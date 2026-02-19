Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman päivittäminen alkoi tulevaisuuslautakunnassa
20.2.2026 07:50:09 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta käynnisti kokouksessaan 18.2.2026 koko kevään kestävän työskentelyn, jonka tavoitteena on päivittää Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Lautakunta päivitti kokouksessaan myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteita.
Pohteen ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022. Se tehtiin vuosille 2023–2025. Nyt päivitettävä suunnitelma kattaa vuodet 2026–2030. Suunnitelma pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sisältää linjaukset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa hyvinvointialueen strategiassa määritellyt tavoitteet ja toteuttaa hyvinvointialueen palvelulupaus.
Pohteen järjestämissuunnitelman päivittämisessä huomioidaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteen sovittamiseen ja palvelujen verkostoon sekä kumppanuuksiin liittyvät näkökulmat. Myös talouden reunaehdot ohjaavat valmistelutyötä.
Asukkaat, henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat osallistua valmisteluun kevään aikana
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa valmistellaan kevään aikana. Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, Pohteen henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä alueen järjestöt, kunnat, seurakunnat, yritykset ja oppilaitokset voivat osallistua suunnitelman valmisteluun Pohteen järjestämissä tilaisuuksissa.
Suunnitelmaa käsitellään kevään aikana myös Pohteen eri toimielimissä ja muissa yhteistyöfoorumeissa. Lisäksi eri sidosryhmät voivat antaa palautetta tai lausunnon suunnitelman luonnoksesta, kun valmistelutyö on tehty. Tilaisuuksista ja lausuntokierroksen alkamisesta viestitään erikseen.
Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on päätöksenteossa syksyllä.
Strategiatyön taustatiedot suunnitelman päivittämisen pohjana
Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vahvasti Pohteen strategian päivittämiseen tehtyä taustatyötä.
Strategiatyössä Pohde muun muassa keräsi kyselyjen avulla näkemyksiä palveluista asukkailta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja eri sidosryhmiltä.
Myös tieto asukkaiden hyvinvoinnista toimii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pohjana. Tieto on koottu Pohteen hyvinvointikertomukseen, jonka Pohteen aluevaltuusto hyväksyi maanantaina. Hyvinvointikertomukseen on kerätty muun muassa kokemustietoa asukkailta ja heitä edustavilta tahoilta.
Lautakunta päivitti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteita
Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös päivityksistä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulon myöntämisen perusteisiin. Päivityksiä tehtiin muun muassa toimeentulotuen takaisinperintään, edunvalvontamenoihin ja hautauskustannuksiin.
Lisätietoa tulevaisuuslautakunnan päätöksestä löytyy Pohteen verkkosivujen kautta: Tulevaisuuslautakunta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti HonkalaTulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 060 5766matti.honkala@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Anu VuorinenStrategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa myönteistä kehitystä Pohjois-Pohjanmaalla19.2.2026 09:53:15 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomus vuosilta 2023–2025 tuo esiin myönteisiä kehitysaskeleita esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, työikäisten elämänlaadussa ja ikäihmisten kaatumisten vähenemisessä.
Kalajoen ja Himangan hammashoitoloiden puhelinnumero muuttuu18.2.2026 10:14:08 EET | Tiedote
Kalajoen ja Himangan hammashoitolat ottavat käyttöön uuden puhelinnumeron 25.2.2026. Uusi numero on 08 669 1547, ja se palvelee Kalajoen, Himangan ja Merijärven asukkaita kiireellisessä ja kiireettömässä hampaiden ja suun hoidossa maanantaista perjantaihin kello 8-15. Maanantaista torstaihin klo 15–16 puhelut kääntyvät Raaheen kiireellisissä asioissa.
Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitoloiden puhelinnumerot muuttuvat18.2.2026 07:59:46 EET | Tiedote
Kuusamon ja Taivalkosken hammashoitolat ovat ottaneet käyttöön uuden, yhteisen puhelinnumeron. Uusi numero on 08 669 0465, ja se palvelee asiakkaita kiireellisessä ja kiireettömässä hampaiden ja suun hoidossa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Aluehallitus jatkaa Esko Systemsin osakekaupan ja kilpailutuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa17.2.2026 16:42:06 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 17.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Esko Systemsin kilpailutuksen valmistelu jatkuu seuraavassa kokouksessa.
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen16.2.2026 16:25:42 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 16.2.2026 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointikertomus antaa tietoa asukkaiden hyvinvoinnista, myönteisistä kehityskuluista sekä hyvinvointihuolista. Muutokset rahoituksessa haastavat tulevien vuosien toimintaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme