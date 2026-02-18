Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet järjestäytyivät uudelle toimikaudelle
20.2.2026 10:28:30 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto aloittivat uuden toimikautensa vuoden 2026 alussa.
Vanhusneuvosto korostaa aktiivisuutta ja yhteistyötä uudella toimikaudella
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vanhusneuvosto kokoontui tammikuussa uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen. Vanhusneuvoston jäsenet koostuvat kuntien valitsemista edustajista ja jokaisessa kokouksessa kuullaan myös kuntien omien vanhusneuvostojen ajankohtaisia kuulumisia. Kokouksessa esiteltiin ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialan vuoden 2025 tilannekatsaus ja vuoden 2026 keskeiset kehittämiskohteet.
Kokouksessa uudelle toimintakaudelle 2026–2029 puheenjohtajaksi valittiin Inga-Maija Hyppölä ja varapuheenjohtajaksi Martti Rauhala.
– Tavoitteenamme on olla aktiivinen ja osaava neuvosto. Pidämme erityisen tärkeänä yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen kanssa, jonka lisäksi teemme yhteistyötä myös muiden hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen kanssa. Erilaiset tapaamiset avartavat näkemyksiä ikäihmisten palveluista, Hyppölä kertoo.
Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä
Uuden toimikauden ensimmäisessä kokouksessa nuorisovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Alisa Dahlströmin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Juuso Saari. Saari edustaa nuorisovaltuustoa myös aluevaltuustossa ja tulevaisuuslautakunnassa.
Nuorisovaltuusto toimii hyvinvointialueella nuorten äänenä ja kehittää palveluita yhdessä nuorten kanssa. Nuorten mielenhyvinvointia kartoittava kysely toteutettiin viime elokuussa järjestetyn MoodFest-tapahtuman yhteydessä. Kyselyn mukaan useimmat nuoret turvautuisivat avun tarpeessa turvalliseen aikuiseen, mutta osa ei osannut sanoa, mistä hakisi apua. Nuorisovaltuusto peräänkuuluttaakin keinoja näiden nuorten tavoittamiseen. Puheenjohtaja Alisa Dahlström kannustaa nuoria ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä heille tarkoitettuihin palveluihin, jotta mahdolliset tilanteet eivät pääse kärjistymään.
– Hyvinvointialueen palvelut ja nuorten tukiverkostot ovat olemassa jokaista nuorta varten. Jokaisen huoli on tärkeä ja jokainen nuori ansaitsee tulla kuulluksi. Jos haluat kehittää ja parantaa palveluita, ole meihin yhteydessä, Dahlström kehottaa.
Vammaisneuvosto jatkaa osallisuuden vahvistamista
Vammaisneuvosto tuo vammaisten näkökulman osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päätöksentekoa ja kehittää alueen osallistumis- ja kuulemisrakenteita. Toimikaudelle 2026-2029 puheenjohtajaksi valittiin Mikko Virtanen ja varapuheenjohtajaksi Silja Savola. Virtanen iloitsee mahdollisuudesta jatkaa työtä neuvoston johdossa ja korostaa pitkäjänteisen vaikuttamisen merkitystä.
– On tärkeää, että vammaisten henkilöiden ääni kuuluu päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Haluan vahvistaa rakentavaa vuoropuhelua vammaisneuvoston sekä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa niin, että YK:n vammaissopimuksen periaate ”ei mitään ilman meitä” toteutuu käytännössä, Virtanen summaa.
Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa vammaisneuvosto pääsi kommentoimaan kehitteillä olevaa vammaisten asumisen suunnitelmaa. Neuvoston jäsenet pitävät tärkeänä, että he voivat vaikuttaa asioihin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä toimintamalli tukee aidon osallisuuden toteutumista.
Yhteyshenkilöt
Johanna Ruuhijärvivalmistelu- ja tiedonhallinta-asiantuntijaPuh:044 4823 576johanna.ruuhijarvi@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palkkaamme jälleen noin 200 kesänuorta avustaviin tehtäviin18.2.2026 13:49:04 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on tehnyt taloudellisesti tiukassa tilanteessa arvovalinnan: hyvinvointialue palkkaa tänäkin kesänä noin 200 kesänuorta avustaviin tehtäviin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue varautuu maailmanlaajuisiin murroksiin turvaten palvelut asukkaille vastuullisesti ja kestävästi18.2.2026 09:07:52 EET | Tiedote
Hyvinvointialue varautuu monin toimin käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin murroksiin turvaten palvelut asukkaille vastuullisesti ja kestävästi. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansalliset kestävyyden tavoitteet hyvinvointialueille. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nelivuotinen vastuullisuus ja kestävyys -ohjelma sisältää kymmeniä toimia vastaten samalla STM:n asettamiin tavoitteisiin. Aluehallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan maanantaina.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 4000 pientaloa saa postia pelastuslaitokselta16.2.2026 11:55:48 EET | Tiedote
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi on käynnistynyt Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen pelastuslaitos valvoo pientalojen paloturvallisuutta postitettavien lomakkeiden avulla. Itsearviointilomake on lähetetty helmikuussa 4000 pientaloon Päijät-Hämeen alueella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaalikeskuksen tilahankinnan keskeyttämistä esitetään aluehallitukselle11.2.2026 11:38:32 EET | Tiedote
Hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että sosiaalikeskuksen vuokratilan hankintamenettely keskeytetään sopimusvalmistelun aikana ilmenneiden ristiriitojen vuoksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hätänumeroviikko rohkaisee soittamaan hädässä 112:n10.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
9.–15. helmikuuta vietetään valtakunnallista hätänumeroviikkoa, jonka Päijät-Hämeen päätapahtuma 112-päivä järjestetään lauantaina 14.2. kauppakeskus Triossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme