Laura Kangasniemen ja Goldprinsin kaudelle lentävä lähtö Dohassa

"Aloitin vähän varovasti ensimmäisenä päivänä, mutta toisena päivänä ratsukko teki jo varmemman radan, mikä näkyi myönteisesti myös tuloksissa.”, Kangasniemi kuvailee.

Isolla sisästadionilla prinssi ylsi esitykseen, jollaiseen talven harjoittelussa Saksassa Carolina ja Warwick McLeanin luona oli juuri tähdätty.

Dohan matka lentoineen ja ison kansainvälisen kilpailupaikan tunnelmineen oli hyvää valmistautumista myös Los Angelesin paralympialaisiin 2028. Matka onnistui hevoselta hyvin.

”Lento hevosen kanssa vaatii enemmän paperitöitä ja valmisteluja, joten tämän kilpailu antoi arvokasta oppia tulevaa varten.”

Lauantaina vapaaohjelmassa musiikilla Kangasniemi esitti vielä vanhan ohjelmansa, ja tulos oli 68,508 prosenttia, mikä riitti neljänteen sijaan ryhmässä IV.

"Freestylea ei ehditty muuttaa ennen kilpailua, sillä kutsu kilpailuun tuli todella lähellä lähtöä. Tästä on hyvä jatkaa, tehdä toimiva freestyle kohti seuraavia kilpailuja.

Tämä kilpailu on myös hyvä etappi ajatellen matkaa kohti LA28 Paralympialaisia, jonne myös lennetään lentokoneella", Kangasniemi summaa.

Kangasniemi on hyvin tyytyväinen päätökseensä muuttaa Saksaan harjoittelemaan. Keväällä 2024 tarkoituksena oli jäädä Saksaan Pariisin paralympialaisiin saakka, mutta kisan jälkeen hän päätti jatkaa ja katsoa kuinka pitkälle hän voi lajissaan kehittyä.

CPEDI3* Al Shaqab presented by Longines Doha 18.-21.2.2026

Täydet tulokset: https://online.equipe.com/shows/77090