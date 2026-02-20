Iskelmä Gaala palkitsi Suvi Teräsniskan vuoden artistina ja Komiat vuoden yhtyeenä
20.2.2026 21:45:45 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Iskelmä Gaalaa juhlittiin Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Suvi Teräsniska on vuoden artisti ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmä. Komiat ja Portion Boys palkittiin kahdella palkinnolla. Ensi vuoden Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 5. helmikuuta 2027. Tapahtuman ennakkoliput ovat nyt myynnissä.
Iskelmä Gaala jakoi Iskelmä-radiokanavan vuosiäänestyksen palkinnot Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta 2026. Iskelmäkansan suuri juhla keräsi areenalle 9 000 hengen yleisön.
Gaalassa jaettiin palkinnot kuudessa eri kategoriassa, joiden voittajat yleisö äänesti tammikuun aikana Iskelmän vuosiäänestyksessä. Tänä vuonna äänestykseen osallistui yli 20 000 henkilöä.
Suvi Teräsniska palkittiin vuoden artistina ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmänä. Teräsniska on voittanut vuoden iskelmä -palkinnon myös vuosina 2011 (Pahalta piilossa) ja 2013 (Täydellinen elämä). Yhteensä hän on voittanut Iskelmä Gaalan historiassa jo 11 palkintoa.
”Musiikissani on parhaillaan alkamassa oman voimaantumisen aikakausi. Olemme siirtyneet tekstimaailmoissa kohti rohkeampaa tarinankerrontaa ja tarttuneet aiheisiin, jotka ovat iskelmämusiikissa ja omallakin urallani poikkeuksellisia. Rikki mutta riittävä on tästä hyvä esimerkki”, kertoi Teräsniska kappaleen julkaisun aikaan tehdyssä Iskelmän haastattelussa.
Haloo Helsinki! -yhtyeen Voiko enkelitkin eksyä palkittiin vuoden albumina. Kaihosielu-hitillään suureen suosioon noussut Komiat palkittiin vuoden tulokkaana sekä vuoden yhtye -palkinnolla, ja Portion Boys pokkasi vuoden viihdyttäjä -palkinnon jo neljättä kertaa peräkkäin. Portion Boys sai myös Iskelmän toimituksen raadin valitseman Pro iskelmä -palkinnon.
”Vuosien aikana tästä ilon partiosta on kehittynyt yksi maamme johtavista kokoonpanoista, jossa vahvat yksilöt ja värikkään persoonat antavat yleisölle joka ilta sitä mitä se haluaa. Vaikka heidän kantavana teemana on ’arkihuolesi kaikki heitä’, niin laulujen sanoma on silti kuuntelemisen arvoinen. Yhtyeen kappaleet muistuttavat siitä, kuinka pienyrittäjää ja kaveria ei jätetä. Eri musiikkityylien kaataminen samaan mikseriin on oma taiteen lajinsa. Ja sen Portion Boys osaa”, mainittiin perusteluissa.
Teoston myöntämän Vuoden musiikintekijä -palkinnon sai tänä vuonna yksi 2020-luvun menestyneimmistä kotimaisista biisintekijöistä, Jonas Olsson. Olsson on yksi suomalaisen musiikkikentän vaikuttavimmista taustavoimista, ansioitunut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja, jonka kädenjälki kuuluu laajasti sekä kotimaisessa popissa että rockissa.
Olsson on tuttu nimi radioiden kuunnelluimpien kappaleiden takaa, ja hänet tunnetaan monipuolisesta työskentelystään musiikin eturivin tekijöiden kanssa yli genrerajojen. Hän on työskennellyt muun muassa BESSin, KUUMAA-yhtyeen, Robinin, Sexmanen, Arttu Wiskarin, Jannika B:n ja Amorphiksen kanssa, ja hänen nimensä löytyy megahittien kuten Ram pam pam (BESS) ja Ylivoimainen (KUUMAA) takaa.
”Monilahjakas Jonas on tehnyt urallaan paljon työtä myös nostaakseen uusia musiikintekijöitä esiin ja opettaakseen heille ammatin saloja. Hän on tekijä, jolle tärkeintä on laatu ja se, että artistit pääsevät esittämään itsensä näköistä musiikkia. Jonaksen huolellinen ja intohimoinen työnteko motivoi myös muita parhaimpaansa”, kertoi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen tämänvuotisista palkintoperusteista.
Ensi vuonna Iskelmä Gaala järjestetään Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 5. helmikuuta 2027. Ennakkoliput ovat myynnissä early bird -hintaan maaliskuun 2026 loppuun saakka Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.
Iskelmä Gaalan tuottavat Bauer Media Oy ja Tampere Live. Tampere Live on osa Tampere-talo-konsernia, tytäryhtiö Talo Eventsin aputoiminimi.
Iskelmä Gaala 2026 -voittajat
Vuoden tulokas: Komiat
Vuoden viihdyttäjä: Portion Boys
Vuoden artisti: Suvi Teräsniska
Vuoden albumi: Voiko enkelitkin eksyä – Haloo Helsinki!
Vuoden yhtye: Komiat
Teoston vuoden musiikintekijä: Jonas Olsson
Pro Iskelmä: Portion Boys
Vuoden iskelmä: Rikki mutta riittävä – Suvi Teräsniska
Vuoden iskelmä: ’Rikki mutta riittävä’ Suvi Teräsniska
säv: Juho Raja, Tomi Tamminen, Jemina Haatainen
san: Juho Raja, Jemina Haatainen
kust: HMC Publishing
Lisätiedot
Ari Ojala
Ohjelmajohtaja
Iskelmä/Bauer Media Oy
Puh. +358 500 750 272
ari.ojala@bauermedia.fi
Antti Oksa
Tuottaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 3 243 4960
antti.oksa@tampere-talo.fi
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kalervo Kummola.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Mediakutsu: Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden julkistustilaisuus ja seminaari20.2.2026 10:35:00 EET | Tiedote
Tampereen Ooppera viettää 80. juhlavuottaan. Merkkivuoden pääteos on Don Carlos, joka saa ensi-iltansa Tampere-talossa keskiviikkona 4. maaliskuuta 2026. Tampere-talossa tapahtuu monenlaista ensi-iltapäivänä, ja haluammekin nyt kutsua sinut, arvoisa median edustaja, mukaan juhlintaan.
Tampereen Kirjafestarit avasi ohjelma- ja näyttelyhaun – marraskuussa mukana myös Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit18.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Tampereen Kirjafestarit avaa ohjelmahaun vuodelle 2026. Marraskuussa Tampere-talossa järjestettävä tapahtuma kokoaa jälleen kolme kokonaisuutta yhdellä lipulla: Kirjafestarit, Antikvaariset Kirjafestarit ja Levyfestarit.
Komiat keräsi eniten Iskelmä Gaala -ehdokkuuksia2.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Yli 20 000 ihmistä antoi äänensä Iskelmän vuosiäänestyksessä. Äänestyksen perusteella palkitaan vuoden parhaat esiintyjät, kappaleet ja albumit Iskelmä Gaalassa Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Gaalassa esiintyvä Komiat-yhtye on ehdolla viidessä kategoriassa. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia saivat JVG, Bess, Haloo Helsinki! ja Portion Boys. Median akkreditointi tapahtumaan on avoinna.
Talo Events tekee vastuullisuudesta tietoisen valinnan tapahtumajärjestäjille Tampere-talossa2.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Talo Events lanseeraa Tampere-talossa järjestettäviin tilaisuuksiin uudet vastuullisuuspaketit, jotka tekevät vastuullisuudesta tietoisesti valittavan ja tavoitteellisen osan tapahtuman suunnittelua ja toteutusta. Kyseessä on uudenlainen tapa jäsentää vastuullisuutta tapahtuma-alalla – osana toimintaa, ei irrallisena lisänä.
Tampere Chamber Music -festivaalilla kaikkien aikojen kävijäennätys30.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Tampere Chamber Music -festivaali keräsi 3 361 vierailijaa, mikä on kymmenettä kertaa järjestetyn kamarimusiikkitapahtuman kävijäennätys. Taidetta ja tiedettä yhdistelevän festivaaliviikon ohjelmassa oli 21 tapahtumaa, joista noin puolet oli yleisölle maksuttomia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme