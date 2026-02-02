Administer julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 keskiviikkona 4.3.2026

23.2.2026 08:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote

Jaa

Administer Oyj Lehdistötiedote 23.2.2026 klo 8.30

Kuvassa toimistomainen käytävänäkymä, lattiaa ja lasista ikkunaseinää, kuvassa ei ihmisiä.
Administer-konserni on henkilöstö- ja taloushallinnon moniosaaja.

Administer Group julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 keskiviikkona 4.3.2026 noin kello 8.30. Tilinpäätöstiedote ja muu esitysmateriaali ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.

Toimitusjohtaja Kimmo Herranen ja talousjohtaja Kalle Lehtonen esittelevät tuloksen samana päivänä webinaarissa klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta.

Webinaariin voi liittyä osoitteessa https://administer.events.inderes.com/q4-2025.

Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.

Lisätietoja:

Seija Uusitalo
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
seija.uusitalo@administer.fi
040 844 8404

Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. 
www.administergroup.com

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye