Varha selkeyttää laskutusta saatujen huomioiden pohjalta – Kuolinpesien perintä jatkuu

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin teki 14.11.2025 Varhassa ennalta sovitun tarkastuskäynnin, jossa käytiin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen laskutusta ja perintää.

Varha on aloittanut korjaustoimet ja jatkaa kehitystyötä saatujen huomioiden mukaisesti. Keskeiset huomiot liittyvät laskun tietosisältöihin sekä liikasuoritusten palautuskäytäntöön.

– Vastaamme havaintoihin viipymättä. Lähtökohtamme on, että laskutus ja perintä ovat lainmukaista, oikea-aikaista ja asiakkaille selkeää. Tarkastuksen havainnot tukevat meillä jo tehtyä kehittämistyötä. Tavoitteenamme on entistä sujuvampi laskutus ja että asiakkaat saavat aiempaa paremmin tietoa jo laskulla, sanoo Varhan talousjohtaja Ville Rajahalme.

Varha kehittää asiakkaiden tiedonsaantia erityisesti laskujen maksamisen tukimuodoista mahdollisissa maksuvaikeustilanteissa.

Kuolinpesien perintä jatkuu

Varha täydensi marraskuussa 2025 kuolinpesien perinnän periaatteita. Yli 1 000 euron kuolinpesien perinnästä voidaan luopua tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Harkinta perustuu hakemukseen ja asiakkaan kokonaistilanteeseen.

Asiakkaille tämä on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi ja asiointia on kehitetty. Marraskuussa keskeytettyä kuolinpesien perintää jatketaan 23.2.2026 lähtien. Asiakkaille, joita tämä koskee, lähetetään kirje ja toimintaohjeet. Yleiset ohjeet asiakkaille löytyvät Varhan verkkosivulta Asiakaslaskutus ja ohjeet.

Alle 1 000 euron saatavia kuolinpesiltä ei peritä, jos menehtymisestä on yli 6 kuukautta.