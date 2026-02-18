Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet järjestäytyivät uudelle toimikaudelle

Vanhusneuvosto korostaa aktiivisuutta ja yhteistyötä uudella toimikaudella

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvosto kokoontui tammikuussa uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen. Vanhusneuvoston jäsenet koostuvat kuntien valitsemista edustajista ja jokaisessa kokouksessa kuullaan myös kuntien omien vanhusneuvostojen ajankohtaisia kuulumisia. Kokouksessa esiteltiin ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialan vuoden 2025 tilannekatsaus ja vuoden 2026 keskeiset kehittämiskohteet.

Kokouksessa uudelle toimintakaudelle 2026–2029 puheenjohtajaksi valittiin Inga-Maija Hyppölä ja varapuheenjohtajaksi Martti Rauhala.

– Tavoitteenamme on olla aktiivinen ja osaava neuvosto. Pidämme erityisen tärkeänä yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen kanssa, jonka lisäksi teemme yhteistyötä myös muiden hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen kanssa. Erilaiset tapaamiset avartavat näkemyksiä ikäihmisten palveluista, Hyppölä kertoo.

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä

Uuden toimikauden ensimmäisessä kokouksessa nuorisovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Alisa Dahlströmin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Juuso Saari. Saari edustaa nuorisovaltuustoa myös aluevaltuustossa ja tulevaisuuslautakunnassa.

Nuorisovaltuusto toimii hyvinvointialueella nuorten äänenä ja kehittää palveluita yhdessä nuorten kanssa. Nuorten mielenhyvinvointia kartoittava kysely toteutettiin viime elokuussa järjestetyn MoodFest-tapahtuman yhteydessä. Kyselyn mukaan useimmat nuoret turvautuisivat avun tarpeessa turvalliseen aikuiseen, mutta osa ei osannut sanoa, mistä hakisi apua. Nuorisovaltuusto peräänkuuluttaakin keinoja näiden nuorten tavoittamiseen. Puheenjohtaja Alisa Dahlström kannustaa nuoria ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä heille tarkoitettuihin palveluihin, jotta mahdolliset tilanteet eivät pääse kärjistymään.

– Hyvinvointialueen palvelut ja nuorten tukiverkostot ovat olemassa jokaista nuorta varten. Jokaisen huoli on tärkeä ja jokainen nuori ansaitsee tulla kuulluksi. Jos haluat kehittää ja parantaa palveluita, ole meihin yhteydessä, Dahlström kehottaa.

Vammaisneuvosto jatkaa osallisuuden vahvistamista

Vammaisneuvosto tuo vammaisten näkökulman osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päätöksentekoa ja kehittää alueen osallistumis- ja kuulemisrakenteita. Toimikaudelle 2026-2029 puheenjohtajaksi valittiin Mikko Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Silja Savola. Virtanen iloitsee mahdollisuudesta jatkaa työtä neuvoston johdossa ja korostaa pitkäjänteisen vaikuttamisen merkitystä.

– On tärkeää, että vammaisten henkilöiden ääni kuuluu päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Haluan vahvistaa rakentavaa vuoropuhelua vammaisneuvoston sekä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa niin, että YK:n vammaissopimuksen periaate ”ei mitään ilman meitä” toteutuu käytännössä, Virtanen summaa.

Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa vammaisneuvosto pääsi kommentoimaan kehitteillä olevaa vammaisten asumisen suunnitelmaa. Neuvoston jäsenet pitävät tärkeänä, että he voivat vaikuttaa asioihin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä toimintamalli tukee aidon osallisuuden toteutumista.