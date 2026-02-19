Kutsu SDP:n taustatilaisuuteen
20.2.2026
Hyvä median edustaja,
tervetuloa SDP:n taustatilaisuuteen parlamentaarisesta finanssipoliittisesta sovusta tiistaina 24.2. klo 16.00 sd-ryhmähuoneessa eduskunnassa. Tilaisuudessa teemaa avaa parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.
Kyseessä on vapaamuotoinen taustakeskustelu, Chatham House -periaatetta noudattaen. Mahdollisista myöhemmistä haastatteluista (on the record) voidaan sopia tilaisuuden yhteydessä.
Aika: tiistai 24.2. klo 16
Paikka: sd-ryhmähuone, eduskunta
Ilmoitathan saapumisestasi ennakkoon: emilia.tervonen@eduskunta.fi
Yhteyshenkilöt
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:0401696828tiina.rytky@eduskunta.fi
