Oulun keskustaan uusi hotelli ja kuntosali
20.2.2026 08:02:13 EET | Rave Rakennus Oy | Tiedote
Oulun keskustassa sijaitseva kiinteistö saa uuden elämän hotellin ja kuntosalin myötä. Hotellin on määrä avautua joulukuussa 2026.
Vuonna 1984 valmistuneeseen rakennukseen Mäkelininkatu 33:ssa tulee laaja peruskorjaus, jonka aikana kerrokset 2–6 muutetaan moderniksi yli 80 huoneen hotelliksi. Majoitustilojen lisäksi hotelliin tulee kokoustiloja ja saunaosasto.
Katutasoon Tarviketori Oy:n tiloihin avataan yli 600 neliömetrin Fressi -kuntosali. Hotellin operaattorin valinta on loppusuoralla ja julkistetaan kevään 2026 aikana.
Hotellihankkeen taustalla on Suomen Kuntakiinteistöt Group, jonka omistavat yrittäjät Kimmo Kyhälä ja Antti Rantala. Heidän mukaansa hanke antaa nyt tyhjillään olevalle rakennukselle uuden, pitkäikäisen ja vastuullisen käyttötarkoituksen, ja Oulun ydinkeskusta saa uuden hotellin.
Rave Rakennus Oy:n toteuttaman peruskorjauksen aikana rakennuksen olemassa oleva betonirunko ja perustus säilytetään. Sisätilat ja talotekniikka uudistetaan vastaamaan modernin hotellin vaatimuksia. Hotellin rakennuslupa on saanut lainvoiman ja purkutyöt ovat alkaneet. Hankkeen kustannusarvio on 8,5 miljoonaa euroa.
Toimistorakennus puretaan sisältä betonipinnalle ja rakennetaan uudelleen majoituskäyttöön.
– Näin vältetään uudisrakentamisen merkittävä hiilipiikki ja säästetään huomattava määrä rakennusmateriaaleja sekä kustannuksia, toteaa Kimmo Kyhälä Suomen Kuntakiinteistöt Groupista.
Betonirungon säilyttäminen voi vähentää rakennushankkeen kokonaispäästöjä jopa 40–50 prosenttia verrattuna vastaavan kokoiseen uudisrakennukseen.
– Betonirungon hyödyntäminen säästää valtavasti materiaalia, energiaa ja kuljetuksia. Oulun keskustaan saadaan uusi, elinvoimainen hotelli ilman, että kaikkea rakennetaan alusta asti, sanoo Antti Rantala. Hän toimii myös rakennusyhtiö Rave Rakennus Oy:n toimitusjohtajana.
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla parin minuutin kävelymatkan päässä kauppakeskus Valkeasta sekä Oulun rautatieasemalta.
Oulu on yksi Suomen kiinnostavimmista hotellimarkkinoista. Kaupungissa yhdistyvät vilkas työ- ja liikematkustaminen, tapahtumat sekä kasvava matkailu. Oulun hotellien käyttöasteet ovat maan kärkiluokkaa.
Suomen Kuntakiinteistöt Group keskittyy kiinteistö- ja hankekehitykseen ja on toteuttanut Pohjois-Suomessa yli 30 miljoonan euron arvosta matkailu- ja kiinteistöhankkeita.
Yhteyshenkilöt
Antti RantalaRave Rakennus OyPuh:044 322 0447antti@raverakennus.fi
Kuvat
Vuonna 2002 perustettu Rave Rakennus Oy tunnetaan laadukkaista ja vaativista kohteistaan Pohjanmaan ja Lapin alueella. Käynnissä on asuntorakentamisen lisäksi muun muassa hotellirakentamista Rovaniemellä ja Isolla-Syötteellä, 11 000 neliömetrin liikekeskus Ylivieskassa sekä koulu- ja päiväkotirakennuksia.
