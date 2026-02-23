The Voice of Finland -laulaja löysi aviopuolisonsa ohjelman avulla: "Voice yhdistää"

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee hollolalainen Hanna Leino, 37. Hannalla on läheinen yhteys The Voice of Finlandiin jo ennen kuin hän haki mukaan kilpailuun. Hanna on nimittäin tavannut aviomiehensä Markuksen Voicen avulla.

– Elämme koronakevättä, maaliskuuta 2021. Ystäväni Jouni on ollut silloin The Voice of Finlandissa, ja kaksintaistelut olivat tulossa. He olivat pistäneet vaimonsa kanssa kisastudion pystyyn. Itsensä lisäksi he olivat kutsuneet paikalle vain neljä ihmistä, Hanna muistelee jaksossa.

Näihin neljään henkilöön kuuluivat Hanna ja Markus.

– Olemme tavanneet Voice kisastudiossa. On jotenkin huikeaa, että nyt itse olen täällä. Voice yhdistää.

Voicen suhteen Hanna ei ota liikaa paineita, vaan hän haluaa nauttia kokemuksesta.

– Kävi miten tahansa, tämän on silti minulle alku, ei loppu. Kun istut kiikkustuolissa vanhana mummona, ennemmin kuin voivottelisi tekemättä jättämiä asioita, eikö olisi ihanaa kertoa lapsenlapsille, mitä kaikkea on tehnyt. Vaikka olisi mennyt ihan vihkoon, tarina se on siitä huolimatta.

Sunnuntain jaksossa:

Avioparin duetto saa tähtivalmentajan katumaan päätöstään

Kuvaaja: Saku Tiainen

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään espoolainen näyttelijä Väinö Riihimäki, 27. Väinön tukena Ääni ratkaisee -vaiheessa on hänen vaimonsa Hely. He ovat samalla alalla ja tekivät suhteensa alussa tärkeän lupauksen.

– Lupasimme olla toistemme ykkösfaneja. Kun käymme katsomassa toistemme esityksiä, kehumme ja olemme kannustamassa. Se on tärkeä osa suhdettamme, Väinö sanoo.

Väinö esittää Elton Johnin kappaleen Sorry Seems to Be the Hardest Word. Esitys saa Elastisen, Jenni Vartiaisen ja Arttu Wiskarin kääntymään. Elastinen kysyy Väinöltä, mikä sai hänet osallistumaan Voiceen tänä vuonna.

– Vaimo halusi Genelecit, niin sitten hän sanoit, että nyt menet. Sanoin, että hyvä on, Väinö sanoo.

Kääntymättä jättänyt SANNI halusi omalla vuorollaan kysyä, onko Väinön puoliso paikalla kannustamassa.

– Laulaako hän myös? SANNI kysyy Väinöltä.

– Kyllä, Väinö vastaa.

– Haluaisikohan hän tulla laulamaan jotain kanssasi tänne? SANNI heittää.

Pian Hely astelee lavalle mikrofoni kädessään. Hetken pohdittuaan aviopari esittää George Michaelin Careless Whisperin. Parin esitys saa kaikki tähtivalmentajat antamaan seisovat aplodit.

– Nyt minä tajusin tämän jutun. Olisi pitänyt kääntyä. Ei siinä mitään, SANNI sanoo.

