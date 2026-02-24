Lasten museofestareita juhlitaan viikonlopun mittaisina synttäreinä 21.–22.3.2026
24.2.2026 13:35:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
Rakastettuja Lasten museofestareita vietetään 21.–22. maaliskuuta riemukkaalla synttäriteemalla, sillä järjestäjämuseot täyttävät tänä vuonna pyöreitä: Näyttelykeskus WeeGee ja sen museot 20 ja pihan toisella puolella sijaitseva Museo Leikki 30 vuotta. Pääesiintyjinä nähdään Mimi ja Kuku sekä Pikku Papun Orkesteri. Luvassa on ikimuistoiset festarit täynnä yhteisiä elämyksiä koko perheelle! Festareiden ohjelmaa on suunniteltu yhdessä espoolaisten monikulttuuristen perheiden kanssa. Tapahtuma on lapsille maksuton ja aikuisille osallistuminen sisältyy museoiden sisäänpääsylippuihin.
Lasten museofestarit on vuosittainen koko perheen tapahtumaviikonloppu, jonka järjestävät yhteistyössä Näyttelykeskus WeeGee, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, KAMU Espoon kaupunginmuseo ja Museo Leikki. Museoiden näyttelytilat täyttyvät festareilla musiikista, esityksistä ja luovista pajapisteistä. Vaihtuvan teeman mukainen ohjelma on inspiroitunut taiteesta, arkkitehtuurista ja historiasta, mutta kaikkein tärkeintä on jaettu ilo.
Tänä keväänä festareiden tunnelman nostavat kattoon pääesiintyjät Pikku Papun Orkesteri ja Mimi ja Kuku. Suomalaisen lastenmusiikin kärkinimiin kuuluva ja loppuunmyydyille saleille keikkaileva Pikku Papun Orkesteri esittää synttärivieraille mukaansatempaavan konsertin, jossa lauletaan ja ihmetellään yhdessä koko perheen voimin. Muusikko Mimin ja hassun pelleleijona Kukun vauhdikas seikkailu puolestaan tempaa yleisön mukaansa nukketeatterin, saippuakuplakylpyjen ja leijonankoulutuksen maailmaan.
Lasten museofestareiden ohjelmaa on suunniteltu yhdessä espoolaisten monikulttuuristen perheiden kanssa. Tapahtuma-alueen ohjelmatorilla voi tutustua Nicehearts ry:n, Familia ry:n ja Espoon monikulttuuriset perheet Mokulat ry:n toimintaan sekä osallistua taidepajoihin englanniksi, kiinaksi, turkiksi ja tagalogiksi.
Festareiden lukuisat pajapisteet kutsuvat luomaan syntymäpäivätoivotuksia, etsimään kadonneita lahjapaketteja ja viimeistelemään säkenöivät juhla-asut synttärihatuilla ja hennatatuoinneilla. Ja mitä olisivatkaan synttärit ilman kakkuja, joita leivotaan tällä kertaa mielikuvituksellisista aineksista, kuten musiikin sävelistä, kartongista ja veikeistä koristeista. Viikonlopun aikana pääsee myös temppuilemaan ja touhuamaan sirkusradalla, kokemaan jännittävän synttärielämyksen minuutissa ja laulamaan parhaat synttärilaulut karaokekeisari Juha Heikkisen johdolla.
Ilo levittäytyy museoiden lisäksi Espoon kuvataidekouluun ja pihan puolelle, johon on viikonlopun ajaksi hurauttanut Espoon kirjasto- ja kulttuuriauto Välkky! Kaikki tapahtumapaikat sijaitsevat kätevästi samassa pihapiirissä, osoitteissa Ahertajantie 3 ja 5. Synttärihulinan pariin on helppo saapua metrolla ja Tapiolan asemalta on vain lyhyt kävelymatka museoihin.
Ohjelma raikaa lauantaista sunnuntaihin klo 11–17, ja Museo Leikissä molempina päivinä jo klo 10 alkaen. Tapahtuma on lapsille maksuton ja aikuisilla sisältyy museoiden sisäänpääsylippuihin. Tervetuloa viettämään hilpeä viikonloppu Espoon Tapiolassa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomivastaava markkinointiviestinnän asiantuntijaEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Vi firar Barnens museifestival som en födelsedagsfest som räcker hela veckoslutet 21–22.3.202624.2.2026 13:35:00 EET | Pressmeddelande
Barnens älskade museifestival firas den 21–22 mars med ett festligt födelsedagstema eftersom museerna som arrangerar festivalen fyller jämna år i år: Utställningscentret WeeGee och dess museer fyller 20, och Museet Leikki på andra sidan gården fyller 30 år. Som festivalens huvudartister får vi se Mimi och Kuku samt Pikku Papun Orkesteri. Det kommer att bli en minnesvärd festival fylld av gemensamma upplevelser för hela familjen! Programmet på Barnens museifestival har planerats tillsammans med mångkulturella familjer i Esbo. Evenemanget är gratis för barn, och för vuxna ingår det i museernas inträdesbiljetter.
Children’s Museum Festival Turns Into a Weekend-Long Birthday Celebration 21–22 March 202624.2.2026 13:35:00 EET | Press release
A festive birthday theme sets the tone for this year’s Children’s Museum Festival as the host institutions mark milestone anniversaries: the Exhibition Centre WeeGee and its museums turn twenty, while Museum Leikki across the courtyard celebrates its thirtieth year. With beloved performers Mimi and Kuku and the Pikku Papun Orkesteri leading the festivities, the festival promises a memorable weekend of fun for families of all ages. Admission is free for children and included in the museum tickets for adults.
EMMA – Esbo moderna konstmuseum letar genom en portfolioansökan efter konstnärer för två projekt för offentlig konst år 202612.1.2026 11:30:00 EET | Pressmeddelande
Genom EMMAs portfolioansökan letar vi efter professionella konstnärer och konstnärsgrupper verksamma i Finland för projekt som ska genomföras i Kannusali i Esbo centrum och i bostadsområdet Södrik. EMMA fungerar som innehållslig sakkunnig för projektet och Esbo stad som beställare av verken.
EMMA – Espoo Museum of Modern Art invites artists to apply through an open portfolio call for two public art projects in 202612.1.2026 11:30:00 EET | Press release
Through its new open portfolio call, EMMA is seeking professional artists and artist groups based in Finland for two public art projects to be realised in Espoo’s administrative centre Espoon keskus, one at the Kannusali event venue, and one in the Suvela residential area. EMMA will act as the content expert for the projects, with the City of Espoo commissioning the artworks.
EMMA – Espoon modernin taiteen museo etsii avoimella portfoliohaulla taiteilijoita kahteen julkisen taiteen hankkeeseen vuodelle 202612.1.2026 11:30:00 EET | Tiedote
EMMAn portfoliohaussa etsitään Suomessa toimivia ammattitaiteilijoita ja taiteilijaryhmiä Espoon keskuksen Kannusaliin ja Suvelan asuinalueelle toteutettaviin hankkeisiin. EMMA toimii hankkeiden sisällöllisenä asiantuntijana ja Espoon kaupunki teosten tilaajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme