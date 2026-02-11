Viking Hinaus ja Drivalia aloittavat yhteistyön Suomessa

Yhteistyön tavoitteena on varmistaa Drivalian asiakkaille sujuva ja luotettava apu tien päällä yllättävissä tilanteissa, joissa ajoneuvo tarvitsee pikaista tie- tai hinauspalvelua.

”Vikingin halu uudistaa tiepalvelua ja etsiä uusia ratkaisuja autoilijoiden kohtaamiin ongelmiin tien päällä vakuutti meidät. Nämä tavoitteet tukevat erinomaisesti myös Drivalian missiota tarjota asiakkailleen kustannustehokkaita ratkaisuja ja ensiluokkaista asiakaskokemusta.”

Drivalia, joka on osa Crédit Agricole Auto Bank -konsernia tarjoaa erilaisia liikkumisen ja autoilun yksityishenkilöille ja yrityksille, kuten lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vuokrauksia sekä autokantojen hallinnointipalveluita. Drivalia toimii 16 Euroopan maassa ja panostaa erityisesti kestävään ja joustavaan liikkumiseen.

Suomessa Drivalia tarjoaa autokannan hallinnan palveluita yli 100 hengen henkilöstön voimin. Suomessa Drivalialla on yli 1000 asiakasta ja yritys hallinnoi yli 28 000 yritysautoa.

Viking Hinaukselle yhteistyö vahvistaa entisestään yhtiön asemaa leasingajoneuvojen ja ajoneuvokantojen hallinnointiyhtiöiden palvelukumppanina Suomessa.