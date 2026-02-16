Osuuskauppa Suur-Savolle onnistunut vuosi 2025 – yhä laajempi joukko Etelä-Savon kotitalouksista hyötyy Osuuskaupan tuottamista eduista
20.2.2026 09:05:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajien määrä jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2025. Vuoden aikana Osuuskauppa Suur-Savoon liittyi 3 430 uutta asiakasomistajaa. Omistajia Suur-Savossa oli vuoden 2025 lopussa 71 857. S-Etukortti löytyy nyt 91,1 % alueen talouksista. Bonusta, ylijäämänpalautusta ja maksutapaetuja maksettiin ennätykselliset 17,9 miljoonaa euroa.
”Kasvu on osa viime vuosien nousujohteista kehitystä, ja erityisen ilahduttavaa on, että nuoret ja nuoret aikuiset ovat löytäneet asiakasomistajuuden edut. Kasvun taustalla on ennen kaikkea se, että asiakasomistajuudesta saatavat rahalliset hyödyt koetaan konkreettisina ja palkitsevina”, toteaa toimitusjohtaja Taina Penttinen.
Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi ja konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla toiminnan muutokset huomioiden
Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin liikevaihto oli 409,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Liikevaihto pieneni 7,2 miljoonaa euroa eli 1,7 % edelliseen vuoteen. Liikevaihdon alentumista selittää Prisma Mikkelin peruskorjauksen jatkuminen toukokuulle ja Mikkelin Pesulan liiketoiminnasta luopuminen huhtikuun lopussa 2025. Lisäksi alkukesän viileys viivästytti Etelä-Savon alueella tärkeän kesäkaupan alkamista.
Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto oli 294,1miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 1,7 miljoonaa euroa eli 0,6 % edellisestä vuodesta. Ruoan verkkokauppa jatkaa voimakasta kasvuaan, mutta sen osuus koko päivittäis- ja käyttötavarakaupasta on edelleen pieni.
Liikenteen energioiden ja ABC:n sisäkaupan palveluiden liikevaihto oli 81,2 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli -3,2 %. Liikennekaupassa liikevaihdon kehitykseen vaikutti polttonesteiden hintataso, joka oli edellisvuotta alempi. Litrakehitys polttonesteissä oli sen sijaan positiivinen. Liikenteen sähköistyminen on yleistynyt, mikä näkyy sähköautolatauksen vahvana kasvuna.
Pitkään Suomessa jatkunut ravitsemiskaupan kysynnän varovaisuus näkyi myös Etelä-Savon alueella. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikevaihto aleni 2,3 % ja oli 25,8 miljoonaa euroa. Viileä alkukesä vaikutti erityisesti ravintola- ja terassikauppaan ja talouden epävarmuudesta johtuva kuluttajien varovaisuus haastaa edelleen yleisesti ravintola- ja juomakauppaa. Hotellissa majoittujien määrä kasvoi, mutta huonehinta jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi.
Tulos vakaalla pohjalla ja parannusta edelliseen vuoteen
Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin operatiivinen tulos oli 12,0 miljoonaa euroa (ed. v. 11,6 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste 83,7 % oli selvästi edellistä vuotta korkeampi (ed. v. 81,1 %). Vakaa tulos takaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluverkon uudistamiseen.
Investoinnit toimipaikkoihin, digitaalisuuteen, verkkokauppaan, latausverkostoon ja konseptien uudistamiseen olivat 18,3 miljoonaa euroa
Prisma Mikkelin peruskorjaus valmistui toukokuussa, jonka yhteydessä uudistettiin myös Prisman ravintolamaailma. Mikkelin ABC Pitkäjärvi peruskorjattiin loppuvuodesta. S-market Joroinen uudistettiin kauttaaltaan ja marketiin tuli myös tilat apteekille. Lisäksi investoitiin monikanavaiseen asiakaskokemukseen, kuten katukuvassa näkyviin kuljetusrobotteihin, jotka sujuvoittivat asiakasomistajien arkea.
”Olemme investoineet Etelä-Savoon 120 miljoonaa euroa 2020-luvulla. Kehitämme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti, jotta voimme tulevaisuudessakin varmistaa hyödyt ja palvelut asiakasomistajillemme ja työpaikkojen säilymisen Etelä-Savossa”, sanoo Taina Penttinen.
Vuoden 2025 aikana Osuuskauppa Suur-Savossa työskenteli keskimäärin 1235 henkilöä
Kesän aikana työllistettiin yhteensä 1 000 kesätyöntekijää ja Tutustu ja tienaa harjoittelijaa. Osuuskauppa Suur-Savo oli alueen suurin kesätyöllistäjä. Suur-Savo palkittiin Suomen innostavimmat työpaikat -palkinnolla myös vuonna 2025. Henkilöstölle maksettiin tulospalkkioita ja lisäksi henkilöstöllä on käytössään hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuriedut, joiden tasoa nostettiin 310 euroon vuodelle 2026.
”Kaikki toimipaikoissamme käytetyt eurot palautuvat aina hyödyntämään maakuntamme elinvoimaa. Tuloksemme ohjataan asiakasomistajien monipuoliseen palkitsemiseen, henkilöstöstä huolehtimiseen, toimipaikkojen uudistuksiin ja yhteiskuntavastuuseen. Yhteistyösopimustemme määrä on yli 100 kpl ja yhteiskuntavastuun tukisumma oli 370 000 euroa vuonna 2025. Tämä summa kohdentui alueemme kulttuurin, urheilun, lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen.
Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlaa vietetään monipuolisten asiakasomistajille kohdennettujen tapahtumien, juhlavuoden tuotteiden ja etujen muodossa vuonna 2026
”Kiitos hyvästä yhteistyöstä asiakasomistajillemme, henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2025 ja tervetuloa viettämään juhlavuotta 2026 kanssamme”, toteaa Taina Penttinen.
