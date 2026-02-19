Vihreiden Hyrkkö penää ulkoministeriltä selitystä Suomen osallistumiseen Trumpin rauhanneuvostoon: “Kuka tämän päätöksen on tehnyt?”

Tasavallan presidentin kanslia on vahvistanut Yleisradiolle, että Suomi osallistuu tarkkailijana Trumpin rauhanneuvoston kokoukseen perjantaina 20.2.2026.

– Ensin vaikutti siltä, että Suomi olisi pitkän ulkopolitiikan linjansa mukaisesti jättäytymässä pois tällaisesta yhden maan ja yhden hallinnon projektista, joka tosiasiallisesti halveksuu kansainvälisen yhteisön rauhantyön toimintaperiaatteita. Tänään on kuitenkin käynyt ilmi, että Suomi osallistuu diplomaattitason tarkkailijana kokoukseen. Mihin tällainen linjanmuutos perustuu ja missä päätös on tehty? Hyrkkö ihmettelee.

Hyrkön mukaan Suomen ja muiden EU-maiden tulisi pidättäytyä vakiintunutta kansainvälistä monenkeskistä sopimusjärjestelmää murentavasta Trumpin rauhanneuvostohankkeesta. Neuvoston jäsenyys täytyy myöskin ostaa, eikä ole mitään takeita siitä, mihin jäsenyysmaksuja käytettäisiin.

– Trumpin niin kutsuttu rauhanneuvosto ei vaikuta olevan liioin rauhan asialla kuin minkäänlainen neuvonpitokaan. Sen perimmäinen tarkoitus vaikuttaa olevan ohittaa YK:n kaltaiset monenväliset areenat ja pönkittää Yhdysvaltojen presidentin henkilökohtaista vaikutusvaltaa. Rauhantyö ei ole bisnestä, Hyrkkö puuskahtaa.

Hyrkkö peräänkuuluttaa koko EU:lta yhtenäistä linjaa.

— Euroopan unionin ei tule toimia Trumpin sanelupolitiikan ehdoilla vaan omia intressejään ja arvojaan puolustaen, huomauttaa Hyrkkö.