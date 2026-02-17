Varhaislapsuuden lehmänmaitoallergia on yhteydessä alentuneeseen luuntiheyteen nuoruusiässä
23.2.2026 08:29:14 EET | HUS | Tiedote
Tutkimus osoittaa, että imeväisiässä todettu lehmänmaitoallergia liittyy alentuneeseen luuntiheyteen nuoruusiässä, vaikka suurimmalla osalla lapsista allergia oli väistynyt ennen murrosikää. Alentunut luuntiheys voi lisätä murtumariskiä.
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkäaikainen maidoton ruokavalio allergisilla lapsilla voi heikentää luuston terveyttä. Tutkimukset ovat keskittyneet lapsiin, joilla on aktiivinen lehmänmaitoallergia. Varhaislapsuuden maidottoman ruokavalion vaikutuksia nuoruusiän luustoon on tutkittu vähän. Tutkittua tietoa lehmänmaitoallergian vaikutuksesta kehon koostumukseen ei juurikaan ole ollut.
HUSin ja Helsingin yliopiston pitkäaikaistutkimuksessa tutkittiin 15–18-vuotiaita nuoria, joilla oli ollut varhaislapsuudessa maidoton ruokavalio, mutta joiden allergia oli pääsääntöisesti väistynyt ennen murrosikää. Nuoria, joilla oli ollut imeväisiässä lehmänmaitoallergia, verrattiin kahteen ryhmään: nuoriin, joiden epäilty imeväisiän lehmänmaitoallergia oli kumottu altistuskokeessa sekä samanikäisiin verrokkeihin. Tutkimuksessa arvioitiin nuorten luuston rakennetta ja kehon koostumusta sekä selvitettiin heidän murtumahistoriaansa.
Varhaislapsuuden lehmänmaitoallergialla vaikutusta luuston terveyteen
Lapsilla pienentynyt luuntiheys liittyy suurentuneeseen murtumariskiin. Pitkittäistutkimus osoitti luuntiheyden olevan matalampi imeväisikäisenä lehmänmaitoallergiaa sairastaneilla kuin verrokeilla sekä värttinä- että sääriluussa. Havaittu ero oli selvästi suurempi värttinäluussa, kuin sääriluussa. Tutkimuksessa ei havaittu murtumien lisääntymistä. Kehon koostumus ei eronnut ryhmien välillä.
”Havainnot viittaavat siihen, että varhaislapsuuden lehmänmaitoallergia ja maidoton ruokavalio voivat vaikuttaa luuston terveyteen pitkällä aikavälillä, myös allergian väistyttyä. Murtumariski, joka liittyy vähäiseen maidon käyttöön lapsena, ei välttämättä ole vielä ehtinyt ilmetä nuoruusikään mennessä. Vaikutusten selvittämiseksi tarvitaan pidempää seurantaa”, kertoo erikoislääkäri Sonja Piippo Uudesta lastensairaalasta.
”Tutkimus osoittaa, että maidoton ruokavalio tulisi aloittaa vain varmistetussa lehmänmaitoallergiassa ja maitoallergian väistymistä tulisi arvioida säännöllisesti. Lisäksi maidon asteittaista palauttamista ruokavalioon tulisi tukea”, jatkaa Piippo.
Maidossa runsaasti luustolle tärkeitä ravintoaineita
Lehmänmaitoallergia on noin 0,3–4,9 prosentilla lapsista. Lehmänmaitoallergiaa hoidetaan maidottomalla ruokavaliolla, jota tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista lapsista noudattaa tarkasti. Lehmänmaitoallergia paranee 15–16 ikävuoteen mennessä 79–95 prosentilla lapsista. Tutkimusten mukaan lehmänmaitoallergisilla lapsilla kalsiumin saanti voi olla heikentynyttä.
Lehmänmaito sisältää energiaan suhteutettuna runsaasti luustolle tärkeitä ravintoaineita, kuten kalsiumia, D-vitamiinia ja proteiinia, verrattuna moniin muihin ruokaryhmiin. Riittävä kalsiumin saanti liittyy suurempaan luuntiheyteen lapsuudessa. Lapsuus ja nuoruus ovat kriittisiä aikoja luumassan kertymiselle, ja huippuluumassa saavutetaan 20 vuoden ikään mennessä. Huippuluumassa vaikuttaa merkittävästi osteoporoosiriskin aikuisena.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: arvioimme ja kehitämme jatkuvasti hoitoa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja potilaskokemukseen perustuen. Teemme HUSissa tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Julkaisemme vuosittain noin 2400 vertaisarvioitua tutkimusta, joita nostamme esiin uutisissamme.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erikoislääkäri Sonja Piippo, p. 050 427 0745, sonja.piippo@hus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Förändringar i axeln vanliga efter 40 - svagt samband med besvär17.2.2026 13:01:23 EET | Pressmeddelande
Enligt en färsk finsk befolkningsundersökning kan man se förändringar i rotatorkuffens senor vid magnetundersökning av axlarna även hos symtomfria personer över 40 år. Fynden är mycket vanliga, men i regel är kopplingen mellan dessa och axelproblem svag.
Lähes kaikilla yli 40-vuotiailla muutoksia olkapään magneettikuvissa – yhteys olkapäävaivoihin heikko17.2.2026 13:01:23 EET | Tiedote
Tuoreen suomalaisen väestötutkimuksen mukaan myös oireettomilla yli 40-vuotiailla näkyy olkapään magneettikuvissa kiertäjäkalvosimen jänteiden muutoksia. Löydökset ovat erittäin yleisiä, mutta niiden yhteys olkapäävaivoihin on heikko.
Nearly all people aged over 40 show changes in shoulder MRI scans – weak link to shoulder problems17.2.2026 13:01:23 EET | Press release
According to a recent population study conducted in Finland, even symptom-free people aged over 40 show changes in MRI scans of the rotator cuff tendons. These findings are common but their link to shoulder problems is weak.
HUS nya digitala rehabilitering bidrar med hjälp vid läs- och skrivsvårigheter samt inlärningssvårigheter hos unga13.2.2026 08:51:35 EET | Pressmeddelande
Den digitala rehabiliteringen Framgång i lärandet (på finska Tsemppiä oppimiseen) stöder unga i åldern 12–16 år som har lindriga eller måttliga inlärningssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Tjänsten är tillgänglig i Hälsobyn med läkarremiss i hela Finland.
Uusi HUSin nettikuntoutus tuo apua nuorten lukivaikeuksiin ja oppimisen haasteisiin13.2.2026 08:51:35 EET | Tiedote
HUSin neuropsykologien kehittämä Tsemppiä oppimiseen -nettikuntoutus tukee 12–16-vuotiaita nuoria, joilla on lieviä tai kohtalaisia oppimisen vaikeuksia tai lukivaikeuksia. Palvelu on saatavilla Terveyskylässä lääkärin lähetteellä koko Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme