karhut nousivat usein jaloittelemaan ja veimme niille kevyttä ruokaa. Ne ovat kurkistaneet uloskin, mutta palanneet takaisin nukkumaan. Karhuilla on nyt mahdollisuus valita oman rytminsä mukaan levon ja ulkoilun väliltä”, kertoo eläintenhoitaja Susan Nuurtila.

Karhut pääsevät päivittäin ulkoilemaan ja tutkimaan lumista tarhaansa. Ne rapsuttelevat talviturkkejaan puiden runkoihin, kierivät lumessa ja nuuhkivat tuoksuja lumen alta. Karhut ovat edelleen väsyneitä, joten ne viettävät vielä ison osan päivästään lepäillen pesissään, jonne ne saavat talvirientojensa jälkeen kömpiä.

Eläintenhoitajat ovat antaneet karhuille kevyiksi makupaloiksi salaattia, omenaa ja porkkanaa sekä hieman täyttävämpää kuivaruokaa. Talviunien jälkeen ruokahalu palailee vähitellen. Karhujen aktiivisuuden lisääntyessä siirrytään normaaliin ruokavalioon, eli kasvisten oheen tulee myös viljatuotteita, lihaa ja kalaa.

Kahden edellisen talven lauhat säät ovat vaikuttaneet helsinkiläisten karhujen talviunirytmiin ja yhtenäisten unijaksojen pituus on selvästi lyhentynyt aiemmasta. Tänä talvena pisin yhtenäinen unijakso kesti vain kolme viikkoa. Korkeasaaressa on mahdollisuus viilentää karhujen talvipesiä, jotta lauhoinakin talvina unet sujuisivat paremmin. Mikään ei kuitenkaan viilennä tiloja yhtä tehokkaasti kuin oikea pakkastalvi.  

Korkeasaaren karhut Sofia ja Yulia ulkoilevat auringonpaisteessa. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Emokarhu Sofia kömpii ulos talvitiloista. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Karhut ulkoilevat oman rytminsä mukaan. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Karhu tutkimassa tarhaansa. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Karhu hankaa itseään puunrunkoa vasten. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Selkärapsutuksia. Kuva: Julia Peltola, Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha

Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.

Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.

Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.

