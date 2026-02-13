Uusi pelastusasema avautuu Vuosaaren Silttikujalle vahvistamaan alueen pelastusvalmiutta

Pelastusasemalta operoi kärkiyksikkö ja ambulanssi. Kärkiyksikkö on pelastusyksikkö, joka pystyy hoitamaan nopeasti monia pienempiä tehtäviä omatoimisesti. Kun kyse on isommasta tai vaativammasta onnettomuudesta, kärkiyksikkö on ensimmäisenä paikalla aloittamassa pelastustoimet ja kartoittamassa tilanteen muille yksiköille. Kärkiyksikkötoimintaa on kehitetty aktiivisesti 2020-luvulla ja kärkiyksikkötoiminta on nopeuttanut avun saamista eri puolilla Helsinkiä ja tuonut uuden toimintatavan, jonka avulla pelastuslaitos kehittää koko kaupungin pelastustoimintaa. Vuosaaren kärkiyksikkö on kehitetty kokemusten pohjalta. Se on moderni täysin uusi pelastusyksikkö, käytännössä uuden sukupolven "paloauto", jossa on viimeisintä ajoneuvotekniikkaa ja pelastustoiminnan varustelua.

Aseman ambulanssi operoi vuorokauden ympäri ja se helpottaa ensihoidon työkuormaa, parantaen koko palveluverkkoa. Uusi ambulanssi parantaa ensihoidon saapumista ja ihmisten hoitoon pääsyä.

Väliaikaista asemaa varten alueelle on toteutettu uudet liikennejärjestelyt, jotta hälytysajoneuvojen lähtö ja kääntyminen Silttikujalta Tyynylaavantielle sujuu turvallisesti ja nopeasti. Toteutetut muutokset sisältävät muun muassa:

Tyynylaavantien keskisaarekkeen kaventamisen,

pelastusasemasta varoittavat liikennemerkit,

reittijärjestelyt, jotka varmistavat hälytysajon ensisijaisen kulun Silttikujalta Tyynylaavantielle.





Liikennejärjestelyjen tavoitteena on varmistaa, että pelastuslaitoksen kalusto pystyy toimimaan tehokkaasti heti aseman käyttöönotosta lähtien.

Vuosaaren pelastusaseman avaaminen on osa kaupungin pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluverkoston pitkäjänteistä kehittämistä. Silttikujan asema palvelee alueen tarpeita siihen saakka, kun pysyvä Vuosaaren pelastusasema valmistuu lähivuosina.