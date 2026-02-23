The Voice of Finland -laulaja löysi aviopuolisonsa ohjelman avulla: "Voice yhdistää"
24.2.2026 10:04:37 EET | Nelonen Media | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan yhden laulajan rakkaustarina, joka olisi voinut jäädä toteutumatta ilman The Voice of Finlandia. Lisäksi lavalle nousee laulaja, jonka yllätysduetto saa tähtivalmentajan katumaan päätöstään.
Perjantain The Voice of Finland -jaksossa lavalle nousee hollolalainen Hanna Leino, 37. Hannalla on läheinen yhteys The Voice of Finlandiin jo ennen kuin hän haki mukaan kilpailuun. Hanna on nimittäin tavannut aviomiehensä Markuksen Voicen avulla.
– Elämme koronakevättä, maaliskuuta 2021. Ystäväni Jouni on ollut silloin The Voice of Finlandissa, ja kaksintaistelut olivat tulossa. He olivat pistäneet vaimonsa kanssa kisastudion pystyyn. Itsensä lisäksi he olivat kutsuneet paikalle vain neljä ihmistä, Hanna muistelee jaksossa.
Näihin neljään henkilöön kuuluivat Hanna ja Markus.
– Olemme tavanneet Voice kisastudiossa. On jotenkin huikeaa, että nyt itse olen täällä. Voice yhdistää.
Voicen suhteen Hanna ei ota liikaa paineita, vaan hän haluaa nauttia kokemuksesta.
– Kävi miten tahansa, tämän on silti minulle alku, ei loppu. Kun istut kiikkustuolissa vanhana mummona, ennemmin kuin voivottelisi tekemättä jättämiä asioita, eikö olisi ihanaa kertoa lapsenlapsille, mitä kaikkea on tehnyt. Vaikka olisi mennyt ihan vihkoon, tarina se on siitä huolimatta.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 20.
Sunnuntain jaksossa:
Avioparin duetto saa tähtivalmentajan katumaan päätöstään
Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa nähdään espoolainen näyttelijä Väinö Riihimäki, 27. Väinön tukena Ääni ratkaisee -vaiheessa on hänen vaimonsa Hely. He ovat samalla alalla ja tekivät suhteensa alussa tärkeän lupauksen.
– Lupasimme olla toistemme ykkösfaneja. Kun käymme katsomassa toistemme esityksiä, kehumme ja olemme kannustamassa. Se on tärkeä osa suhdettamme, Väinö sanoo.
Väinö esittää Elton Johnin kappaleen Sorry Seems to Be the Hardest Word. Esitys saa Elastisen, Jenni Vartiaisen ja Arttu Wiskarin kääntymään. Elastinen kysyy Väinöltä, mikä sai hänet osallistumaan Voiceen tänä vuonna.
– Vaimo halusi Genelecit, niin sitten hän sanoit, että nyt menet. Sanoin, että hyvä on, Väinö sanoo.
Kääntymättä jättänyt SANNI halusi omalla vuorollaan kysyä, onko Väinön puoliso paikalla kannustamassa.
– Laulaako hän myös? SANNI kysyy Väinöltä.
– Kyllä, Väinö vastaa.
– Haluaisikohan hän tulla laulamaan jotain kanssasi tänne? SANNI heittää.
Pian Hely astelee lavalle mikrofoni kädessään. Hetken pohdittuaan aviopari esittää George Michaelin Careless Whisperin. Parin esitys saa kaikki tähtivalmentajat antamaan seisovat aplodit.
– Nyt minä tajusin tämän jutun. Olisi pitänyt kääntyä. Ei siinä mitään, SANNI sanoo.
The Voice of Finlandin viimeinen Ääni ratkaisee -jakso Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina klo 20.
VIDEO: Väinö, 27, hurmaa The Voice of Finland -valmentajat – SANNI kutsuu lavalle yllätysvieraan!
The Voice of Finlandin kuvia voit ladata täältä.
Tässä ovat kaikki vuoden 2026 The Voice of Finland -laulajat:
Ada Wessberg, 26, Pori
Adele Kemiläinen, 23, Kuopio
Anita Poti, 21, Vantaa
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Anna Lahtinen, 27, Helsinki
Anna Piirainen, 25, Oulu
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Annika Parviainen, 33, Kaavi
Antti Hyytinen, 34, Seinäjoki
Antti Timonen, 40, Miehikkälä
Apple Grace, 36, Järvenpää
Arthur Rinne, 27, Vantaa
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Eero Saunamäki, 45, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Eicca Nikula, 21, Haapajärvi
Elisa Ruuska, 29, Helsinki
Ellinoora Mäkelä, 20, Jyväskylä
Elviira Lehtonen, 19, Porvoo
Emmi Kallio, 16, Tampere
Eveliina Tuulia, 28, Helsinki
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Greta Mandelin, 40, Helsinki
Hana Orllati, 19, Vantaa
Hanna Leino, 37, Hollola
Heidi Försti, 17, Seinäjoki
Heidi Marjaana Mantere, 56, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Helni Jurvelin, 17, Oulu
Henna Vahtera, 39, Vantaa
Idaliia Tunturipuro, 33, Helsinki
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Ilari Mattila, 32, Tampere
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Jakke Aho, 52, Turku
Jane Kuivalainen, 40, Kerava
Janita Ruhala, 34, Haapajärvi
Jarkko Timonen, 36, Tampere
Jarmo Saarni, 29, Oulu
Jarno Perokorpi, 37, Helsinki
Jasmin Hertzberg, 39, Tuusula
Jenni Johanna, 37, Enontekiö
Jisook Kim, 43, Tampere
John Danzig, 41, Lahti
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Jose Carlos, 32, Vantaa
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jussi Koivisto, 33, Kiiminki
Jussi Mattsson, 39, Kouvola
Justiina Luukaslammi, 25, Tampere
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Kaapro Baumgartner, 33, Tuusula
Kalle Caiania, 37, Kiuruvesi
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Karim Ameziane, 29, Tampere
Katariina Koivusalo, 42, Ylihärmä
Kelly Koger, 19, Helsinki
Kiia Pitkänen, 25, Espoo
Kreetta Sihvola, 25, Helsinki
Kristian Meurman, 45, Lohja
Leena Saarinen, 61, Riihimäki
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Madeleine Laure, 35, Helsinki
Marcus Vuorela, 27, Savonlinna
Maria Forsman, 27, Helsinki
Marika Laaksonen, 38, Laitila
Marjut Rahkola, 48, Rovaniemi
Markus Blom, 42, Kaarina
Markus Kuusisto, 49, Sastamala
Max Lindblom, 21, Espoo
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Minna Mäkelä, 25, Helsinki
Nattalie Hill, 30, Jyväskylä
Nea Polvinen, 21, Oulu
Nico Antero, 40, Järvenpää
Niklas Tontti, 21, Turku
Nina Lindroos, 43, Kauniainen
Ninja Saastamoinen, 36, Lahti
Ohto Heiskanen, 18, Espoo
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Onni Eloranta, 26, Kerava
Onni Hytönen, 21, Helsinki
Oona Nieminen, 25, Helsinki
Oskari Airisniemi, 27, Järvenpää
Rubin Grace, 34, Espoo
Ruut Kannikoski, 22, Sipoo
Saimi Raassina, 23, Helsinki
Samuli Suvanto, 26, Turku
Sanni Tolkkinen, 25, Taivalkoski
Sanniina Valkeametsä, 28, Jyväskylä
Sari Hopia, 57, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Selma Lepistö, 19, Espoo
Sesilia Azmat, 17, Espoo
Severi Honkonen, 24, Tampere
Shambhu Adhikari, 23, Turku
Sini Tiusanen, 22, Kokkola
Tara Hasan, 22, Helsinki
Tarja Koponen, 62, Ylivieska
Teemu Sytelä, 33, Jyväskylä
Teresa Jokinen, 16, Tampere
Tom Söderström, 60, Suolahti
Tony Romeo, 36, Saarijärvi
Tuomas Savolainen, 40, Kokkola
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Valtteri Uotila, 26, Helsinki
Venla Salmi, 37, Turku
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Ville Pulkkinen, 28, Kemi
Väinö Riihimäki, 27, Espoo
Yeva Khelal, 21, Turku
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Sometähti joutuu välittömästi kouluttajien silmätikuksi Erikoisjoukoissa: "Topsipuikon ruumiinrakenne"23.2.2026 15:08:08 EET | Tiedote
Erikoisjoukkojen viides tuotantokausi alkaa vauhdikkaasti Ruudussa ja Nelosella tiistaina 24.2.
KUTSU: Ivalon viidennen kauden tähtien haastattelupäivä Sanomatalossa ma 16.3. klo 12 alkaen19.2.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Kyberhyökkäys lamauttaa Suomen. Vallankäyttö ja moraali joutuvat testiin, ja kriisin keskellä myös työ ja perhe törmäävät. Elisa Viihteen alkuperäissarjan Ivalon viidennen kauden näyttelijät ja ohjaaja ovat tavattavissa Sanomatalossa maanantaina 16.3. Paikalla ovat mm. Janne Kataja, Mikko Nousiainen, Pihla Viitala, Inka Kallén, sekä ohjaaja Juuso Syrjä.
Yli 100 000 katsojaa – Luottomies-elokuva: Lepoloma nousi hitiksi: "Ei ole koskaan itsestäänselvyys"19.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helmikuun 4. päivä ensi-iltansa saanut Luottomies-elokuva: Lepoloma on kerännyt kahdessa viikossa yli 100 000 katsojaa.
Aikakone-laulaja kertoo terveyshuolistaan The Voice of Finlandissa – sairastui long covidiin: ”Olen ollut työkyvytön siitä asti”17.2.2026 10:00:01 EET | Tiedote
Tämän viikon The Voice of Finland -jaksoissa kuullaan ympäri Suomea keikkailleen laulajan terveyshuolista ja helsinkiläispariskunnan lapsettomuudesta.
Tässä on Amazing Race Suomen voittajapari: "Tuntuu, että näen unta"14.2.2026 22:11:57 EET | Tiedote
Amazing Race Suomen 3. tuotantokausi huipentui jännittävään finaaliin lauantai-iltana Ruudussa ja Nelosella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme