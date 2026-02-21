TPS perhepelin voittoon – etumatka sarjakärjessä säilyi
21.2.2026 20:15:57 EET | Fliiga | Tiedote
TPS säilytti etumatkansa Classiciin F-liigan naisten sarjassa kaatamalla kotonaan Kooveen niukasti 4-3. Iltapäivän teemana Kupittaalla oli TPS:n ja Hope ry:n yhdessä järjestämä perhepeli, jonka kruunasi 541-päisen yleisön heittämien pehmolelujen täyttämä kenttä ottelun avausmaalin jälkeen.
TPS karkasi seitsemässä minuutissa kahden maalin johtoon, jonka Kooveen Henriikka Järvi kavensi yhteen. Ina Leminen laukoi heti seuraavassa vaihdossa 3–1-osuman, mutta sen kuittasi erän lopulla vieraiden Senni Mustakoski. Iltapäivän loput tuuletukset nähtiin toisessa erässä, jossa Milla Granlund laukoi voittomaaliksi jääneen TPS:n 4–2-osuman ja Tuulia Aho nosti Kooveen kolmannen kerran maalin päähän.
Neljäntenä oleva SSRA kuroi eron kolmonen SB-Prohon kolmeen pisteeseen, kun se voitti kotonaan FBC Loiston 6-4. Ottelun avausmaalin tehnyt Loisto lähti vielä päätöserään 3–2-johdossa, mutta siinä Riina Baerin komealla läpisyötöllä vapauttama Sanni Uimarihuhta toi kotijoukkueen rinnalle ja Liinu Koivisto johtoon. FBC Loisto ylsi vielä viisi minuuttia ennen loppua Tuulia Lahden kolmannella maalilla, mutta SSRA ratkaisi viimeisellä minuutilla. Hanna Niemelän voittomaali syntyi ylivoimalla ajassa 59.12, ja Sanni Uimarihuhta ehti vielä komistella lukemia tyhjiin.
EräViikinkien Milena Aspelin teki ensimmäisen liigaottelunsa ensimmäisessä pelaamassaan erässä heti maalin, kun helsinkiläiset murskasivat vieraissa PSS:n 12-1. Kolmanteen erään peliin päässyt Aspelin laukoi Iina Latvalan syötön jälkeen joukkueensa 11–1-johtoon viisi minuuttia ennen loppua. Sitä ennen oli EräViikingit kurittanut vain kymmenen kenttäpelaajaa jalkeille saanutta kotijoukkuetta avauserässä 4-1 ja johtanut toisella tauolla 10-1. Pallo saatiin talteen ensimmäisen liigamaalin kunniaksi myös PSS:n penkille, sillä porvoolaisten ainokaisen laukoi Lotta Forsell yläkulmaan vain neljä sekuntia vieraiden 4–0-maalia seuranneen keskialoituksen jälkeen. Voittajien pisterohmuina häärivät tänään Matilda Rytkönen (3+1), Emma Parta (3+0) ja Taru Nordman (1+2).
SaiPa nappasi toisen peräkkäisen ylityövoittonsa lyömällä vieraissa ÅIF:n jatkoajalla 4-3. Edellisellä kierroksella FBC Loiston rangaistuslaukauksilla kaatanut SaiPa lähti päätöserään 2–3-tappioasemasta mutta nousi Tuuli Viuhkon ja Lotta Lindin osumilla rinnalle ja ohi. Kolmeen pisteeseen se ei tänään riittänyt, sillä puoli minuuttia ennen loppusummeria Josefiina Kettunen nosti ÅIF:n tasoihin kuudella viittä vastaan. SaiPan jatkoaikamaali syntyi pitkästä hyökkäyksestä, jonka päätteeksi Veera Lokka kiskaisi pallon kierrosta takayläkulmaan. Yhden pisteen saalis nosti jumbona olevan ÅIF:n kolmen pisteen päähän karsijan paikalla olevasta PSS:stä.
Nousija Northern Stars varmisteli sarjapaikkaansa kaatamalla kotonaan Pirkkalan Pirkat 6-3. ”Norssi” nousi voitollaan Pirkkojen ohi sijalle yhdeksän ja jätti karsintaviivan jo viiden pisteen päähän. Oona Hirsimäki ja Pinja Ryömä nostivat Pirkat vielä toisessa erässä kahden maalin takaa tasalukemiin 3-3, mutta sitten kotijoukkue karkasi. Ilona Mäkelän voittomaaliksi jäänyt 4-3 syntyi toisen erän viimeisellä sekunnilla, ja kolmannessa Sini Kahilampi ja Emmi Mäkelä kasvattivat vielä eroa. Northern Starsin 3-1-maali oli 2009 syntyneelle Anni Laineelle liigauran ensimmäinen.
Sarja jatkuu sunnuntaina Oulussa ottelulla SSRA–TPS.
