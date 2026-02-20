Pirkanmaan hyvinvointialue

Ruovedellä ja Virroilla järjestetään asukastilaisuudet sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksista

20.2.2026 11:04:37 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana tämän vuoden keväällä. Virroilla ja Ruovedellä palvelut siirtyvät Keiturin Sotelta Pihlajalinnalle 1.4.2026. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa Ruovedellä 4. maaliskuuta ja Virroilla 11. maaliskuuta.

Ruoveden asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 4.3.2026 kello 18–19.30 Ruoveden yhtenäiskoulun ruokalassa. Koulun osoite on Kuruntie 6. Virroilla kokoonnutaan viikkoa myöhemmin, keskiviikkona 11.3.2026 kello 18–19.30 Virtain yhtenäiskoulun ruokalaan. Virtain yhtenäiskoulu sijaitsee osoitteessa Rantatie 4.

Tällä hetkellä Pohjois-Pirkanmaalla sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat Pihlajalinnan omistama Kolmostien Terveys Oy Parkanossa ja Kihniössä sekä Pirhan tytäryhtiö Keiturin Sote Virroilla ja Ruovedellä. Virtain ja Ruoveden palvelut siirtyvät Pihlajalinnalle huhtikuun alussa ja Parkanon ja Kihniön palvelut toukokuun alussa.

Osa alueen palveluista on otettu hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2026 alussa. Näiden palvelujen henkilöstö on siirtynyt hyvinvointialueelle, ja muu henkilöstö jatkaa joko nykyisen palveluntuottajan palveluksessa tai siirtyy keväällä liikkeenluovutuksella uuden palveluntuottajan palvelukseen.

Pihlajalinna tuottaa alueella keväästä alkaen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluja, lasten, nuorten ja perheiden neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, ikäihmisten kotihoitoa ja asumispalveluja sekä sairaala- ja poliklinikkapalveluja. Pihlajalinna vastaa palvelutuotannosta väestövastuuperiaatteella asiakasmääristä tai palvelutarpeen vaihtelusta huolimatta.

Aluehallitus päätti hankinnasta 27.10.2025. Pohjois-Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen palveluista vastaa edelleen Pihlajalinnan Mäntänvuoren Terveys.

Asukkaille julkaistaan tietoa asukastilaisuuksista ja koko muutoksesta sivulla pirha.fi/pohjoispirkanmaa.

Yhteyshenkilöt

Maanantaista 23.2.2026 alkaen:

Karjalainen Jukka
Ylilääkäri, avopalvelut
Puh: 040 639 7859
jukka.karjalainen@pirha.fi

