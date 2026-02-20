Varha selkeyttää laskutusta saatujen huomioiden pohjalta – Kuolinpesien perintä jatkuu
20.2.2026 12:45:26 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on vastaanottanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjan, joka koskee laskutusta ja perintää. Varha suhtautuu sen havaintoihin vakavasti. Varha on jo käynnistänyt useita toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakkaiden tiedonsaantia ja asioinnin sujuvuutta.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin teki 14.11.2025 Varhassa ennalta sovitun tarkastuskäynnin, jossa käytiin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen laskutusta ja perintää.
Varha on aloittanut korjaustoimet ja jatkaa kehitystyötä saatujen huomioiden mukaisesti. Keskeiset huomiot liittyvät laskun tietosisältöihin sekä liikasuoritusten palautuskäytäntöön.
– Vastaamme havaintoihin viipymättä. Lähtökohtamme on, että laskutus ja perintä ovat lainmukaista, oikea-aikaista ja asiakkaille selkeää. Tarkastuksen havainnot tukevat meillä jo tehtyä kehittämistyötä. Tavoitteenamme on entistä sujuvampi laskutus ja että asiakkaat saavat aiempaa paremmin tietoa jo laskulla, sanoo Varhan talousjohtaja Ville Rajahalme.
Varha kehittää asiakkaiden tiedonsaantia erityisesti laskujen maksamisen tukimuodoista mahdollisissa maksuvaikeustilanteissa.
Kuolinpesien perintä jatkuu
Varha täydensi marraskuussa 2025 kuolinpesien perinnän periaatteita. Yli 1 000 euron kuolinpesien perinnästä voidaan luopua tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Harkinta perustuu hakemukseen ja asiakkaan kokonaistilanteeseen.
Asiakkaille tämä on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi ja asiointia on kehitetty. Marraskuussa keskeytettyä kuolinpesien perintää jatketaan 23.2.2026 lähtien. Asiakkaille, joita tämä koskee, lähetetään kirje ja toimintaohjeet. Yleiset ohjeet asiakkaille löytyvät Varhan verkkosivulta Asiakaslaskutus ja ohjeet.
Alle 1 000 euron saatavia kuolinpesiltä ei peritä, jos menehtymisestä on yli 6 kuukautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville RajahalmetalousjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 9023 305ville.rajahalme@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varhan aluehallituksen 20.2.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja20.2.2026 12:10:06 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Social- och hälsocentralen i Åbo centrum får lokaler på Humlegårdsgatan20.2.2026 12:00:03 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20.2 enhälligt att Varha köper fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Humalistonkatu 9-11. Köpesumman är cirka 20 miljoner euro. Tanken är att en social- och hälsocentral med omfattande service i Åbo centrum förläggs till lokalerna. Lokalerna har planerats och lämpar sig uttryckligen för social- och hälsotjänster. Varha totalrenoverar och gör de ändringar som ännu behövs. Beslutet är villkorligt och träder i kraft om välfärdsområdesfullmäktige vid sitt sammanträde 25.2 godkänner en ändring i budgeten för 2026.
Turun keskustan sote-keskukselle tulossa tilat Humalistonkadulta20.2.2026 12:00:03 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 20.2. yksimielisesti, että Varha ostaa Kiinteistö Oy Humalistokatu 9-11:n. Kauppahinta on noin 20 miljoonaa euroa. Tiloihin olisi siirtymässä Turun keskustan laajan palvelun sote-keskus. Tilat on suunniteltu ja ne sopivat nimenomaan sote-palveluille. Varha peruskorjaa ja tekee vielä tarvittavat muutokset. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, jos aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2026 talousarvion muutoksen 25.2. kokouksessaan.
Räddningsverket ordnar släckningsövningar av byggnadsbrand i Nystadsregionen – kan orsaka rökbildning11.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands räddningsverk ordnar övningar i släckning av byggnadsbrand och räddningsverksamhet i Kalanti fredagen den 13.2. på adressen Korpelankuja 103, Laitila – samt i Pyhäranta onsdagen den 18.2. på adressen Laajantie 93, Pyhäranta. Övningarna genomförs i området med rivningsfärdiga byggnader.
Pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutusharjoituksia Vakka-Suomessa – aiheuttaa savunmuodostusta11.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutus- ja pelastustoiminnan harjoituksia Kalannissa perjantaina 13.2. osoitteessa Korpelankuja 103, Laitila – sekä Pyhärannassa keskiviikkona 18.2. osoitteessa Laajantie 93, Pyhäranta. Harjoitukset toteutetaan purkukuntoisten rakennusten alueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme