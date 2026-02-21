Rankat Ankat nokki sarjakärjen silpuksi
22.2.2026 20:07:11 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten sarjakärki TPS koki Oulussa kummia, kun SSRA eli Salibandyseura Rankat Ankat pilkkoi turkulaiset 10-4. Kotijoukkue vei ottelun toisen puolikkaan tyrmäävästi 8-0.
TPS oli käynyt jo avauserässä kahdesti edellä, ja toisen erän alussa Anna Marttala laukoi turkulaiset jo 4–2-johtoon. Sanni Uimarihuhta nosti kuitenkin SSRA:n kahdella maalin edestä ronkitulla osumalla tasoihin, ja viimeisessä erässä vieraiden verkko räpsyi peräti kuudesti. Johtomaalin ohjasi erän alkuun ilmasta Liinu Koivisto, ja sen puolivälissä Josefiina Nissilä upealla yksilösuorituksella ja Hanna Niemelä pienestä kulmasta muuttivat lukemiksi jo 7-4. TPS:n yrittäessä kuudella viimeistelivät Sanni Uimarihuhta sekä Hanna Niemelä tyhjiin, ja välissä oli osunut vielä Nea Pirttilä maalivahti Wilma Holmin taakse.
Hanna Niemelän päivän tehot olivat 2+2 ja Josefiina Nissilän sekä Sanni Uimarihuhdan 3+0.
Tappio oli TPS:lle vasta kauden toinen tultua marraskuussa Turussa silloinkin SSRA:lle. Oululaiset nousivat päivän voitollaan jo pisteen päähän sarjakakkonen Classicista.
Sarja jatkuu ensi lauantaina otteluilla FBC Loisto–Northern Stars, SaiPa–Classic, PSS–ÅIF, SB-Pro–Pirkat ja Koovee–EräViikingit.
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua, joissa ennakkosuosikit ottivat odotetut voitot Oilersin kaataessa vieraissa Hawksin 11-6 ja SPV:n lyödessä kotonaan EräViikingit 6-2.
EräViikingit saapui Seinäjoelle ilman vakiomaalivahtejaan Jens Beijaria ja Pasi Järvistä, joita tuurasivat nuoret Väinö Lehto ja varalla Rene Wallberg. Helsinkiläiset sinnittelivät vauhdissa kaksi erää Miko Vaarimon ja Elmeri Haverin kuitattua isäntien johtomaalit, mutta kolmannessa Peliveljet karkasi. Konsta Haukkala, Janne Autio ja Riku Hakanen muuttivat heti päätösjakson alkuun lukemiksi 5-2, ja loppunumerot löi Juuso Keskinen tyhjiin viisi sekuntia ennen loppusummeria.
Hawksin Justus Savolainen nosti vielä ensimmäisessä erässä joukkueensa 2–2-tasalukemiin rangaistuslaukauksesta, mutta sitten Öljymiehet alkoivat latoa maaleja johtaen pelin puolivälissä jo 8-2. Felix Skandin 5–8-kavennus kolmannen erän alussa kuroi eron pienimmillään kolmeen ennen kuin Markus Markkola ja Joona Hokkanen taas kasvattivat kaulaa. Joukkueiden tehot jakautuivat tänään tasaisesti, kun yhdeksän Oilersin ja viisi Hawksin pelaajaa onnistui maalinteossa. Illan pisteykkönen löytyi tällä kertaa hävinneestä joukkueesta, kun Hawksin Rasmus Vanhala merkkautti tehot 2+2.
Oilers nousi voitollaan taas sarjakärkeen pisteen enemmän ottelun vähemmän pelannutta Classicia koonneena.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Helsingissä ottelulla EräViikingit-Westend Indians.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Taistelu sarjapaikoista jatkuu – häntäpään joukkueet voittoisina21.2.2026 20:27:08 EET | Tiedote
Sarjapaikkansa puolesta jännittävät Nurmon Jymy ja LASB ottivat lauantaina tärkeät voitot, kun Jymy kaatoi kotonaan jumbo FBC Turun 6-5 ja LASB vieraissa TPS:n 5-3. Karsintaviivan yläpuolella on nyt Jymyllä 17 ja sen alla LASBilla 15 sarjapistettä.
TPS perhepelin voittoon – etumatka sarjakärjessä säilyi21.2.2026 20:15:57 EET | Tiedote
TPS säilytti etumatkansa Classiciin F-liigan naisten sarjassa kaatamalla kotonaan Kooveen niukasti 4-3. Iltapäivän teemana Kupittaalla oli TPS:n ja Hope ry:n yhdessä järjestämä perhepeli, jonka kruunasi 541-päisen yleisön heittämien pehmolelujen täyttämä kenttä ottelun avausmaalin jälkeen.
Classic sarjakärkeen kotivoitolla OLS:sta20.2.2026 21:18:44 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina yksi ottelu, jossa Classic kaatoi kotonaan OLS:n 10-2 ja nousi sarjan kärkeen ohi Oilersin. Classicilla on nyt 72, Oilersilla 70 ja kaksi ottelua vähemmän pelanneella Nokian KrP:llä 62 pistettä.
Classic puhkoi sarjan tiukimman puolustuksen 16 kertaa19.2.2026 20:48:37 EET | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa vähiten maaleja päästänyt sarjakakkonen SB-Pro sai kunnon kylvetyksen, kun kolmonen Classic murskasi sen kotonaan Lempäälässä peräti 16-2. Kauden aiemmissa 18 ottelussaan Pro oli päästänyt yhteensä vain 41 maalia.
TPS:n hurja loppukiri yllätti mestarit16.2.2026 21:58:55 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa saatiin maanantaina yllätystulos, kun kahdeksantena ollut TPS yllätti Oilersin sen kotikaukalossa maalein 8-7. Palloseura nousi kolmannessa erässä kolmen maalin takamatkalta rinnalle ja ohi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme