Lasten museofestareita juhlitaan viikonlopun mittaisina synttäreinä 21.–22.3.2026

Lasten museofestarit on vuosittainen koko perheen tapahtumaviikonloppu, jonka järjestävät yhteistyössä Näyttelykeskus WeeGee, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, KAMU Espoon kaupunginmuseo ja Museo Leikki. Museoiden näyttelytilat täyttyvät festareilla musiikista, esityksistä ja luovista pajapisteistä. Vaihtuvan teeman mukainen ohjelma on inspiroitunut taiteesta, arkkitehtuurista ja historiasta, mutta kaikkein tärkeintä on jaettu ilo.

Tänä keväänä festareiden tunnelman nostavat kattoon pääesiintyjät Pikku Papun Orkesteri ja Mimi ja Kuku. Suomalaisen lastenmusiikin kärkinimiin kuuluva ja loppuunmyydyille saleille keikkaileva Pikku Papun Orkesteri esittää synttärivieraille mukaansatempaavan konsertin, jossa lauletaan ja ihmetellään yhdessä koko perheen voimin. Muusikko Mimin ja hassun pelleleijona Kukun vauhdikas seikkailu puolestaan tempaa yleisön mukaansa nukketeatterin, saippuakuplakylpyjen ja leijonankoulutuksen maailmaan.

Lasten museofestareiden ohjelmaa on suunniteltu yhdessä espoolaisten monikulttuuristen perheiden kanssa. Tapahtuma-alueen ohjelmatorilla voi tutustua Nicehearts ry:n, Familia ry:n ja Espoon monikulttuuriset perheet Mokulat ry:n toimintaan sekä osallistua taidepajoihin englanniksi, kiinaksi, turkiksi ja tagalogiksi.

Festareiden lukuisat pajapisteet kutsuvat luomaan syntymäpäivätoivotuksia, etsimään kadonneita lahjapaketteja ja viimeistelemään säkenöivät juhla-asut synttärihatuilla ja hennatatuoinneilla. Ja mitä olisivatkaan synttärit ilman kakkuja, joita leivotaan tällä kertaa mielikuvituksellisista aineksista, kuten musiikin sävelistä, kartongista ja veikeistä koristeista. Viikonlopun aikana pääsee myös temppuilemaan ja touhuamaan sirkusradalla, kokemaan jännittävän synttärielämyksen minuutissa ja laulamaan parhaat synttärilaulut karaokekeisari Juha Heikkisen johdolla.

Ilo levittäytyy museoiden lisäksi Espoon kuvataidekouluun ja pihan puolelle, johon on viikonlopun ajaksi hurauttanut Espoon kirjasto- ja kulttuuriauto Välkky! Kaikki tapahtumapaikat sijaitsevat kätevästi samassa pihapiirissä, osoitteissa Ahertajantie 3 ja 5. Synttärihulinan pariin on helppo saapua metrolla ja Tapiolan asemalta on vain lyhyt kävelymatka museoihin.

Ohjelma raikaa lauantaista sunnuntaihin klo 11–17, ja Museo Leikissä molempina päivinä jo klo 10 alkaen. Tapahtuma on lapsille maksuton ja aikuisilla sisältyy museoiden sisäänpääsylippuihin. Tervetuloa viettämään hilpeä viikonloppu Espoon Tapiolassa!