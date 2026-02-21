Taistelu sarjapaikoista jatkuu – häntäpään joukkueet voittoisina

Viimeksi 17. lokakuuta voittoon yltänyt FBC Turku johti avauserässä parhaimmillaan 3-0 ja vielä toisella tauolla 4-3, mutta johtoaseman vieminen voittoon asti on ollut turkulaisille tänä talvena vaikeaa. Kuljetuksen päätteeksi laidalta keskelle leikannut Matias Mäenpää kiskaisi voimalla pelin tasoihin, ja sitten iski Jymylle Oskari Kauppila ensin Petro Raution pitkästä pallosta ja vielä Kalle Vaaralan tarjoilusta tilanteeksi jo 6-4. FBC Turun rypistys kuudella toi Juuso Forsmanin kavennuksen muttei enempää.

TPS lähti Turun ottelun neljän ottelun voitto- ja LASB viiden pelin tappioputkessa, mutta illan ratkaisuhetkillä lahtelaiset olivat terävämpiä. Päätöserään maalin takamatkalta lähtenyt LASB tuli tasoihin heti avausminuutilla Sami Salmisen osumalla, ja voittomaalin teki neljä minuuttia ennen loppua Peetu Rantala, vieläpä alivoimalla TPS:n sekoiltua pallollisena omassa päässä. Runsas minuutti ennen loppua Roni Laasonen iski vielä loppunumerot tyhjiin.

Sarjan kärkipäässä Nokian KrP otti kolmannen perättäisen voittonsa kaatamalla Westend Indiansin 8-4. Samalla KrP nousi viiden pisteen päähän ottelun enemmän pelanneesta sarjakakkonen Oilersista. Nokialle seitsemän ottelun tappioputkessa saapunut Indians johti avauserässä kahdesti ja sinnitteli vielä toisen erän lopussa lukemissa 2-2, mutta sitten Joona Rantala ja pitkään maalia hakenut Juuso Ahola laukoivat isännät kahden maalin taukojohtoon. Kolmannessa erässä KrP johti parhaimmillaan jo 7-2 ennen kuin espoolaisten riskipeli ilman maalivahtia tuotti kaksi kavennusta mutta myös Juuso Aholan 8–4-maalin tyhjiin. Illan tehomies oli KrP:lle maalin tehnyt ja neljän syöttänyt Luukas Hyvärinen.

OLS nousi jo pisteen päähän viidentenä olevasta Indiansista kaadettuaan Helsingissä Hawksin rangaistuslaukauksilla 7-6. Salama-alullaan 3–0-johdon takonut Hawks johti vielä toisessa erässä 4-2 ja kuusi ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua 6-5 mutta joutui tyytymään pisteeseen. Iiro Savela tasoitti pelin 46 sekuntia ennen loppusummeria kuudella viittä vastaan. Rangaistuslaukauskisa ratkesi kuudennessa parissa OLS:n Eemil Ylitalon toiseen onnistumiseen.

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla SPV–EräViikingit ja Hawks–Oilers.