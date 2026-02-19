Poikkeavat aukioloajat talvilomaviikolla 23.2.–27.2.2026
20.2.2026 08:46:17 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Talvilomaviikko tuo tullessaan joitain poikkeavia aukioloaikoja Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluin. Poikkeavat aukioloajat ja niiden korvaavat palvelupaikat, joissa hoitoa tarjotaan, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/talviloman-aukioloajat
Avoterveydenhuollon palvelut
Avoterveydenhuollossa pääosin lääkäri- ja hoitajavastaanotot toimivat normaalisti. Avoterveydenhuollossa jokaiselle kiinni olevalle toimipisteelle on myös osoitettu korvaava toimipiste.
Hoitajan- ja lääkärinvastaanotoille pyrkiessään alueen asukkaita palvelee myös sulkuaikoina tutut ajanvarausnumerot, joissa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja asukkaat ohjataan lähimpään avoinna olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön.
Avoterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanotot ovat kiinni ajanjaksolla 23.2.-27.2.2026 seuraavissa toimipisteissä:
- Hankasalmen sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Sampoharjun sosiaali- ja terveysasemalle.
- Kannonkosken sosiaali- ja terveyspalvelupiste, palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle.
- Karstulan sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle.
- Kinnulan sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalle.
- Konneveden sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle.
- Kivijärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste, palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle.
- Kuoreveden sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen.
- Kyyjärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste, palvelut keskitetty Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalle.
- Petäjäveden sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Kyllön sosiaali- ja terveysasemalle.
- Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalle.
- Uuraisten sosiaali- ja terveysasema, palvelut keskitetty Palokan sosiaali- ja terveysasemalle.
Avoterveydenhuollon kuntoutuspalvelut toimivat pääosin normaalisti, lukuun ottamatta Hankasalmen, Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Konneveden, Kyyjärven, Petäjäveden, Kuoreveden ja Pihtiputaan avokuntoutusta, apuvälinepalveluja, puheterapiaa ja lasten kuntoutuspalveluita, jotka ovat tauolla 23.2.–27.3. Korvaavia palveluita tarjotaan muilta toimipisteiltä.
Avoterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa Ensilinja ja korvaushoito toimivat normaalisti myös talvilomaviikolla. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa poikkeuksena ovat Hankasalmi ja Konnevesi, joiden asukkaille palveluja tarjotaan Laukaassa 23.2.–27.2.
Avoterveydenhuollossa suun terveydenhuollon palveluissa talvilomaviikolla 23.2.–27.2. hammashoitoloista ovat kiinni:
- Haapamäen ja Multian hammashoitolat, palvelut saatavilla Keuruun hammashoitolasta.
- Keljonkankaan ja Kuokkalan hammashoitolat palvelut saatavilla Kyllön hammashoitolasta.
- Tikkakosken hammashoitola, palvelut saatavilla Palokan hammashoitolasta. loista.
Ikääntyneiden päivätoiminta ja vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta
Ikääntyneiden päivätoimintayksiköt ja vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintayksiköt ovat toimintatauolla talvilomaviikolla 23.2.–1.3.
Toimintakeskus Helperin toimintatauko on 25.–27.2.
Yksiköt tiedottavat asiakkaitaan ja tarvittaessa läheisiä sekä yhteistyökumppaneita taukoajoista.
Omaishoidon virkistyskäynnit asiakkaiden kotona sekä hygieniapalvelut päivätoiminnassa toteutetaan myös talvilomaviikolla.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Perhekeskusten ryhmätoiminta ja ajanvarauksellinen toiminta ovat tauolla talvilomaviikolla 23.–27.2.
Digitaalisen perhekeskuksen perheiden palveluiden sekä nuorten palveluiden ammattilaisen chatit ovat kiinni 23.–27.2.
Pyydä apua -napin kautta www.hyvaks.fi/pyydaapua voi laittaa yhteydenottopyynnön ja siihen vastataan 1–3 arkipäivän kuluessa.
Kouluterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä digipalvelut ovat kiinni 23.–27.2. Opiskeluterveydenhuollon avovastaanotot ja chat-palvelu toimivat normaalisti talvilomaviikolla.
Opiskeluterveydenhuollon keskitetty puhelinpalvelu numerossa 014 266 2260 palvelee normaalisti maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin kello 8–13.
Perheoikeudellisissa palveluissa talvilomaviikolla toimii lastenvalvojien puhelinajat asuinalueen mukaan, palveluohjaajien puhelinajat sekä verkkoasiointi. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
Suljettuna ovat perheoikeudellisten palveluiden keskitetty neuvonta- ja ajanvarausnumero, perheoikeudellisten palveluiden ammattilaisen chat-palvelu ja toimistosihteerin puhelinnumero.
Jälkihuollon palvelut ovat kiinni talvilomaviikolla 23.–27.2. Jälkihuollon kiireellisissä päivystysasioissa voi ottaa yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään Minna-Maria Saariseen p. 040 663 9631.
Aikuisten sosiaalipalvelut
Kuntouttava työtoiminta on toimintatauolla talvilomaviikolla 23.–27.2.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Pihl, avosairaanhoidon palvelujohtaja, puh. 050 591 9008, anne.pihl@hyvaks.fi
Tuija Koivisto, vastuualuejohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, puh. 040 513 5821, tuija.koivisto@hyvaks.fi
Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut, puh. 050 370 0245, paivi.kalilainen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.2.2026 18:39:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.2.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KYPÄRÄTIE, JYVÄSKYLÄ Kypärämäessä sijaitsevan kerrostalon porrashuoneessa ja tuuletusparvekkeella oli sytytetty papereita palamaan. Palo ei levinnyt papereista rakenteisiin eikä aiheuttanut henkilövahinkoja tai varsinaisia sammutustoimia pelastuslaitokselle. Poliisi tutkii tapahtunutta. Kohteessa työskenteli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Palo-osastoinnin pienetkin puutteet voivat aiheuttaa suuren vahingon19.2.2026 09:33:28 EET | Tiedote
Alkuvuodesta mediassa on ollut esillä rivi- ja kerrostalojen palo-osastointien puutteet, minkä jälkeen asukkailta on tullut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja myös Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Jos talon palo-osastoinnin haluaa tarkistuttaa, asukkaan tai rakennuksen omistajan tulee olla yhteydessä yksityiseen palveluntuottajaan.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.2.2026 22:14:43 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Hakakatu, Jyväskylä Hakakadulla kaksikerroksisen rivitalon alimmassa kerroksessa ruoka kärysi uunissa. Paloa ei ehtinyt syttymään. Pelastuslaitos tuulettaa asunnon ja ensihoito tarkasti asunnossa olleen henkilön. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 18.2.2026 kokouksesta18.2.2026 17:17:00 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ennakkotiedot ennustetta paremmat18.2.2026 15:44:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle on kertymässä viime vuodelta alijämää 53 miljoonaa euroa. Alijäämää kertyy ennustettua vähemmän. Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme