Karkkilassa vedenjakeluhäiriö – vaikutuksia hyvinvointialueen toimipisteissä

Hammashoitoon valmistellaan palveluseteliä 10.2.2026 08:18:08 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan aluehallitus on tehnyt päätöksen palvelusetelin arvosta ja omavastuista. Sen myötä suun terveydenhuollon palvelusetelimallin valmistelua jatketaan. Palvelusetelin tavoitteena on parantaa aikuisten asiakkaiden mahdollisuuksia saada hoitoa tilanteissa, joissa he tarvitsevat useampia hoitokäyntejä ja hoidon kokonaisuus on mahdollista toteuttaa yksityisellä palveluntuottajalla. Palvelusetelin saaminen perustuu aina ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Tavoitteena on saada palveluseteli käyttöön alkukesästä.