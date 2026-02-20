Pirkanmaan sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat kevään ja syksyn aikana – uusi järjestelmä helpottaa asiointia
20.2.2026 10:58:13 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien, lähiasemien ja lähiasiointipisteiden lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla otetaan käyttöön uusi puhelinjärjestelmä vaiheittain kevään ja syksyn 2026 aikana. Uudistuksen myötä lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumeroihin tulee muutoksia.
Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista ja tuetaan hoidon jatkuvuutta. Uusi puhelinjärjestelmä tunnistaa soittajan, jolloin takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen. Erilliset omahoitajien ja alueiden numerot poistuvat, ja jatkossa monella sote-asemalla saman lääkärin ja hoitajan vastaanoton numeron kautta tavoittaa myös esimerkiksi diabeteshoitajan.
Uusissa numeroissa on erilliset linjat kiireettömille ja kiireellisille asioille. Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoittoperiaatteella. Kiireellisten asioiden linjalle voi jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.
Muutos tapahtuu porrastetusti – ensimmäisenä numerot vaihtuvat Hervannassa, Tipotiellä, Akaassa ja Urjalassa
Puhelinjärjestelmää on pilotoitu Lempäälän, Vesilahden ja Hatanpään sote-asemilla, joissa puhelinnumerot vaihtuivat jo joulukuussa. Pilotista saatiin hyviä kokemuksia ja vahvistusta uudistuksen laajentamiselle. Uusi puhelinjärjestelmä on myös osa toimintatapojen yhtenäistämistä eri sote-asemilla.
Tällä viikolla (viikko 8) uusi puhelinjärjestelmä on otettu käyttöön Hervannan, Tipotien ja Akaan sote-asemien sekä Urjalan lähiaseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Uudet numerot ovat (ma–to klo 8–16, pe 8–15):
- Hervannan sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot: 03 3116 8220
- Tipotien sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotot: 03 3116 8270
- Akaan sote-aseman ja Urjalan lähiaseman lääkärin, hoitajan sekä terveydenhoitajan ja asiantuntijahoitajien vastaanotot: 03 3116 8120
Puhe- ja kuulovammaisten ja ajan peruutuksen tekstiviestinumerot säilyvät ennallaan.
Puhelinjärjestelmäuudistus ei koske Pohjois-Pirkanmaan ja Tampereen ulkoistettuja asemia eli esimerkiksi Hervannan lähiaseman (Mehiläinen) numerot eivät muutu.
Maaliskuussa puhelinjärjestelmä vaihtuu Nokian, Oriveden, Sastamalan, Tammelakeskuksen, Valkeakosken sekä Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Huhtikuussa vuorossa ovat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kaukajärven, Kämmenniemen, Linnainmaan ja Pirkkalan asemat.
Huhti-toukokuun vaihteessa myös hoitotarvikepalvelun sekä asiantuntija- ja konsultaatioyksikön puhelinnumerot muuttuvat.
Ylöjärven ja Lielahden sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla siirrytään uuteen järjestelmään vasta ensi syksynä.
Uusista numeroista tiedotetaan sitä mukaa, kun niitä otetaan käyttöön.
Vanhoissa numeroissa ensin soitonsiirto, sitten tiedote
Vanhoihin numeroihin soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon kuukauden ajan. Sen jälkeen keväällä vaihtuneissa numeroissa on syyskuun loppuun asti tiedote, joka kertoo numeron muuttuneen ja pyytää tarkistamaan uuden numeron pirha.fi-sivustolta.
Sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalvelujen muutos on ensimmäinen osa laajempaa Pirkanmaan hyvinvointialueen puhelinpalvelujen uudistusta.
