Classic puhkoi sarjan tiukimman puolustuksen 16 kertaa

19.2.2026 20:48:37 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan naisten sarjassa vähiten maaleja päästänyt sarjakakkonen SB-Pro sai kunnon kylvetyksen, kun kolmonen Classic murskasi sen kotonaan Lempäälässä peräti 16-2. Kauden aiemmissa 18 ottelussaan Pro oli päästänyt yhteensä vain 41 maalia.

Classic näytti jutun juonen heti avauserässä, kun se karkasi yhdeksässä minuutissa 4–0-johtoon. Veera Vilenius sijoitti avausosuman siivestä, Suvi Hämäläinen ajoi luukulle nostamaan eron kahteen, Ida Kattilakoski päätti purjehduksen 3–0-osumaan ja Elli Kylmäluoma kiskaisi vielä kotijoukkueelle neljännen maalin.

Ennakkoluuloton SB-Pro kokeili heti avauserän lopulla maalitilinsä avaamista kuudella viittä vastaan, mutta Suvi Hämäläinen rankaisi rohkeudesta tekemällä tyhjiin 5-0, tyhjiin ja erän viimeisellä sekunnilla Julia Woivalin ehti vielä laukoa taukolukemiksi 6-0.

Classic johti toisen erän jälkeen 9-0 ja ehätti kolmannessa jo 10–0-johtoon ennen kuin Aada Isometsä lakaisi irtopallosta SB-Pron ensimmäisen. Vieraiden 11–2-kavennuksen uitti läpiajosta Veronika Kopecka, mutta Classic komisteli sen jälkeen lukemia vielä viidesti.

Sarjan pistepörssiä dominoiva Suvi Hämäläinen merkkautti tänään tehot 4+1 ja Veera Vilenius 2+2. Peräti 11 Classicin pelaajaa pääsi maalinteon makuun.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla TPS–Koovee, SSRA–FBC Loisto, ÅIF–SaiPa, PSS–EräViikingit ja Northern Stars–Pirkat.

