Keskuskauppakamari: Yhdysvaltojen vallan kolmijako toimii – tullilinjauksen käytännön vaikutukset saattavat kuitenkin jäädä ennakoitua pienemmiksi

Keskuskauppakamari: Euroopan tulisi vähentää riippuvuutta Yhdysvaltojen digialustoista hallitusti – pienikin muutos vahvistaisi kilpailukykyä

Keskuskauppakamarin mukaan Euroopan nykyinen geopoliittinen tilanne tarjoaa historiallisen mahdollisuuden vahvistaa omaa digitaalista kilpailukykyään. Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan tavoitteena ei ole irtaantua yhdysvaltalaisista palveluista, vaan vähentää niiden käyttöä maltillisesti ja strategisesti. Jo pieni muutos vahvistaisi Euroopan digitaalista kasvua ja huoltovarmuutta.