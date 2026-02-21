Rankat Ankat nokki sarjakärjen silpuksi

TPS oli käynyt jo avauserässä kahdesti edellä, ja toisen erän alussa Anna Marttala laukoi turkulaiset jo 4–2-johtoon. Sanni Uimarihuhta nosti kuitenkin SSRA:n kahdella maalin edestä ronkitulla osumalla tasoihin, ja viimeisessä erässä vieraiden verkko räpsyi peräti kuudesti. Johtomaalin ohjasi erän alkuun ilmasta Liinu Koivisto, ja sen puolivälissä Josefiina Nissilä upealla yksilösuorituksella ja Hanna Niemelä pienestä kulmasta muuttivat lukemiksi jo 7-4. TPS:n yrittäessä kuudella viimeistelivät Sanni Uimarihuhta sekä Hanna Niemelä tyhjiin, ja välissä oli osunut vielä Nea Pirttilä maalivahti Wilma Holmin taakse.

Hanna Niemelän päivän tehot olivat 2+2 ja Josefiina Nissilän sekä Sanni Uimarihuhdan 3+0.

Tappio oli TPS:lle vasta kauden toinen tultua marraskuussa Turussa silloinkin SSRA:lle. Oululaiset nousivat päivän voitollaan jo pisteen päähän sarjakakkonen Classicista.

Sarja jatkuu ensi lauantaina otteluilla FBC Loisto–Northern Stars, SaiPa–Classic, PSS–ÅIF, SB-Pro–Pirkat ja Koovee–EräViikingit.

F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua, joissa ennakkosuosikit ottivat odotetut voitot Oilersin kaataessa vieraissa Hawksin 11-6 ja SPV:n lyödessä kotonaan EräViikingit 6-2.

EräViikingit saapui Seinäjoelle ilman vakiomaalivahtejaan Jens Beijaria ja Pasi Järvistä, joita tuurasivat nuoret Väinö Lehto ja varalla Rene Wallberg. Helsinkiläiset sinnittelivät vauhdissa kaksi erää Miko Vaarimon ja Elmeri Haverin kuitattua isäntien johtomaalit, mutta kolmannessa Peliveljet karkasi. Konsta Haukkala, Janne Autio ja Riku Hakanen muuttivat heti päätösjakson alkuun lukemiksi 5-2, ja loppunumerot löi Juuso Keskinen tyhjiin viisi sekuntia ennen loppusummeria.

Hawksin Justus Savolainen nosti vielä ensimmäisessä erässä joukkueensa 2–2-tasalukemiin rangaistuslaukauksesta, mutta sitten Öljymiehet alkoivat latoa maaleja johtaen pelin puolivälissä jo 8-2. Felix Skandin 5–8-kavennus kolmannen erän alussa kuroi eron pienimmillään kolmeen ennen kuin Markus Markkola ja Joona Hokkanen taas kasvattivat kaulaa. Joukkueiden tehot jakautuivat tänään tasaisesti, kun yhdeksän Oilersin ja viisi Hawksin pelaajaa onnistui maalinteossa. Illan pisteykkönen löytyi tällä kertaa hävinneestä joukkueesta, kun Hawksin Rasmus Vanhala merkkautti tehot 2+2.

Oilers nousi voitollaan taas sarjakärkeen pisteen enemmän ottelun vähemmän pelannutta Classicia koonneena.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Helsingissä ottelulla EräViikingit-Westend Indians.