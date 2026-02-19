Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman päivittäminen alkoi tulevaisuuslautakunnassa

Pohteen ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2022. Se tehtiin vuosille 2023–2025. Nyt päivitettävä suunnitelma kattaa vuodet 2026–2030. Suunnitelma pohjautuu Pohteen strategiaan, joka päivitettiin loppuvuodesta 2025.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sisältää linjaukset, joiden avulla on mahdollista saavuttaa hyvinvointialueen strategiassa määritellyt tavoitteet ja toteuttaa hyvinvointialueen palvelulupaus.

Pohteen järjestämissuunnitelman päivittämisessä huomioidaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteen sovittamiseen ja palvelujen verkostoon sekä kumppanuuksiin liittyvät näkökulmat. Myös talouden reunaehdot ohjaavat valmistelutyötä.

Asukkaat, henkilöstö ja eri sidosryhmät voivat osallistua valmisteluun kevään aikana

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa valmistellaan kevään aikana. Pohjois-Pohjanmaan asukkaat, Pohteen henkilöstö ja luottamushenkilöt sekä alueen järjestöt, kunnat, seurakunnat, yritykset ja oppilaitokset voivat osallistua suunnitelman valmisteluun Pohteen järjestämissä tilaisuuksissa.

Suunnitelmaa käsitellään kevään aikana myös Pohteen eri toimielimissä ja muissa yhteistyöfoorumeissa. Lisäksi eri sidosryhmät voivat antaa palautetta tai lausunnon suunnitelman luonnoksesta, kun valmistelutyö on tehty. Tilaisuuksista ja lausuntokierroksen alkamisesta viestitään erikseen.

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on päätöksenteossa syksyllä.

Strategiatyön taustatiedot suunnitelman päivittämisen pohjana

Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämisessä hyödynnetään vahvasti Pohteen strategian päivittämiseen tehtyä taustatyötä.

Strategiatyössä Pohde muun muassa keräsi kyselyjen avulla näkemyksiä palveluista asukkailta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja eri sidosryhmiltä.

Myös tieto asukkaiden hyvinvoinnista toimii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pohjana. Tieto on koottu Pohteen hyvinvointikertomukseen, jonka Pohteen aluevaltuusto hyväksyi maanantaina. Hyvinvointikertomukseen on kerätty muun muassa kokemustietoa asukkailta ja heitä edustavilta tahoilta.

Lautakunta päivitti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteita

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan myös päivityksistä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulon myöntämisen perusteisiin. Päivityksiä tehtiin muun muassa toimeentulotuen takaisinperintään, edunvalvontamenoihin ja hautauskustannuksiin.

Lisätietoa tulevaisuuslautakunnan päätöksestä löytyy Pohteen verkkosivujen kautta: Tulevaisuuslautakunta.