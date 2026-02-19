SDP EDUSKUNTA

Kutsu SDP:n taustatilaisuuteen

20.2.2026 16:48:40 EET | SDP EDUSKUNTA | Kutsu

Jaa

Hyvä median edustaja,

tervetuloa SDP:n taustatilaisuuteen parlamentaarisesta finanssipoliittisesta sovusta tiistaina 24.2. klo 16.00 sd-ryhmähuoneessa eduskunnassa. Tilaisuudessa teemaa avaa parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joona Räsänen.

Kyseessä on vapaamuotoinen taustakeskustelu, Chatham House -periaatetta noudattaen. Mahdollisista myöhemmistä haastatteluista (on the record) voidaan sopia tilaisuuden yhteydessä.

Aika: tiistai 24.2. klo 16

Paikka: sd-ryhmähuone, eduskunta

Ilmoitathan saapumisestasi ennakkoon: emilia.tervonen@eduskunta.fi

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Sote-valiokunnan oppositio: Alkoholin etämyyntiä koskevien asiakirjojen julkistaminen mahdollistaa käänteen hallituksen alkoholilakiesitykseen19.2.2026 17:37:02 EET | Tiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä asiakirjat, jotka koskevat Suomen ja Euroopan komission välistä Pilot-menettelyä alkoholin etämyyntiä koskevan Suomen lainsäädännön EU-oikeuden yhteensopivuudesta. Ministeriö oli esittänyt asiakirjojen salaamista, mutta valiokunta päätyi tänään arvioinnissaan siihen, että tiedot tulee julkistaa.

SDP:n Juha Viitala: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähyys vaikeuttaa valmistumista – toimia tarvitaan19.2.2026 12:17:37 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on huolissaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen vähäisyydestä ja opiskelijoiden valmistumisen viivästymisestä. Viitala jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen tänään (19.2.) ja toivoo hallitukselta toimia erityisesti sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi.

SDP:n Kumpula-Natri: Hallituksen itärajan vaikutustuloksesta vain tuluskukkaro ja sekin lainaa18.2.2026 15:53:28 EET | Tiedote

— Itärajalle ei onnistuttu saamaan yhtään EU-rahaa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän EU-valiokunnan vastaava Miapetra Kumpula-Natri. — Hallitus on onnistunut lennättämään komission puheenjohtaja Von der Leyenin ja muita komissaareja Itärajalle ja vakuuttanut pitävänsä raja-alueen maan asemaa EU-vaikuttamisen kärkihankkeenaan. Toisin kävi, Kumpula-Natri sanoo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye