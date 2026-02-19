Vihreiden Hyrkkö penää ulkoministeriltä selitystä Suomen osallistumiseen Trumpin rauhanneuvostoon: “Kuka tämän päätöksen on tehnyt?”
19.2.2026 19:48:59 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kritisoi Suomen osallistumista Trumpin rauhanneuvoston ensimmäiseen kokoukseen. Hänen mukaansa osallistuminen heikentää kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää, jonka tukeminen on Suomen kaltaiselle pienelle maalle elinehto.
Tasavallan presidentin kanslia on vahvistanut Yleisradiolle, että Suomi osallistuu tarkkailijana Trumpin rauhanneuvoston kokoukseen perjantaina 20.2.2026.
– Ensin vaikutti siltä, että Suomi olisi pitkän ulkopolitiikan linjansa mukaisesti jättäytymässä pois tällaisesta yhden maan ja yhden hallinnon projektista, joka tosiasiallisesti halveksuu kansainvälisen yhteisön rauhantyön toimintaperiaatteita. Tänään on kuitenkin käynyt ilmi, että Suomi osallistuu diplomaattitason tarkkailijana kokoukseen. Mihin tällainen linjanmuutos perustuu ja missä päätös on tehty? Hyrkkö ihmettelee.
Hyrkön mukaan Suomen ja muiden EU-maiden tulisi pidättäytyä vakiintunutta kansainvälistä monenkeskistä sopimusjärjestelmää murentavasta Trumpin rauhanneuvostohankkeesta. Neuvoston jäsenyys täytyy myöskin ostaa, eikä ole mitään takeita siitä, mihin jäsenyysmaksuja käytettäisiin.
– Trumpin niin kutsuttu rauhanneuvosto ei vaikuta olevan liioin rauhan asialla kuin minkäänlainen neuvonpitokaan. Sen perimmäinen tarkoitus vaikuttaa olevan ohittaa YK:n kaltaiset monenväliset areenat ja pönkittää Yhdysvaltojen presidentin henkilökohtaista vaikutusvaltaa. Rauhantyö ei ole bisnestä, Hyrkkö puuskahtaa.
Hyrkkö peräänkuuluttaa koko EU:lta yhtenäistä linjaa.
— Euroopan unionin ei tule toimia Trumpin sanelupolitiikan ehdoilla vaan omia intressejään ja arvojaan puolustaen, huomauttaa Hyrkkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Ex-ministeri Mikkonen hämmästyi kyselytunnilla: Ministeri Essayahilta harhaanjohtavaa puhetta saimaannorpista19.2.2026 19:18:08 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen pöyristyi maa- ja metsätalousministeri Essayahin väitteistä eduskunnan kyselytunnilla tänään torstaina. Mikkosen mukaan ministerin vastauksessa esitettiin harhaanjohtavaa tietoa saimaannorpan suojelusta ja verkkokalastusasetuksen valmistelusta.
Sofia Virta: "Wille Rydman oletko tosissasi?"19.2.2026 16:41:51 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa tulevan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin kommenttiin, jossa tämä syytti Virtaa poliittisia vastustajiaan epäinhimillistävistä ja vihaa lietsovista retorisista keinoista.
Vihreiden Hopsu: Hallituksen esitys vaarantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan19.2.2026 09:29:16 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hopsu tukee yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltusen poikkeuksellisen vakavaa arviota hallituksen esitysluonnoksesta, jolla toimeenpannaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus Suomessa.
Sofia Virralta painavat terveiset uudelle ministerille18.2.2026 18:59:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että tuore sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman lopettaisi lisäleikkausten valmistelun välittömästi.
Vihreiden Hanna Holopainen: Saimaan verkkokalastusrajoituksia tulee pidentää heinäkuun loppuun saimaannorpan suojelemiseksi18.2.2026 17:09:46 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ihmettelee Kokoomuksen kykenemättömyyttä pidentää verkkokalastuskieltoa saimaannorppien suojelemiseksi, vaikka se on pääministeripuolueen oma tavoite.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme