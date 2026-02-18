Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto kiipesi 61 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 130 000 euroa

20.2.2026 22:01:51 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantain arvonnasta ei löytynyt kierroksella 8/2026 täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on noin 61 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 11, 17, 23, 36 ja 40. Tähtinumerot 5 ja 6.

Kierroksen suurimmat voitot napattiin 5+1-tuloksilla. Rivien arvo on noin 314 000 euroa. Niitä oli pelattu seitsemän kappaletta: viisi Saksassa ja yhdet Slovakiassa ja Espanjassa.

5+0-tuloksilla voittaa noin 138 000 euroa. Niitä löytyi yhdeksän: viisi Saksasta, kaksi Ruotsista ja yhdet Norjasta ja Suomesta. Suomalaisvoitto osui 14 osuuden julkiselle nettiporukalle. Rivin laatija on Kruunupyystä. Jokaisen osuuden arvo on lähes 10 000 euroa.

Jokerin oikea rivi on 5 9 1 4 7 4 4. Perjantaina ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Kuala Lumpur 80, joka tuo tonnin voiton viidelle riville.

Veikkaus

