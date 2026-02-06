SPT on julkaissut Ahvenanmaan ensimmäisen pakkausten kierrätyshinnaston
20.2.2026 09:45:42 EET | Suomen Pakkaustuottajat Oy | Tiedote
Suomen Pakkaustuottajat Oy on koostanut ensi kertaa Ahvenanmaan pakkausten kierrätyshinnaston. Kierrätysmaksujen taso riippuu suoraan maakunnan pakkausmääristä ja siitä, kuinka hyvin yritykset hoitavat tuottajavastuunsa.
Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on julkaissut Ahvenanmaan ensimmäisen pakkausten kierrätysmaksujen hinnaston. Ahvenanmaalla otettiin vuoden 2025 alussa käyttöön oma lakisääteinen ja viranomaisten valvoma tuottajavastuun toimintamalli, jossa yritysten tuottajayhteisönä toimii voittoa tavoittelematon SPT.
Kierrätysmaksut perustuvat siis vuoden aikana markkinoille saatettuihin pakkausmääriin sekä niiden toteutuneisiin materiaalikohtaisiin kierrätyskustannuksiin.
Tuottajavastuun hoitaminen edistää reilua kustannusten jakautumista ja kilpailua
Ahvenanmaalla kustannustaso on Manner-Suomea korkeampi, mikä johtuu muun muassa maakunnan sijaintiin liittyvistä logistiikan erityispiirteistä. Toinen merkittävä syy on se, etteivät kaikki tuottajavastuulliset yritykset ole vielä liittyneet järjestelmään. Jos kaikki yritykset eivät hoida osuuksiaan pakkauskierrätyksen kustannuksista, jäävät ne velvoitteensa hoitaneiden maksettaviksi, mikä vääristää kilpailua.
"Kiitämme jo mukaan liittyneitä yli 300 yritystä, joiden avulla Ahvenanmaalle on saatu ensimmäinen datapohjainen, valvottu ja pitkäjänteinen pakkausten tuottajavastuujärjestelmä. Kun järjestelmään liittyvät vielä muutkin markkinalla toimivat yritykset, joita pakkausten tuottajavastuu koskee, tulee siitä yhä kustannustehokkaampi ja oikeudenmukaisempi", sanoo SPT:n toimitusjohtaja Pekka Tommola.
Kun tuottajavastuulliset yritykset täyttävät lakisääteisen liittymisvelvoitteensa, saadaan pakkaukset raportoitua kattavasti ja yksikkökustannukset laskevat. SPT ja palveluyhtiö Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoavat yrityksille asiantuntevat kierrätyspalvelut, valmiin ja toimivan raportointijärjestelmän sekä käytännön opastusta, tietoa ja tukea myös EU:n kierrätyslainsäädännön muutoksissa.
Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on maan johtava yleishyödyllinen pakkausten tuottajayhteisö, joka edistää vastuullista kiertotaloutta. SPT hoitaa yritysasiakkaidensa tuottajavastuuvelvoitteet ja kaikkien pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla. SPT kierrättää yli 83 % Suomen pakkauksista, ja sen omistajia ovat suomalaiset yritykset, liitot sekä kaupan ja teollisuuden toimijat.
