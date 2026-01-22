Katso alueesi vierailluimmat Museokortti-kohteet – joka toinen museokäynti maksetaan Museokortilla
20.2.2026 15:31:30 EET | Museokortti | Tiedote
Puolet viime vuoden maksetuista museokäynneistä tehtiin Museokortilla. Vuonna 2025 maksettuja museokäyntejä oli yhteensä 4,8 miljoonaa, joista 2,45 miljoonaa tehtiin Museokortilla. Listasimme maakuntien suosituimmat Museokortti-kohteet, joissa vierailtiin eniten viime vuonna.
Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuoden 2025 museokäynnit olivat viime vuosien tapaan huippulukemissa. Kaikkien museokäyntien kokonaislukema oli 8,6 miljoonaa. Luku sisältää sekä ilmaiskäynnit että maksulliset käynnit. Vuonna 2024 vastaava lukema oli 8,5 miljoonaa.
Maksullisten museokäyntien osuus kaikista käynneistä oli viime vuonna 4,8 miljoonaa. Museokortilla maksettiin 2,45 miljoonaa museokäyntiä eli 51 % maksullisista käynneistä tehtiin vuoden mittaisella pääsylipulla 360 museoon. Myös vuonna 2024 puolet (51 %) maksullisista käynneistä tehtiin Museokortilla.
10-vuotias Museokortti on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten keskuudessa. Tällä hetkellä 363 000 suomalaista käyttää Museokorttia. Viime vuoden aikana korttien määrä kasvoi 6 prosenttia.
– Kiinnostus Musekorttia kohtaan kasvaa jatkuvasti. Viime vuonna jälleen ennätysmäärän ihmisiä hankki Museokortin – joko itselleen, lahjaksi tai työantajan tarjoaman kulttuuriedun innoittamana. Datamme kertoo, että korttia käytetään ahkerasti ympäri Suomen, kertoo Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.
Suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain vuonna 2025
Ahvenanmaa
- Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Maarianhamina
- Kastelholman linna, Kastelholm
- Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen museo, Maarianhamina
- Bomarsundin vierailukeskus, Bomarsund
- Eckerön posti- ja tullitalo, Maarianhamina
Etelä-Karjala
- Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta
- Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta
- Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki
- Ratsuväkimuseo, Lappeenranta,
- Wolkoffin talomuseo, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaa
- Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki
- Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan taidemuseo, Alajärvi
- Seinäjoen museot, Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki
- Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Koskenkorva
- Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri
Etelä-Savo
- Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli
- Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna
- Olavinlinna, Savonlinna
- Suomen Metsämuseo Lusto, Punkaharju
- Mikkelin taidemuseo, Mikkeli
Kainuu
- Kajaanin taidemuseo, Kajaani
- Talvisotamuseo, Kuhmo
- Kainuun Museo, Kajaani
Kanta-Häme
- Suomen lasimuseo, Riihimäki
- Hämeen linna, Hämeenlinna
- Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna
- Vankila, Hämeenlinna
- Riemu-museot, Riihimäki
Keski-Pohjanmaa
- K. H. Renlundin museo, Roosin talo, Kokkola
- K. H. Renlundin museo, Näyttelyhalli, Kokkola
Keski-Suomi
- Aalto2, Jyväskylä
- Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä
- Suomen käsityön museo, Jyväskylä
- Suomen Ilmavoimamuseo, Tikkakoski
- Taidelaitos Haihatus, Joutsa
Kymenlaakso
- Merikeskus Vellamo, Kotka
- Museolaivat Tarmo, Kemi ja Telkkä, Kotka
- Poikilo-museot, Kouvola
- Verlan tehdasmuseo, Verla
- Langinkoski, Kotka
Lappi
- Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi
- Tiedekeskus Arktikum, Rovaniemi
- Särestöniemi-museo, Kaukonen
- Saamelaismuseo Siida, Inari
- Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi
Pirkanmaa
- Museokeskus Vapriikki, Tampere
- Tampereen taidemuseo, Tampere
- Sara Hildénin taidemuseo, Tampere
- Serlachius Kartano, Mänttä
- Muumimuseo, Tampere
Pohjanmaa
- Pohjanmaan museo, Vaasa
- Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa
- Tikanojan taidekoti, Vaasa
- Wasa Graffitilandia, Vaasa
- Carlsron museo, Kristiinankaupunki
Pohjois-Karjala
- Kolin luontokeskus Ukko, Lieksa
- Museo Eliel, Joensuu
- Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu
- Paateri, Vuonisjärvi
- Pielisen museo, Lieksa
Pohjois-Pohjanmaa
- Oulun taidemuseo, Oulu
- Matkailu- ja kulttuurikeskus Karhuntassu, Kuusamo
- Turkansaaren ulkomuseo, Oulu
- Raahen museo: Pakkahuoneen museo, Raahe
- Raahen museo: Kruununmakasiinimuseo, Raahe
Pohjois-Savo
- Kuopion museo, Kuopio
- KUMMA, Kuopio
- VB-valokuvakeskus, Kuopio
- Kuopion korttelimuseo, Kuopio
- RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, Kuopio
Päijät-Häme
- Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti
- Lahden historiallinen museo, Lahti
- Heinolan kaupunginmuseo, Heinola
- Heinolan taidemuseo, Heinola
- Hiihtomuseo, Lahti
Satakunta
- Satakunnan Museo, Pori
- Porin taidemuseo, Pori
- Rauman taidemuseo, Rauma
- Rauman museo, Marela, Rauma
- Rauman merimuseo, Rauma
Uusimaa
- Ateneumin taidemuseo, Helsinki
- Amos Rex, Helsinki
- Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki
- Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
- HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki
Varsinais-Suomi
- Turun taidemuseo, Turku
- Ars Nova, Turku
- Aboa Vetus, Turku
- Turun linna, Turku
- Forum Marinum, Turku
Katso myös 50 suosituimman Museokortti-kohteen listaus >
Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka ImpiöToimitusjohtajaPuh:044 4300 720pekka.impio@museokortti.fi
Susanna SeppäläViestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaPuh:044 4300 716susanna.seppala@museokortti.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museokortti
Näitä näyttelyitä odotetaan vuonna 2026 – katso 20 vinkkiä22.1.2026 09:31:46 EET | Tiedote
Kulttuurivuosi 2026 tarjoaa elämyksiä Tove Janssonin saaristoelämästä William Morrisin rakastettuihin kuoseihin ja Timo Sarpanevan lasiteoksiin sekä urheilun tähtihetkiin. Museokortti listasi 20 museovinkkiä ympäri Suomen.
Tässä ovat vuoden 2025 suosikkimuseot – suomalaiset vierailivat eniten näissä 50 museossa9.1.2026 17:15:58 EET | Tiedote
Museokortin 10-vuotisjuhlavuotena saavutettiin historiallisia lukemia. Kymmenen vuoden aikana Museokortilla on vierailtu yli 14,5 miljoonaa kertaa museoissa ja tuotettu suomalaisille museoille lähes 120 miljoonaa euroa. Listasimme 50 suosituinta kohdetta, joissa museokorttilaiset vierailivat eniten vuonna 2025.
Klimt, Muumit ja Kaurismäki – tässä syksyn 15 näyttelytärppiä eri puolilla Suomea3.10.2025 13:38:17 EEST | Tiedote
Museoissa ympäri maan on tänä syksynä runsaasti uutuusnäyttelyitä klassikoista nykytaiteeseen. Museokortin kooste esittelee 15 kiinnostavaa tärppiä yhdellä silmäyksellä.
Yleisö äänesti Ateneumin kaikkien aikojen suosikkimuseoksi – yli 17 000 yleisöääntä museoille22.5.2025 23:09:30 EEST | Tiedote
Ateneumin taidemuseo nousi kaikkien aikojen suosikkimuseoksi Museokortin 10-vuotisäänestyksessä. Suosikkimuseon lisäksi yleisö äänesti myös lasten suosikkikohdetta ja kaikkien aikojen museolöytöä. Kaiken kaikkiaan museoita äänestettiin yli 17 300 kertaa. Palkinnot jaettiin Museogaalassa 22. toukokuuta osana valtakunnallisia museopäiviä.
Museokortti tänään 10 vuotta – uusi maksutapa tuo kulttuurin yhä useamman ulottuville5.5.2025 10:01:29 EEST | Tiedote
Museokortti juhlii tänään 5. toukokuuta 10-vuotista taivaltaan. Merkkipaalun kunniaksi korttiin tuodaan myöhemmin tänä vuonna kuukausimaksumalli, joka tekee museokäynneistä entistä saavutettavampia. Tavoitteena on madaltaa kynnystä kulttuuriin osallistumiseen ja vahvistaa museoiden roolia arjen elämyksissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme