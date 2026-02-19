Ex-ministeri Mikkonen hämmästyi kyselytunnilla: Ministeri Essayahilta harhaanjohtavaa puhetta saimaannorpista

Hallitus lähetti lausunnolle hallituksen esityksen koskien asetusta Saimaan kalastusrajoituksesta, joilla rajoitetaan uhanalaiselle saimaannorpalle vaarallisten kalastusvälineiden käyttöä. Ministeri Essayah kertoi asetuksella tehostavansa saimaannorpan suojelua, vaikka Mikkosen mukaan asetus ei paranna suojelun tilaa tosiasiallisesti lainkaan.

– Hallitus ei ole pidentämässä verkkokalastuskieltoa heinäkuulle, vaikka se olisi kaikkein kriittisintä saimaannorppien hukkumiskuolemien vähentämiseksi. Ministerin juhlistama kalastuskieltoalueen laajennus on puolestaan jo pääosin suojelusopimusten osalta toimeenpantu, eli asetus vain päivitetään teknisesti vastaamaan nykytilaa, Mikkonen avaa tilannetta.

Itsekin verkkokalastusasetusta viime kaudella valmistelemassa ollut Mikkonen tarkentaa, että kieltoaluetta laajennetaan vuosittain sopimuksin sitä mukaan, kun kuutteja syntyy uusille alueille. Asetukseen uudet alueet päivitetään viiden vuoden välein, kun valtioneuvoston asetus uusitaan.

– Nämä ministerin mainostamat “uudet” kieltoalueet ovat siis pääosin olleet verkkokalastuskiellon piirissä, osa jo useamman vuoden ajan, Mikkonen toteaa.

Mikkosen mukaan maa- ja metsätalousministerin väitteet asetuksen valmistelusta ovat olleet harhaanjohtavia myös muilla tavoin. Eduskunnan kyselytunnilla torstaina 19.2. ministeri Essayah vastasi vihreiden Hanna Holopaisen kysymykseen kertomalla, että asetuksen valmistelu “pohjautuu ELYn virkamiesvalmisteluun ja siihen raporttiin, jossa on kuultu tutkijoita, asiantuntijoita ja myöskin alueen sidosryhmiä.”

– Ymmärrykseni mukaan asetus sekä sen taustalla oleva raportti on päinvastoin valmisteltu poikkeuksellisen suppeasti ja pääasiallisesti kalatalouden toimijoiden ja -viranomaisten kesken. Raportissa esiintyy siksi myös vääriä tulkintoja norpan suojelutilanteesta, kun norppatutkijat eivät ole päässeet niitä korjaamaan. Essayah on saattanut teoriassa kuulla asiantuntijoita, mutta kuunnellut hän ei selvästi ole, Mikkonen sanoo.

Aiempina vuosina vastaavassa valmistelutyössä on hyödynnetty laajasti eri alojen tutkijoita viranomaisia sekä sidosryhmiä kalastajista ympäristöjärjestöihin.

Mikkonen kertoo surullisena myös tänään torstaina todetusta vuoden kolmannesta norppakuolemasta.

– Verkot ovat vaarallisia norpille ympäri vuoden. Viimeksi tänään uutisoitiin verkkoihin hukkuneesta norpasta sekä myös jäältä löytyneestä kuolleesta kuutista. On aivan selvä asia, että verkkokalastuksen rajoitukset ovat tehokkain keino suojella ainutlaatuista norppaa, Mikkonen kommentoi.

Ministeri Essayah yritti vastauspuheenvuoronsa lopussa sivaltaa Vihreitä väittämällä, että aiemmalla kaudella Vihreä ministeri ei olisi esittänyt verkkokalastuskiellon pidentämistä. Marinin hallituksessa istunut ex-ministeri Mikkonen tyrmää väitteen virheellisenä.

– Asiasta poikkeuksellisesti äänestettiin valtioneuvoston istunnossa 6.5.2021 minun esityksestäni, sillä vaadin silloisen maa- ja metsätalousministerin valmistelemaan asetukseen verkkokalastuskiellon pidentämistä. Eriävä mielipiteeni asiaan löytyy valtioneuvoston pöytäkirjoista, Mikkonen päättää.