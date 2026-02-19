Karkkilassa vedenjakeluhäiriö – vaikutuksia hyvinvointialueen toimipisteissä
23.2.2026 08:33:21 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Karkkilan kunta tiedotti viikonloppuna laajasta vedenjakeluhäiriöstä. Kunnan mukaan todennäköinen syy vedenjakelun katkeamiselle oli sään nopea lauhtuminen ja sen aiheuttama putkirikko. Vedenjakelussa on ollut häiriöitä osassa hyvinvointialueen toimipisteistä.
Vesi on viikonloppuna ollut poikki Ahmoon vammaispalvelujen asumisyksikössä. Henkilökunta toimitti vettä yksikköön töihin tullessaan.
Terveysasemalle, neuvolaan ja hammashoitoon vettä tulee normaalisti. Myös Karkkilan paloasemalla vedenjakelu toimii.
Tilanne on ollut hankalin Ahmoon ja Haukkamäen alueilla. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarkentaa maanantaina aamupäivän aikana vedenjakeluhäiriön vaikutuksia ja mahdollisia vedenjakelun tukitarpeita.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on varautunut tarvittaessa tukemaan Karkkilan kuntaa vesivuodon paikantamisessa.
Karkkilan kunnan sivuilla on lisätietoa kuntalaisten vedenjakelupisteistä.
Yhteyshenkilöt
Pasi Ojaniemipalvelukeskuksen johtaja /direktör för servicecentretPuh:050 385 9086pasi.ojaniemi@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
