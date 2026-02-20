Iskelmä Gaala palkitsi Suvi Teräsniskan vuoden artistina ja Komiat vuoden yhtyeenä

Iskelmä Gaala jakoi Iskelmä-radiokanavan vuosiäänestyksen palkinnot Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta 2026. Iskelmäkansan suuri juhla keräsi areenalle 9 000 hengen yleisön.

Gaalassa jaettiin palkinnot kuudessa eri kategoriassa, joiden voittajat yleisö äänesti tammikuun aikana Iskelmän vuosiäänestyksessä. Tänä vuonna äänestykseen osallistui yli 20 000 henkilöä.

Suvi Teräsniska palkittiin vuoden artistina ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmänä. Teräsniska on voittanut vuoden iskelmä -palkinnon myös vuosina 2011 (Pahalta piilossa) ja 2013 (Täydellinen elämä). Yhteensä hän on voittanut Iskelmä Gaalan historiassa jo 11 palkintoa.

”Musiikissani on parhaillaan alkamassa oman voimaantumisen aikakausi. Olemme siirtyneet tekstimaailmoissa kohti rohkeampaa tarinankerrontaa ja tarttuneet aiheisiin, jotka ovat iskelmämusiikissa ja omallakin urallani poikkeuksellisia. Rikki mutta riittävä on tästä hyvä esimerkki”, kertoi Teräsniska kappaleen julkaisun aikaan tehdyssä Iskelmän haastattelussa.

Haloo Helsinki! -yhtyeen Voiko enkelitkin eksyä palkittiin vuoden albumina. Kaihosielu-hitillään suureen suosioon noussut Komiat palkittiin vuoden tulokkaana sekä vuoden yhtye -palkinnolla, ja Portion Boys pokkasi vuoden viihdyttäjä -palkinnon jo neljättä kertaa peräkkäin. Portion Boys sai myös Iskelmän toimituksen raadin valitseman Pro iskelmä -palkinnon.

”Vuosien aikana tästä ilon partiosta on kehittynyt yksi maamme johtavista kokoonpanoista, jossa vahvat yksilöt ja värikkään persoonat antavat yleisölle joka ilta sitä mitä se haluaa. Vaikka heidän kantavana teemana on ’arkihuolesi kaikki heitä’, niin laulujen sanoma on silti kuuntelemisen arvoinen. Yhtyeen kappaleet muistuttavat siitä, kuinka pienyrittäjää ja kaveria ei jätetä. Eri musiikkityylien kaataminen samaan mikseriin on oma taiteen lajinsa. Ja sen Portion Boys osaa”, mainittiin perusteluissa.

Teoston myöntämän Vuoden musiikintekijä -palkinnon sai tänä vuonna yksi 2020-luvun menestyneimmistä kotimaisista biisintekijöistä, Jonas Olsson. Olsson on yksi suomalaisen musiikkikentän vaikuttavimmista taustavoimista, ansioitunut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja, jonka kädenjälki kuuluu laajasti sekä kotimaisessa popissa että rockissa.

Olsson on tuttu nimi radioiden kuunnelluimpien kappaleiden takaa, ja hänet tunnetaan monipuolisesta työskentelystään musiikin eturivin tekijöiden kanssa yli genrerajojen. Hän on työskennellyt muun muassa BESSin, KUUMAA-yhtyeen, Robinin, Sexmanen, Arttu Wiskarin, Jannika B:n ja Amorphiksen kanssa, ja hänen nimensä löytyy megahittien kuten Ram pam pam (BESS) ja Ylivoimainen (KUUMAA) takaa.

”Monilahjakas Jonas on tehnyt urallaan paljon työtä myös nostaakseen uusia musiikintekijöitä esiin ja opettaakseen heille ammatin saloja. Hän on tekijä, jolle tärkeintä on laatu ja se, että artistit pääsevät esittämään itsensä näköistä musiikkia. Jonaksen huolellinen ja intohimoinen työnteko motivoi myös muita parhaimpaansa”, kertoi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen tämänvuotisista palkintoperusteista.

Ensi vuonna Iskelmä Gaala järjestetään Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 5. helmikuuta 2027. Ennakkoliput ovat myynnissä early bird -hintaan maaliskuun 2026 loppuun saakka Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

Iskelmä Gaalan tuottavat Bauer Media Oy ja Tampere Live. Tampere Live on osa Tampere-talo-konsernia, tytäryhtiö Talo Eventsin aputoiminimi.

Iskelmä Gaala 2026 -voittajat

Vuoden tulokas: Komiat

Vuoden viihdyttäjä: Portion Boys

Vuoden artisti: Suvi Teräsniska

Vuoden albumi: Voiko enkelitkin eksyä – Haloo Helsinki!

Vuoden yhtye: Komiat

Teoston vuoden musiikintekijä: Jonas Olsson

Pro Iskelmä: Portion Boys

Vuoden iskelmä: Rikki mutta riittävä – Suvi Teräsniska

säv: Juho Raja, Tomi Tamminen, Jemina Haatainen

san: Juho Raja, Jemina Haatainen

kust: HMC Publishing

