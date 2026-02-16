Classic puhkoi sarjan tiukimman puolustuksen 16 kertaa

Classic näytti jutun juonen heti avauserässä, kun se karkasi yhdeksässä minuutissa 4–0-johtoon. Veera Vilenius sijoitti avausosuman siivestä, Suvi Hämäläinen ajoi luukulle nostamaan eron kahteen, Ida Kattilakoski päätti purjehduksen 3–0-osumaan ja Elli Kylmäluoma kiskaisi vielä kotijoukkueelle neljännen maalin.

Ennakkoluuloton SB-Pro kokeili heti avauserän lopulla maalitilinsä avaamista kuudella viittä vastaan, mutta Suvi Hämäläinen rankaisi rohkeudesta tekemällä tyhjiin 5-0, tyhjiin ja erän viimeisellä sekunnilla Julia Woivalin ehti vielä laukoa taukolukemiksi 6-0.

Classic johti toisen erän jälkeen 9-0 ja ehätti kolmannessa jo 10–0-johtoon ennen kuin Aada Isometsä lakaisi irtopallosta SB-Pron ensimmäisen. Vieraiden 11–2-kavennuksen uitti läpiajosta Veronika Kopecka, mutta Classic komisteli sen jälkeen lukemia vielä viidesti.

Sarjan pistepörssiä dominoiva Suvi Hämäläinen merkkautti tänään tehot 4+1 ja Veera Vilenius 2+2. Peräti 11 Classicin pelaajaa pääsi maalinteon makuun.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla TPS–Koovee, SSRA–FBC Loisto, ÅIF–SaiPa, PSS–EräViikingit ja Northern Stars–Pirkat.