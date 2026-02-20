Turun keskustan sote-keskukselle tulossa tilat Humalistonkadulta

Turun seudun väestönkasvu keskittyy Turun keskustaan

Sote-keskukselle tarvitaan tilat juuri keskusta-alueelta, sillä koko seudun väestönkasvu painottuu Turkuun.

– Humalistonkadulla voimme lisätä palvelujen integraatiota eli tarjota eri palveluita aiempaa helpommin saavutettaviksi saman katon alla. Tämä sujuvoittaa asiointia ja myös tehostaa tilankäyttöä. Voimme luopua useista erillisistä vuokratiloista ja siirtyä meidän asiakkaillemme räätälöidysti korjattaviin, juuri sote-palveluihin soveltuviin tiloihin, sote-palvelujen tulosaluejohtaja Mikko Pakarinen toteaa.

Humalistonkadun sote-keskus tulee palvelemaan ensivaiheessa noin 75 000 asukasta, ja toimintaa suunnitellaan myöhemmin kaikkiaan 100 000:lle. Tilojen kuntoa ja korjaustarvetta on arvioinut useampi asiantuntijayritys, ja sen perusteella on arvioitu korjaustöiden laajuus ja laadittu alustavat korjaussuunnitelmat.

Humalistonkadulle on siirtymässä useita palveluja, joiden nykyiset tilat ovat ahtaat. Asiointia helpottaa jatkossa se, että palvelut sijaitsevat samassa tilassa, esimerkiksi perhekeskus- ja sosiaalipalveluja.

Nykyinen Käsityöläiskatu 4:ssä sijaitseva terveysasema on ahdas eikä riitä kasvavan väestön palveluille. Se vaatisi täyden peruskorjauksen ja siis myös korjauksen ajaksi väistötilat. Lisäksi sen vuokrasopimus on päättymässä alkuvuonna 2029.

Kiinteistön ostaminen selvitysten perusteella paras vaihtoehto

Selvitysten perusteella paras vaihtoehto keskustan sote-keskuksen tilaratkaisuksi on ostaa Humalistonkadun tila. Markkinatilanteen perusteella tila on verrattain edullinen. Kiinteistö on hyvällä paikalla ja tarvittaessa realisoitavissa markkinahintaan. Omistajana Varha voi myös vaikuttaa korjaus- ja muutostöihin paremmin.

Humalistonkadun tilojen vuokraaminen olisi edellyttänyt 15 vuoden määräaikaista sopimusta. Lisäksi vuokranantaja joutuisi huomioimaan vuokrassa peruskorjauksen ja muutostöiden riskit.

Myös uudisrakennus punnittiin vaihtoehtona, mutta se valmistuisi liian myöhään.

– Uudisrakennuksen kustannukset eivät mahdu hyväksyttyyn valtuuteen. Nyt päätetyt tilat on läpikotaisin tarkistettu ja kaikki löydetyt korjaustarpeet tehdään ennen muuttoa, kiinteistökehitysjohtaja Timo Seppälä sanoo.

Remontin kokonaiskuluksi on arvioitu noin 16 miljoonaa euroa.

Varhan omissa kiinteistöissä ei ole keskustan sote-keskukseksi sopivaa tilaa.

Turun sote-keskukset ja -asemat muutoksessa

Keskustan sote-keskuksen suunnitelmassa on huomioitu myös muut Turun sote-keskukset ja -asemat. Varhalle siirtyneiden Turun terveysasemien tilat olivat huonokuntoisia ja tilaa on ollut kasvavalle väestömäärälle liian vähän.

Kaskenmäen sote-keskus valmistuu vuonna 2027. Varissuon sote-asema otetaan käyttöön alustavan arvion mukaan alkuvuonna 2029. Varissuon terveysasema siirtyy tilapäisesti nykyisistä väistötiloistaan Kupittaalta Kaskenmäen sote-keskukseen sen valmistuttua. Myös Mäntymäen sote-keskuksen tilat tarvitsevat toiminnallisia muutoksia ja peruskorjausta, joita ei voi tehdä ilman korvaavia tiloja.

Suurelle asiakasmäärälle soveltuvien sote-palvelujen remonttien väistötilojen löytymisessä tulee yhteensovittaa useita tarpeita, ja tilojen löytyminen on haastavaa.

Varha kysyi keväällä 2024 keskustan terveysasemaan liittyviä asukkaiden toiveita Kerro kantasi -palvelussa. Vastaajien toiveissa esille nousivat tilan sijainti hyvien joukkoyhteyksien varrella, riittävät pysäköintitilat rakennuksen läheisyydessä sekä selkeät opasteet. Keskuksen tilaan toivottiin myös laboratoriota ja kuvantamisen palveluja, jotta mahdollisimman moni asia hoituisi samalla käynnillä.

Jos keskustan terveysasema siirtyy Humalistonkadun tilaan, toiveisiin pystytään vastaamaan varsin hyvin. Selkeät tilat ja opasteet, rauhallinen värimaailma sekä asiointimahdollisuus ilta-aikaan | Varha

Humalistonkatu 9–11, Turku

Tontin pinta-ala on 2 100 m 2 ja asemaavan mukainen rakennusoikeus 14 000 kem 2 , josta käyttämätöntä rakennusoikeutta 3 765 kem 2

ja asemaavan mukainen rakennusoikeus 14 000 kem , josta käyttämätöntä rakennusoikeutta 3 765 kem Bruttopinta-ala on 14 015 brm 2 ja vuokrattava pinta-ala 10 235 m2

ja vuokrattava pinta-ala 10 235 m2 Kohteeseen sisältyy 103-paikkainen lämmin pysäköintihalli





Keskustan terveysasemalta Humalistonkadun tiloihin muuttaisivat: