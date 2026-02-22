SDP:n Eveliina Heinäluoma: Pääministeri Orpo ja kokoomus pettävät Helsingin jälleen

– Pääministeri puhuu tämän päivän HS:n haastattelussa suhteellisuudentajusta samaan aikaan, kun hänen hallituksensa vie rahaa sieltä, missä väestönkasvu on suurinta. Helsingissä jonot ovat pitkät, väestö kasvaa ja palvelupaine on kova. Tätäkö on Orpon oikeudenmukaisuus? Heinäluoma kysyy.

Hallituksen linja rankaisee alueita, jotka ovat hoitaneet taloutensa vastuullisesti ja panostaneet ennakoivaan työhön. Heinäluoman mukaan kyse ei ole teknisestä rahoitusmallin korjauksesta vaan tietoisesta poliittisesta arvovalinnasta.

– Ei ole reilua eikä kestävää politiikkaa, että hyvä taloudenpito johtaa leikkauksiin. Helsinkiläiset maksavat nyt hinnan siitä, että kaupunki on hoitanut asiansa vastuullisesti, Heinäluoma sanoo.

Pääministeri vähättelee leikkausten vaikutuksia puhumalla hyvinvointialueiden kokonaisrahoituksen kasvusta. Heinäluoman mukaan tämä hämärtää todellisuuden.

– Kun rahoituksen kasvu ei seuraa väestön määrää, ikääntymistä ja todellista hoidon tarvetta, seuraukset näkyvät suoraan arjessa: hoitoon pääsy hidastuu, henkilöstön kuormitus kasvaa ja palveluiden saatavuus heikkenee. Helsingin kohdalla tämä on erityisen vastuutonta, Heinäluoma teroittaa.

Heinäluoma pitää ristiriitaisena, että pääministeri kutsuu rahoitusmallia sudeksi, mutta toteuttaa samaan aikaan lakiesityksen, joka syventää ongelmia ja kohdistaa säästöt epäreilusti etelään.

– Jos malli on pääministerin mielestä huono, miksi hallitus pahentaa sen epäoikeudenmukaisuutta nyt? Parlamentaarisen työryhmän taakse ei voi piiloutua samalla kun tehdään päätöksiä, jotka heikentävät ihmisten hoitoa, ihmettelee Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan kyse on myös kokoomuksen Helsinkiin kohdistamasta politiikasta.

– Kokoomus lupaa Helsingille paljon, mutta hallituksessa tekee päinvastoin. Tämä on helsinkiläisten pettämistä, Heinäluoma päättää.