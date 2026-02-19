Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Roihupellon raitiovaunuvarikkoa laajennetaan

20.2.2026 14:28:35 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Roihupellon raitiovaunuvarikkoa laajennetaan itäsuuntaan raitiovaunuvarikon ja metrovarikon väliselle alueelle. Laajennusosa valmistuu näillä näkymin keväällä 2027.

Havainnekuva Roihupellon raitiovaunuvarikosta laajennusosan rakentamisen jälkeen. Kuva: Arkkitehtityöhuone APRT

Laajennusosaan rakennetaan Kaupunkiliikenteen kunnossapidolle tilat työvaunujen säilytystä, säännöllistä huoltoa, tarvittavia korjauksia sekä päivittäisiä tarkastuksia varten. 

Laajennukseen on suunniteltu työkoneiden huoltohalli, joka sisältää kaksi raskashuoltopaikkaa eli niin sanottua monttupaikkaa, kaksi tasalattiapaikkaa sekä pysäköintiraiteen raitioradan tukemiskoneelle. Lisäksi raitiovaunujen päivittäissiivouksen toista raidetta jatketaan raitiovaunujen ulkopesulinjan mittaiseksi. Tilaan on suunniteltu varaus myös raitiovaunujen pyörien mittaukselle. 

Roihupellon raitiovaunuvarikko valmistui vuonna 2022 pikaraitiotie 15 käyttöön ja se sisältää mm. raitiovaunujen säilytys-, vuorokausihuolto- ja korjaustilat. Varikon rakentamisvaiheessa Kaupunkiliikenteen kunnossapidon työkonetiloille jätettiin laajennusvaraus, joka nyt siis etenee toteutukseen. Myöhemmin varikolle on mahdollista rakentaa myös lisätilaa raitiovaunujen säilytystä varten, jos se katsotaan tarpeelliseksi.  

Suunnitelmissa on lisäksi tilat henkilökunnan sosiaalitiloille, kunnossapidon aputiloille sekä tarvittaville teknisille järjestelmille. 

Hankkeen suunnitteluvaihe kesti viime vuoden lopulta tämän vuoden alkuun, ja sen päätteeksi toteutussuunnittelu on nyt valmistunut ja urakan tarjouspyyntömateriaali laadittu. Tarjouspyyntö urakkakilpailutusta varten julkaistiin 19.2.2026.  

Laajennusosan rakentaminen alkaa keväällä 2026 ja uusi osa valmistuu siitä noin vuoden kuluttua. Pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtityöhuone APRT. 

