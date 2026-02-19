Fliiga

Classic sarjakärkeen kotivoitolla OLS:sta

20.2.2026 21:18:44 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina yksi ottelu, jossa Classic kaatoi kotonaan OLS:n 10-2 ja nousi sarjan kärkeen ohi Oilersin. Classicilla on nyt 72, Oilersilla 70 ja kaksi ottelua vähemmän pelanneella Nokian KrP:llä 62 pistettä.

Illan avausmaalin osui Lempäälässä Kimi Vänttilä OLS:n sarakkeeseen, mutta yhdeksän minuuttia myöhemmin Eemeli Salin ja Nico Salo olivat nostaneet isännät rinnalle ja ohi. Ilmo Leinon ja Oskari Heikkilän toisen erän maalien jälkeen Väinö Mertaniemi napautti vielä selkä maaliin päin irtopallosta 4–2-kavennuksen, mutta osuma jäi tänään oululaisten viimeiseksi. Ilmasyötön mukaansa haronut Oskari Heikkilä nosti kuusi sekuntia ennen taukosummeria Classicille viidennen maalin, ja päätöserässä ”Family” namutteli vielä viisi maalia lisää vieraiden osuessa parhaimmillaan vain tolppaan.

Nico Salo vietti tänään viiden tehopisteen iltaa saldolla 2+3, ja Oskari Heikkilä sekä Ilmo Leino kirjauttivat kumpikin lukemat 2+1.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Hawks–OLS, Nurmon Jymy–FBC Turku, Nokian KrP–Westend Indians ja TPS–LASB.

