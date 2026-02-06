SPT on julkaissut Ahvenanmaan ensimmäisen pakkausten kierrätyshinnaston

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on julkaissut Ahvenanmaan ensimmäisen pakkausten kierrätysmaksujen hinnaston. Ahvenanmaalla otettiin vuoden 2025 alussa käyttöön oma lakisääteinen ja viranomaisten valvoma tuottajavastuun toimintamalli, jossa yritysten tuottajayhteisönä toimii voittoa tavoittelematon SPT.

Kierrätysmaksut perustuvat siis vuoden aikana markkinoille saatettuihin pakkausmääriin sekä niiden toteutuneisiin materiaalikohtaisiin kierrätyskustannuksiin.

Tuottajavastuun hoitaminen edistää reilua kustannusten jakautumista ja kilpailua

Ahvenanmaalla kustannustaso on Manner-Suomea korkeampi, mikä johtuu muun muassa maakunnan sijaintiin liittyvistä logistiikan erityispiirteistä. Toinen merkittävä syy on se, etteivät kaikki tuottajavastuulliset yritykset ole vielä liittyneet järjestelmään. Jos kaikki yritykset eivät hoida osuuksiaan pakkauskierrätyksen kustannuksista, jäävät ne velvoitteensa hoitaneiden maksettaviksi, mikä vääristää kilpailua.

"Kiitämme jo mukaan liittyneitä yli 300 yritystä, joiden avulla Ahvenanmaalle on saatu ensimmäinen datapohjainen, valvottu ja pitkäjänteinen pakkausten tuottajavastuujärjestelmä. Kun järjestelmään liittyvät vielä muutkin markkinalla toimivat yritykset, joita pakkausten tuottajavastuu koskee, tulee siitä yhä kustannustehokkaampi ja oikeudenmukaisempi", sanoo SPT:n toimitusjohtaja Pekka Tommola.

Kun tuottajavastuulliset yritykset täyttävät lakisääteisen liittymisvelvoitteensa, saadaan pakkaukset raportoitua kattavasti ja yksikkökustannukset laskevat. SPT ja palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoavat yrityksille asiantuntevat kierrätyspalvelut, valmiin ja toimivan raportointijärjestelmän sekä käytännön opastusta, tietoa ja tukea myös EU:n kierrätyslainsäädännön muutoksissa.