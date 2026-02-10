Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.2. kokouksen ennakkotiedote

Ostopalveluna hankitun iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen sopimuskausi Helsingissä päättyy tänä vuonna. Palveluasumisen paikkojen riittävyyden turvaamiseksi palvelu kilpailutetaan. Hankinnan uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027. Se kestää kuusi vuotta.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala järjestää ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista omana toimintana ja ostopalveluna. Vuonna 2025 omia palveluasumisen paikkoja oli hiukan alle 1500 ja ostopalvelupaikkoja vähän yli 1600.

Esitys ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankkimiseksi löytyy sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.2. kokouksen esityslistalta. Kokouksen koko esityslista löytyy lautakunnan verkkosivuilta.

