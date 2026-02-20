Donut Batteryn ensimmäisen mittauksen tulokset on julkistettu: akun latausnopeus osoittautuu lupausten veroiseksi
23.2.2026 15:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Ensimmäinen latausnopeuteen keskittyvä tutkimus osoittaa, että Donut Battery latautuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti vain viidessä minuutissa.
Teknologiayhtiö Donut Lab on julkistanut yhtiön kehittämän solid state -akun ominaisuuksia mittaavan ensimmäisen tutkimustyön tulokset. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttama mittaus arvioi Donut Batteryn latausnopeutta ja lämpökäyttäytymistä latauksen aikana. Se simuloi pahimman tapauksen skenaariota, jossa akkukennolla ei ole aktiivista lämmönhallintaa ja sen lämpötila saa nousta vapaasti erittäin suurilla latausvirroilla.
Mittaus toteutettiin kahdella passiivisella jäähdytyskokoonpanolla: toisessa kennoa ympäröi kaksi kevyesti puristettua alumiinijäähdytyslevyä ja toisessa kenno oli kiinnitetty vain yhteen pohjassa olevaan jäähdytyslevyyn. Latausnopeudet ilmoitetaan C-arvolla, jossa 1C tarkoittaa akun latautumista tyhjästä täyteen tunnissa (esim. 5C = ~12 min, 11C = ~5-6 min). Perinteiset litiumioniakut latautuvat tyypillisesti 1–3C nopeudella aktiivisella jäähdytyksellä, kun taas tässä mittauksessa latausteho nousee huomattavasti korkeampiin nopeuksiin ilman aktiivista jäähdytystä. Tutkimus aloitettiin standardilla 1C purkukapasiteetin mittauksella, jonka jälkeen tehtiin nopeita lataustestejä (5C ja 11C) molemmilla jäähdytyskokoonpanoilla.
Tulokset ovat linjassa yhtiön aiemmin ilmoittaman viiden minuutin latausajan kanssa
Mittaukset osoittavat, että Donut Battery kestää uskomattomia latausnopeuksia jopa ilman aktiivista lämmönhallintaa. Määritellyissä testiolosuhteissa kennoa ladattiin onnistuneesti 5C-nopeudella yli yhdeksän minuutin ajan. Tällä latausteholla akkukenno saavutti 80 % varaustason noin 9,5 minuutissa ja täyden 100 % latauksen hieman yli 12 minuutissa. Latauksen jälkeen purettaessa kennosta saatiin käyttöön 100 % ladatusta kapasiteetista.
Tämän jälkeen akkukennoa pikaladattiin äärimmäisellä 11C-nopeudella. 0–80 % lataus saavutettiin 4,5 minuutissa ja täysi 100 % lataus hieman yli seitsemässä minuutissa. Täyteen lataamisen jälkeen purettaessa ladatusta kapasiteetista oli käytettävissä 98,4–99,6 %.
Vaikka testiolosuhteet eivät simuloineet suoraan kennon käyttäytymistä akkupaketissa, mittaus osoittaa Donut Batteryn edut myös osana kokonaisuutta. Akkukenno ei vaadi erityistä puristusvoimaa ja toimii hyvin passiivisella jäähdytyksellä, mikä yksinkertaistaa akkupaketin arkkitehtuuria.
“Toisin kuin muut solid-state-akut, jotka vaativat suurta puristuspainetta ja kärsivät jopa 15–20 % tilavuuden muutoksista lataussyklien aikana, Donut Battery ei vaadi erityistä puristusta eikä laajempaa jäähdytystä. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi akkupakettien rakennetta ja mahdollistaa kustannustehokkaan, suorituskykyisen ja energia- sekä tehotiheydeltään perinteiset litiumioniakut ylittävän ratkaisun”, kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Mittausraportti on kokonaisuudessaan nähtävillä I Donut Believe -verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
press@donutlab.com
Linkit
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Lab on mittauttanut Donut Batteryn ominaisuuksia yhdellä Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista – julkaisee mittausraportit sarjana tulevina viikkoina20.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön julkistaman, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Mittausten tulokset julkaistaan sarjana Donut Labin kanavissa, joista ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta kello 15.
Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla – maailman ensimmäinen 100 % kiinteän olomuodon akku on nyt saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin5.1.2026 07:51:32 EET | Tiedote
Donut Lab lanseeraa korkean suorituskyvyn solid state -akkuteknologian, joka on heti saatavilla kansainvälisten ajoneuvovalmistajien käyttöön. Akkuteknologia tulee voimanlähteeksi kaikkiin Verge Motorcyclesin valmistamiin moottoripyöriin, joista ensimmäiset toimitetaan asiakkaille lähikuukausien aikana.
Donut Lab yhteistyöhön WATT Electric Vehicles Companyn kanssa – tuloksena donitsimoottorin ja PACES-alustan vallankumouksellinen yhdistelmä ajoneuvojen valmistukseen16.12.2025 09:17:18 EET | Tiedote
Donut Labin renkaaseen integroitu donitsimoottori yhdistettynä WATT Electric Vehiclesin kehittämään ultrakevyeen sähköajoneuvojen alumiinialustaan mahdollistaa ennennäkemättömän suorituskyvyn, ketteryyden ja vuorovaikutuksen ajoneuvon kanssa.
Donut Lab lanseeraa uuden sukupolven sähköajoneuvojen kehittämiseen suunnitellun DonutOS-ohjelmistoalustan20.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistunut teknologiayhtiö Donut Lab lanseerasi tänään startup-tapahtuma Slushissa uuden DonutOS-ohjelmistoalustan, joka mullistaa tavan, jolla sähköajoneuvoja ymmärretään, kehitetään ja toteutetaan. DonutOS yhdistää virtuaalisen mallinnuksen ja todellisen ajoneuvokäyttäytymisen ainutlaatuisella Digital Twin 2.0 -ratkaisullaan. Suunnittelu- ja valmistusprosessin toimintojen hajautuminen ja fyysisten prototyyppien käyttäminen ovat hankaloittaneet ja hidastaneet ajoneuvojen kehitystyötä vuosien ajan. Nämä haasteet ovat korostuneet entisestään, kun monimutkaisiksi ohjelmistokokonaisuuksiksi muovautuneet sähköajoneuvot valtaavat markkinaa. DonutOS tuo koko kehitysprosessin yhteen ympäristöön, joka mahdollistaa suunnittelun, simuloinnin, validoinnin ja ajoneuvojen käyttäytymisen analysoinnin ennen kuin fyysinen laitteisto on olemassa. “DonutOS tarjoaa ajoneuvovalmistajille mahdollisuuden suunnitella koko ajoneuvon, aina laitteistosta ohjelm
Ahola Group ja Donut Lab mullistavat kestävän ja älykkään tavaraliikenteen – Cova Power tuo markkinoille maailman ensimmäisen sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan15.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Cova Powerin älyperävaunut tuovat todistetusti ennennäkemättömiä kustannussäästöjä sekä merkittäviä etuja ympäristölle, liikenneturvallisuudelle ja suorituskyvylle. Teknologia on mahdollista asentaa myös nykyiseen kalustoon, mikä minimoi lisäinvestointien ja ajoneuvovaraston tarpeen. Ensimmäiset perävaunukaluston muunnokset otetaan käyttöön aluksi Aholan omassa verkostossa, ja niissä hyödynnetään Donut Labin teknologia-alustaa sekä innovatiivisia donitsimoottoreita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme