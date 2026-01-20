Halsuan Honkakankaan tuulipuistohankkeen erikoiskuljetukset käyntiin arviolta helmikuun viimeisellä viikolla
20.2.2026 10:00:00 EET | OX2 Finland | Tiedote
OX2:n rakenteilla olevan Honkakankaan tuulipuiston ensimmäinen erikoiskuljetus toteutetaan arviolta helmikuun viimeisellä viikolla. Kuljetusten on määrä jatkua maaliskuun puolivälissä. Kaikki tuulivoimahankkeen osat kuljetetaan Halsualle Kokkolan satamasta.
Yhteensä hankkeen erikoiskuljetettavia osia on noin 200.
”Tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäinen kuljetus on helmikuun viimeisen viikon aikana. Tiheämmin kuljetuksia tehdään noin maaliskuun puolivälistä alkaen, jonka jälkeen ne jatkuvat kesään saakka. Tiedotamme kuljetusten jatkumisesta lisää heti, kun aikataulu on tarkentunut”, hankkeen projektipäällikkö Markus Luukkonen OX2:lta kertoo.
Ajantasaisin tieto erikoiskuljetuksista ja niiden vaikutusalueesta löytyy Fintrafficin liikennetiedotteista.
Erikoiskuljetukset liikkuvat alennettua nopeutta koko matkan ja ne voivat ajoittain hidastaa ja haitata muun liikenteen kulkua. Kuljetukset pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.
Honkakankaan tuulipuiston rakennustyöt Halsualla käynnistyivät viime keväänä. Hankkeessa rakennetaan yhteensä 16 tuulivoimalaa.
”Voimaloiden perustukset valmistuivat viime vuoden lopulla, ja tällä hetkellä viimeistelemme tuulipuiston muuta infraa kuten teitä ja sähköasemaa. Tuulivoimaloiden pystytykset päästään aloittamaan, kun voimalaosia on saapunut työmaalle riittävästi”, Luukkonen avaa.
Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2027 aikana. OX2 rakentaa Halsualle Honkakankaan lisäksi Kanniston tuulipuistoa, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2028.
