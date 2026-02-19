Kela/FPA

Sairaanhoito- ja matkakorvausten tilitykset voi nyt toimittaa Kelaan Kumppanien asiointipalvelussa

23.2.2026 08:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi)

Helmikuusta alkaen palveluntuottajat ja muut kumppanit voivat toimittaa sairaanhoito- tai matkakorvausten tilitystiedot Kumppanien asiointipalvelussa. Asiointipalvelu on tarkoitettu niille palveluntuottajille ja muille kumppaneille, jotka eivät voi välittää tilitystietoja sähköisesti.

Kumppanien asiointipalvelu laajenee helmikuussa. Jatkossa palvelussa voi toimittaa muun muassa sairaanhoitokorvausten, ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen sekä matka- ja yöpymiskustannusten tilitystiedot. Palvelua voivat käyttää palveluntuottajat ja muut kumppanit, jotka ovat toimittaneet tilitystiedot suojatulla sähköpostilla tai postitse.

Mitä tilitystietoja asiointipalvelussa voi toimittaa?

Asiointipalvelussa voi lähettää seuraavat tilitykset liitteineen:

  • Tilitys, 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu (SV132V)
  • Tilitys, Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV132)
  • Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista kustannuksista, työnantaja/sosiaalihuolto/muu (SV131)
  • Tilitys matkakustannuksista, suorakorvausmenettely, ensihoito ja kiireetön sairaankuljetus (SV130)
  • Tilitys Ahvenanmaa, valtakirja- ja suorakorvaussopimusmenettely (SV130)
  • Tilitys yöpymisrahan maksamiseksi, valtakirjamenettely majoituspalveluntuottajat (SV130)

Palvelussa ei vielä voi toimittaa muita kumppanien tilityksiä tai lomakkeita. Ne voi toimittaa kuten tähänkin asti suojatulla sähköpostilla tai postilla.

Asiointipalvelussa voi myös toimittaa asiakkaan asiakirjoja

Kumppanien asiointipalvelussa voi myös toimittaa sairaanhoitokorvauksiin liittyviä asiakkaan asiakirjoja ja lisäselvityksiä. Jotta asiakirjat ohjautuvat Kelassa asiakkaan tietoihin, asiointipalvelussa täytyy valita kyseiseen tarkoitukseen oleva toiminto ja asiakirjat täytyy kohdistaa asiakkaan henkilötunnukselle.

Näin kirjaudut ja käytät Kumppanien asiointipalvelua

Tutustu ohjeisiin ja kirjaudu palveluun sivulla Kumppanien asiointipalvelu.

Tarvitset kirjautumiseen

Asiointipalvelussa voi lähettää enintään 20 tilitystiedostoa kerralla. Yhdessä tilitystiedostossa saa olla vain yksi tilitys, ja yhdessä tilityksessä enintään 200 henkilön hakemukset. Asiointipalvelun hyväksymiä tiedostomuotoja ovat pdf, jpg, png, tiff ja heic. Yhden tiedoston koko voi olla enintään 10 Mt.

