Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.2. kokouksen ennakkotiedote

20.2.2026 12:44:31 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 24. helmikuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee muun muassa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankintaa. Palveluasumisella tarkoitetaan ikääntyneiden pitkäaikaista asumista ja asiakkaan avuntarpeeseen perustuvaa ympärivuorokautista hoivaa.

Ostopalveluna hankitun iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen sopimuskausi Helsingissä päättyy tänä vuonna. Palveluasumisen paikkojen riittävyyden turvaamiseksi palvelu kilpailutetaan. Hankinnan uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027. Se kestää kuusi vuotta.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala järjestää ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista omana toimintana ja ostopalveluna. Vuonna 2025 omia palveluasumisen paikkoja oli hiukan alle 1500 ja ostopalvelupaikkoja vähän yli 1600.

Esitys ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankkimiseksi löytyy sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.2. kokouksen esityslistalta. Kokouksen koko esityslista löytyy lautakunnan verkkosivuilta.

Lisätietoja medialle ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta antaa Pia Nurme, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, p. 040 178 9922, pia.nurme@hel.fi.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

