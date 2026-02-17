Asiantuntija muistuttaa: SF₆-kaasun armonaika sähköverkon solmupisteissä on loppumassa
Keski- ja suurjännitekojeistot ovat olennainen osa turvallista sähköverkkoa, sillä niiden avulla varmistetaan sähkön luotettava ohjaaminen eri kohteisiin. Kojeistoissa on vuosikymmenten ajan käytetty F-kaasuja, jotka ovat sekä tehokkaita eristeaineita että voimakkaita kasvihuonekaasuja. Euroopan unionin asetuksen myötä kaasujen käyttöä kojeistoissa rajoitetaan asteittain, ja ensimmäiset kiellot tulivat voimaan vuoden 2026 alussa.
Sähkönjakeluratkaisuissa on yleisesti käytetty eristeenä SF₆-kaasua eli rikkiheksafluoridia, jonka ilmastonlämpenemispotentiaali on jopa 23 500 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Niin kauan kuin kaasu pysyy kojeistojen sisällä, se ei aiheuta ympäristöriskejä, mutta mahdollisten kaasuvuotojen uhka on kirittänyt käytön rajoittamista.
– SF₆-kaasua käyttäviä keski- ja suurjännitekojeistoja on Suomessakin asennettu lukemattomille sähköasemille. Sähköverkkojen päästövähennystavoitteiden kannalta F-kaasuista luopuminen vähitellen on merkittävä teko jo pelkästään kojeistojen määrän vuoksi, kertoo myyntipäällikkö Konsta Leino Schneider Electriciltä.
Puhdas ilma korvaa synteettisen kaasun
EU:n F-kaasuasetuksella rajoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kojeistojen markkinoille saattamista, sillä niille on jo saatavilla turvallisia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Rajoitukset koskevat vain uusia laitteita.
Synteettisesti valmistettua SF₆-kaasua pidettiin pitkään ylivoimaisesti parhaana vaihtoehtona kytkinlaitteiden eristämiseen, sillä se on hyvän eristävyyden lisäksi hajutonta ja palamatonta. Lisäksi sen ansiosta kojeistojen koko saatiin pidettyä hyvin kompaktina.
– Uudenlaisissa kojeistoissa käytetään esimerkiksi puhdasta ilmaa ja tyhjiötekniikkaa yhdistäviä ratkaisuja, jolloin haitallisia fluorikaasuja ei enää tarvita. Euroopan unionin F-kaasuasetus nopeuttaa ympäristölle hyödyllistä muutosta, johon edistykselliset laitevalmistajat ovat varautuneet kehittämällä uutta teknologiaa, Leino huomauttaa.
Muutosten aika on jo käsillä
F-kaasukiellot koskevat uusien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista, ja ne tulevat voimaan asteittain. Asetus tuli voimaan maaliskuussa 2024, jonka jälkeen tehdyissä laitteistotilauksissa on jo pitänyt huomioida uudet rajoitukset.
Ensimmäinen kojeistoja koskeva kielto tuli voimaan heti vuoden 2026 alussa. Enintään 24 kV:n ensiö- tai toisiojakeluun tarkoitetut keskijännitteiset kytkinlaitteistot eivät 1.1.2026 alkaen saa sisältää F-kaasuja. Ensimmäinen suurjännitteisiä sähköisiä kytkinlaitteistoja koskeva vastaava kielto tulee voimaan vuodesta 2028 alkaen. Se koskee laitteistoja, joiden jännite on suurempi kuin 52 kV ja enintään 145 kV ja joiden oikosulkuvirta enintään 50 kA.
Lisää rajoituksia tulee voimaan 2030-luvun puolella. Heti vuosikymmenen alusta kielletään ensiö- tai toisiojakeluun tarkoitetut keskijännitteiset kytkinlaitteistot, joiden jännite on suurempi kuin 24 kV ja enintään 52 kV.
Vuonna 2032 F-kaasurajoitusten piiriin tulevat lisäksi suurjännitteiset sähköiset kytkinlaitteistot, joiden jännite on suurempi kuin 145 kV tai joiden oikosulkuvirta on suurempi kuin 50 kA.
Vastuullisuutta laitevalinnoilla
Euroopan unionin laajamittaisena tavoitteena on vähentää F-kaasupäästöjä 95 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Kytkinkojeistojen korvaaminen SF₆-vapailla ratkaisuilla on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta ja samalla vastuullisemmin toimivia sähköverkkoja.
Leino muistuttaa, että uuden teknologian esiinmarssi tuo sähköyhtiöille paljon etuja. SF₆-kaasuun liittyvistä vuoto- ja turvallisuusriskeistä ei tarvitse tulevaisuudessa huolehtia eikä F-kaasuja sisältäville laitteille enää tarvita kalliita kierrätysprosesseja laitteen käyttöiän päättyessä. Laitteiston elinkaaren aikainen huollettavuus on myös yksi ilmaeristeisten kojeistoratkaisujen vahvuuksia.
– SF₆-kielto on olennainen askel kohti kestävämpää sähkönjakelua ja -tuotantoa. Puhtaaseen ilmaan ja tyhjiötekniikkaan perustuvat kojeistoratkaisut pienentävät sähköverkon hiilijalanjälkeä. Uusi teknologia auttaa sähköyhtiöitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet, Leino summaa.

