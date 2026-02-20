Kutsu: Suomen talouden kehitys 2025 – tiedotustilaisuus 27.2.2026
23.2.2026 08:15:27 EET | Tilastokeskus | Kutsu
Miten Suomen taloudella meni vuonna 2025 – kasvoiko bruttokansantuote? Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Vaikuttiko kauppasota ulkomaankauppaan? Tule kuulemaan tuoreimmat tiedot!
Tilastokeskuksen tiedotustilaisuudessa tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2025 talouskehitystä.
Aika: perjantai 27.2.2026 klo 8–9
Paikka: Teams
Ohjelma
- Tilaisuuden avaus, osastopäällikkö Katri Kaaja, Tilastokeskus
- Neljännesvuositilinpidon vuosiennakko: Miten Suomen bruttokansantuote kehittyi vuonna 2025? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
- Millaista oli eri toimialojen kehitys? Yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
- Elpyivätkö yksityinen kulutus ja investoinnit? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
- Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Vetikö vienti? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
- Keskustelua ja kysymyksiä
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.2. mennessä. Saat Teams-linkin sähköpostiisi tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Asiantuntijamme ovat tilaisuuden jälkeen käytettävissä median haastatteluihin.
Lisätietoja: Leila Kaunisharju, p. 029 551 6369, leila.kaunisharju@stat.fi
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Avoimien työpaikkojen määrä selvässä laskussa20.2.2026 08:02:01 EET | Tiedote
Avoimien työpaikkojen määrä laski loppuvuonna sekä edellisestä neljänneksestä että vuotta aiemmasta. Työpaikkoja oli auki vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 22 700 eli 31 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024.
Asuntojen hinnanlasku kiihtyi loppuvuonna, asuntokauppa kuitenkin piristyi19.2.2026 08:02:53 EET | Tiedote
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä koko maassa 3,3 % edellisvuodesta. Joulukuussa hintojen lasku oli nopeinta koko vuonna, 4,5 %.
Vienti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä – palveluvienti nousi ennätystasolle12.2.2026 08:02:10 EET | Tiedote
Tavaroiden ja palveluiden viennin arvo kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,6 miljardia euroa eli 2 % vuotta aiemmasta. Valtaosa kasvusta tuli tavaroiden viennistä.
Tilastokeskuksen tilastotuotantoa lakkautus- ja supistusuhan alla11.2.2026 08:38:18 EET | Tiedote
Tilastokeskuksen määrärahoihin kohdistuu hallituskaudella lähes 6 miljoonan euron leikkaukset, mikä on noin 10 prosenttia vuoden 2023 määrärahoista. Henkilöstön määrä on supistumassa hallituskaudella noin 740 henkilötyövuodesta noin 600 henkilötyövuoteen.
Metalliteollisuus heilautti teollisuuden uudet tilaukset joulukuussa voimakkaaseen kasvuun10.2.2026 08:02:04 EET | Tiedote
Teollisuuden uusien tilauksien arvo kasvoi joulukuussa 37,7 % edellisen vuoden joulukuusta. Kasvu selittyy pääosin metalliteollisuuden uusilla tilauksilla, joiden arvo kasvoi jopa 54 % vuotta aiemmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme