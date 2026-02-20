Loton potti nousi neljään miljoonaan euroon - kaksi yli 300 000 euron voittoa jakoon

Lauantain oikea rivi on 6, 12, 18, 22, 26, 34 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 30 ja plusnumeroksi 8.

6+1-tuloksia oli pelattu kaksi kappaletta. Rivien arvo on noin 305 000 euroa. Toinen voitto napsahti urjalalaiselle ja toinen kuopiolaiselle nettipelaajalle.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 0 3 2 2 8 4 5. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kaksi, toinen tuplattuna. Tuplatulla, Helsingin Malmin Citymarketissa pelatulla rivillä voittaa 40 000 euroa ja Porin Mikkolan Prismassa pelatulla normituloksella 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Tokio 96. Tonneja voitettiin viisi kappaletta.

Millin oikea voittorivi on 3, 6, 9, 16, 26 ja 30. Lisänumeroksi arvottiin 15. Täysosumia ei ollut pelattu.