Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha selkeyttää laskutusta saatujen huomioiden pohjalta – Kuolinpesien perintä jatkuu

20.2.2026 12:45:26 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on vastaanottanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjan, joka koskee laskutusta ja perintää. Varha suhtautuu sen havaintoihin vakavasti. Varha on jo käynnistänyt useita toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakkaiden tiedonsaantia ja asioinnin sujuvuutta.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin teki 14.11.2025 Varhassa ennalta sovitun tarkastuskäynnin, jossa käytiin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen laskutusta ja perintää.

Varha on aloittanut korjaustoimet ja jatkaa kehitystyötä saatujen huomioiden mukaisesti. Keskeiset huomiot liittyvät laskun tietosisältöihin sekä liikasuoritusten palautuskäytäntöön.

– Vastaamme havaintoihin viipymättä. Lähtökohtamme on, että laskutus ja perintä ovat lainmukaista, oikea-aikaista ja asiakkaille selkeää. Tarkastuksen havainnot tukevat meillä jo tehtyä kehittämistyötä. Tavoitteenamme on entistä sujuvampi laskutus ja että asiakkaat saavat aiempaa paremmin tietoa jo laskulla, sanoo Varhan talousjohtaja Ville Rajahalme.

Varha kehittää asiakkaiden tiedonsaantia erityisesti laskujen maksamisen tukimuodoista mahdollisissa maksuvaikeustilanteissa.

Kuolinpesien perintä jatkuu

Varha täydensi marraskuussa 2025 kuolinpesien perinnän periaatteita. Yli 1 000 euron kuolinpesien perinnästä voidaan luopua tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Harkinta perustuu hakemukseen ja asiakkaan kokonaistilanteeseen.

Asiakkaille tämä on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi ja asiointia on kehitetty. Marraskuussa keskeytettyä kuolinpesien perintää jatketaan 23.2.2026 lähtien.  Asiakkaille, joita tämä koskee, lähetetään kirje ja toimintaohjeet. Yleiset ohjeet asiakkaille löytyvät Varhan verkkosivulta Asiakaslaskutus ja ohjeet.

Alle 1 000 euron saatavia kuolinpesiltä ei peritä, jos menehtymisestä on yli 6 kuukautta.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarha

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Social- och hälsocentralen i Åbo centrum får lokaler på Humlegårdsgatan20.2.2026 12:00:03 EET | Pressmeddelande

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.2 enhälligt att Varha köper fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Humalistonkatu 9-11. Köpesumman är cirka 20 miljoner euro. Tanken är att en social- och hälsocentral med omfattande service i Åbo centrum förläggs till lokalerna. Lokalerna har planerats och lämpar sig uttryckligen för social- och hälsotjänster. Varha totalrenoverar och gör de ändringar som ännu behövs. Beslutet är villkorligt och träder i kraft om välfärdsområdesfullmäktige vid sitt sammanträde 25.2 godkänner en ändring i budgeten för 2026.

Turun keskustan sote-keskukselle tulossa tilat Humalistonkadulta20.2.2026 12:00:03 EET | Tiedote

Aluehallitus päätti kokouksessaan 20.2. yksimielisesti, että Varha ostaa Kiinteistö Oy Humalistokatu 9-11:n. Kauppahinta on noin 20 miljoonaa euroa. Tiloihin olisi siirtymässä Turun keskustan laajan palvelun sote-keskus. Tilat on suunniteltu ja ne sopivat nimenomaan sote-palveluille. Varha peruskorjaa ja tekee vielä tarvittavat muutokset. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, jos aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2026 talousarvion muutoksen 25.2. kokouksessaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye