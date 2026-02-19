Kutsu SDP:n taustatilaisuuteen

Sote-valiokunnan oppositio: Alkoholin etämyyntiä koskevien asiakirjojen julkistaminen mahdollistaa käänteen hallituksen alkoholilakiesitykseen 19.2.2026 17:37:02 EET | Tiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä asiakirjat, jotka koskevat Suomen ja Euroopan komission välistä Pilot-menettelyä alkoholin etämyyntiä koskevan Suomen lainsäädännön EU-oikeuden yhteensopivuudesta. Ministeriö oli esittänyt asiakirjojen salaamista, mutta valiokunta päätyi tänään arvioinnissaan siihen, että tiedot tulee julkistaa.