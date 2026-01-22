Katso alueesi vierailluimmat Museokortti-kohteet – joka toinen museokäynti maksetaan Museokortilla

Museokortti

20.2.2026 15:31:30 EET | Museokortti | Tiedote

Puolet viime vuoden maksetuista museokäynneistä tehtiin Museokortilla. Vuonna 2025 maksettuja museokäyntejä oli yhteensä 4,8 miljoonaa, joista 2,45 miljoonaa tehtiin Museokortilla. Listasimme maakuntien suosituimmat Museokortti-kohteet, joissa vierailtiin eniten viime vuonna.

Museoiden suosio jatkuu vahvana. Viime vuonna tehtiin 8,6 miljoonaa museokäyntiä. Krista Ylinen / Museokortti

Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuoden 2025 museokäynnit olivat viime vuosien tapaan huippulukemissa. Kaikkien museokäyntien kokonaislukema oli 8,6 miljoonaa. Luku sisältää sekä ilmaiskäynnit että maksulliset käynnit. Vuonna 2024 vastaava lukema oli 8,5 miljoonaa. 

Maksullisten museokäyntien osuus kaikista käynneistä oli viime vuonna 4,8 miljoonaa. Museokortilla maksettiin 2,45 miljoonaa museokäyntiä eli 51 % maksullisista käynneistä tehtiin vuoden mittaisella pääsylipulla 360 museoon. Myös vuonna 2024 puolet (51 %) maksullisista käynneistä tehtiin Museokortilla.

10-vuotias Museokortti on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten keskuudessa. Tällä hetkellä 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia. Viime vuoden aikana korttien määrä kasvoi 6 prosenttia.

– Kiinnostus Musekorttia kohtaan kasvaa jatkuvasti. Viime vuonna jälleen ennätysmäärän ihmisiä hankki Museokortin – joko itselleen, lahjaksi tai työantajan tarjoaman kulttuuriedun innoittamana. Datamme kertoo, että korttia käytetään ahkerasti ympäri Suomen, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.

Suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain vuonna 2025

Ahvenanmaa

  1. Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Maarianhamina
  2. Kastelholman linna, Kastelholm
  3. Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo, Maarianhamina
  4. Bomarsundin vierailukeskus, Bomarsund
  5. Eckerön posti- ja tullitalo, Maarianhamina

Etelä-Karjala

  1. Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta
  2. Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta
  3. Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki
  4. Ratsuväkimuseo, Lappeenranta,
  5. Wolkoffin talomuseo, Lappeenranta

Etelä-Pohjanmaa

  1. Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki
  2. Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan taidemuseo, Alajärvi
  3. Seinäjoen museot, Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki
  4. Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Koskenkorva
  5. Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri

Etelä-Savo

  1. Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli
  2. Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna
  3. Olavinlinna, Savonlinna
  4. Suomen Metsämuseo Lusto, Punkaharju
  5. Mikkelin taidemuseo, Mikkeli

Kainuu

  1. Kajaanin taidemuseo, Kajaani
  2. Talvisotamuseo, Kuhmo
  3. Kainuun Museo, Kajaani

Kanta-Häme

  1. Suomen lasimuseo, Riihimäki
  2. Hämeen linna, Hämeenlinna
  3. Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
  4. Vankila, Hämeenlinna
  5. Riemu-museot, Riihimäki

Keski-Pohjanmaa

  1. K. H. Renlundin museo, Roosin talo, Kokkola
  2. K. H. Renlundin museo, Näyttelyhalli, Kokkola

Keski-Suomi

  1. Aalto2, Jyväskylä
  2. Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä
  3. Suomen käsityön museo, Jyväskylä
  4. Suomen Ilmavoimamuseo, Tikkakoski
  5. Taidelaitos Haihatus, Joutsa

Kymenlaakso

  1. Merikeskus Vellamo, Kotka
  2. Museolaivat Tarmo, Kemi ja Telkkä, Kotka
  3. Poikilo-museot, Kouvola
  4. Verlan tehdasmuseo, Verla
  5. Langinkoski, Kotka

Lappi

  1. Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi
  2. Tiedekeskus Arktikum, Rovaniemi
  3. Särestöniemi-museo, Kaukonen
  4. Saamelaismuseo Siida, Inari
  5. Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi

Pirkanmaa

  1. Museokeskus Vapriikki, Tampere
  2. Tampereen taidemuseo, Tampere
  3. Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
  4. Serlachius Kartano, Mänttä
  5. Muumimuseo, Tampere

Pohjanmaa

  1. Pohjanmaan museo, Vaasa
  2. Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa
  3. Tikanojan taidekoti, Vaasa
  4. Wasa Graffitilandia, Vaasa
  5. Carlsron museo, Kristiinankaupunki

Pohjois-Karjala

  1. Kolin luontokeskus Ukko, Lieksa
  2. Museo Eliel, Joensuu
  3. Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu
  4. Paateri, Vuonisjärvi
  5. Pielisen museo, Lieksa

Pohjois-Pohjanmaa

  1. Oulun taidemuseo, Oulu
  2. Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu, Kuusamo
  3. Turkansaaren ulkomuseo, Oulu
  4. Raahen museo: Pakkahuoneen museo, Raahe
  5. Raahen museo: Kruununmakasiinimuseo, Raahe

Pohjois-Savo

  1. Kuopion museo, Kuopio
  2. KUMMA, Kuopio
  3. VB-valokuvakeskus, Kuopio
  4. Kuopion korttelimuseo, Kuopio
  5. RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio

Päijät-Häme

  1. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
  2. Lahden historiallinen museo, Lahti
  3. Heinolan kaupunginmuseo, Heinola
  4. Heinolan taidemuseo, Heinola
  5. Hiihtomuseo, Lahti

Satakunta

  1. Satakunnan Museo, Pori
  2. Porin taidemuseo, Pori
  3. Rauman taidemuseo, Rauma
  4. Rauman museo, Marela, Rauma
  5. Rauman merimuseo, Rauma

Uusimaa

  1. Ateneumin taidemuseo, Helsinki
  2. Amos Rex, Helsinki
  3. Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
  4. Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
  5. HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki

Varsinais-Suomi

  1. Turun taidemuseo, Turku
  2. Ars Nova, Turku
  3. Aboa Vetus, Turku
  4. Turun linna, Turku
  5. Forum Marinum, Turku

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.

