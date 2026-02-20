Donut Batteryn ensimmäisen mittauksen tulokset on julkistettu: akun latausnopeus osoittautuu lupausten veroiseksi

Teknologiayhtiö Donut Lab on julkistanut yhtiön kehittämän solid state -akun ominaisuuksia mittaavan ensimmäisen tutkimustyön tulokset. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttama mittaus arvioi Donut Batteryn latausnopeutta ja lämpökäyttäytymistä latauksen aikana. Se simuloi pahimman tapauksen skenaariota, jossa akkukennolla ei ole aktiivista lämmönhallintaa ja sen lämpötila saa nousta vapaasti erittäin suurilla latausvirroilla.

Mittaus toteutettiin kahdella passiivisella jäähdytyskokoonpanolla: toisessa kennoa ympäröi kaksi kevyesti puristettua alumiinijäähdytyslevyä ja toisessa kenno oli kiinnitetty vain yhteen pohjassa olevaan jäähdytyslevyyn. Latausnopeudet ilmoitetaan C-arvolla, jossa 1C tarkoittaa akun latautumista tyhjästä täyteen tunnissa (esim. 5C = ~12 min, 11C = ~5-6 min). Perinteiset litiumioniakut latautuvat tyypillisesti 1–3C nopeudella aktiivisella jäähdytyksellä, kun taas tässä mittauksessa latausteho nousee huomattavasti korkeampiin nopeuksiin ilman aktiivista jäähdytystä. Tutkimus aloitettiin standardilla 1C purkukapasiteetin mittauksella, jonka jälkeen tehtiin nopeita lataustestejä (5C ja 11C) molemmilla jäähdytyskokoonpanoilla.

Tulokset ovat linjassa yhtiön aiemmin ilmoittaman viiden minuutin latausajan kanssa

Mittaukset osoittavat, että Donut Battery kestää uskomattomia latausnopeuksia jopa ilman aktiivista lämmönhallintaa. Määritellyissä testiolosuhteissa kennoa ladattiin onnistuneesti 5C-nopeudella yli yhdeksän minuutin ajan. Tällä latausteholla akkukenno saavutti 80 % varaustason noin 9,5 minuutissa ja täyden 100 % latauksen hieman yli 12 minuutissa. Latauksen jälkeen purettaessa kennosta saatiin käyttöön 100 % ladatusta kapasiteetista.

Tämän jälkeen akkukennoa pikaladattiin äärimmäisellä 11C-nopeudella. 0–80 % lataus saavutettiin 4,5 minuutissa ja täysi 100 % lataus hieman yli seitsemässä minuutissa. Täyteen lataamisen jälkeen purettaessa ladatusta kapasiteetista oli käytettävissä 98,4–99,6 %.

Vaikka testiolosuhteet eivät simuloineet suoraan kennon käyttäytymistä akkupaketissa, mittaus osoittaa Donut Batteryn edut myös osana kokonaisuutta. Akkukenno ei vaadi erityistä puristusvoimaa ja toimii hyvin passiivisella jäähdytyksellä, mikä yksinkertaistaa akkupaketin arkkitehtuuria.

“Toisin kuin muut solid-state-akut, jotka vaativat suurta puristuspainetta ja kärsivät jopa 15–20 % tilavuuden muutoksista lataussyklien aikana, Donut Battery ei vaadi erityistä puristusta eikä laajempaa jäähdytystä. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi akkupakettien rakennetta ja mahdollistaa kustannustehokkaan, suorituskykyisen ja energia- sekä tehotiheydeltään perinteiset litiumioniakut ylittävän ratkaisun”, kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.

Mittausraportti on kokonaisuudessaan nähtävillä I Donut Believe -verkkosivuilla.