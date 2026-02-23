Tilastokeskus

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat jo kolmatta vuotta peräkkäin

24.2.2026 08:02:29 EET | Tilastokeskus | Tiedote

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat vuonna 2025 koko maassa 6,1 % edeltävästä vuodesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä laskua oli 6,3 % vuodentakaisesta, vaikka tehtyjen kauppojen määrä hiukan kasvoikin.

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen  kiinteistöjen hinnat -tilastosta.

“Vuoden 2022 jälkeen omakotitalojen hinnat ovat laskeneet tasaisesti koko Suomessa. Jyrkintä pudotus on ollut Itä-Suomessa, jossa hinnat ovat painuneet jopa 26 prosenttia. Muualla maassa lasku on ollut noin 15–20 prosenttia. Suurissa kaupungeissa hinnat ovat laskeneet vähemmän kuin pienemmissä kunnissa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Peltoniemi kertoo.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vanhojen omakotitalojen hinnat olivat suurissa kaupungeissa 5,1 % alemmat kuin vuotta aiemmin. Suurten kaupunkien ulkopuolella omakotitalot halpenivat tätäkin enemmän, 6,6 %.

“Vuoteen 2010 verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat ovat nousseet ainoastaan pääkaupunkiseudulla, noin 6 prosenttia. Sen sijaan muualla Suomessa hinnat ovat laskeneet keskimäärin yli 20 prosenttia”, Peltoniemi sanoo.

Omakotitalojen myynti vilkastui loka-joulukuussa hiukan, 4,6 % edellisestä vuodesta. Omakotitalotonttien kauppoja tehtiin puolestaan 11,9 % enemmän.  

Omakotitalotontit kallistuivat viimeisellä neljänneksellä koko maassa vain runsaan prosentin vuotta aiemmasta. Suurissa kaupungeissa tonttien hinnat kuitenkin nousivat jyrkästi, 18,9 %. Alle 20 000 asukkaan kunnissa tontit puolestaan halpenivat 19,4 %. 

