Administer julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 keskiviikkona 4.3.2026
23.2.2026 08:30:00 EET | Administer Oyj | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 23.2.2026 klo 8.30
Administer Group julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2025 keskiviikkona 4.3.2026 noin kello 8.30. Tilinpäätöstiedote ja muu esitysmateriaali ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.
Toimitusjohtaja Kimmo Herranen ja talousjohtaja Kalle Lehtonen esittelevät tuloksen samana päivänä webinaarissa klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta.
Webinaariin voi liittyä osoitteessa https://administer.events.inderes.com/q4-2025.
Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.
Lisätietoja:
Seija Uusitalo
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
seija.uusitalo@administer.fi
040 844 8404
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
