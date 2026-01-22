Uusi kirja Kellokosken sairaalasta



HUSin museotoimikunta on julkaissut alkuvuodesta 2026 teoksen "Kellokosken sairaalan kulttuuriperintö: arkkitehtuurin, taiteen ja ympäristön näkökulmia psykiatrisen sairaalan historiaan". Kirjan jakelijana toimii Rosebud Books ja kirja kuuluu Ruusunpiikki-sarjaan. 192-sivuinen kirja on kovakantinen ja neliväripainatettu.



Teos koostuu useista artikkelista, jotka valaisevat Kellokosken sairaalan historiaa kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kirja sisältää paljon uutta tietoa sekä runsaasti historiallisia valokuvia sekä kirjaa varten otettuja kuvia sairaalaympäristöstä sekä kuvia sairaalan taide- ja museokokoelmista.



Kirjan päätoimittajat ovat Maria Tukia ja Anders Manns. Toimituskuntaan kuuluu lisäksi mm. Ilkka Taipale, joka on kirjoittanut kirjaan puutarha-artikkelin ja esipuheen.



Arvostelu- ja vapaakappaleet voitte tilata:

Rosebud Books, tilaukset@rosebud.fi



Lisätiedot:

Anders Manns, HUS, anders.manns@hus.fi