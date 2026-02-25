Viikkokatsaus 2.–6.3.2026
26.2.2026 12:26:13 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Raportti pe 27.2.
Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2025
Katsaus viime vuoden toimintaan päivitetään Syken verkkosivuille.
Tiedote ja raportti ma 2.3.
Ilmastolain tavoitteita ei ole syytä lieventää – metsistä löytyy edullisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi
Suomen ilmastolain tavoitteet ovat ajantasaisia ja perusteltuja, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) uudesta raportista. Erityisesti maankäyttösektorilta löytyy toimia, joiden avulla on mahdollista vahvistaa nieluja ja vähentää päästöjä tehokkaasti ja edullisesti. Kustannusvaikuttavimmat toimet ovat metsien kiertoaikojen pidentäminen ja harvennusten lieventäminen.
Raportti ja tiedote saatavissa embargona. Embargopyynnöt: viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ti 3.3.
Uusi palvelu arvioi puhtaan energian investointien talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutukset
Suomen ympäristökeskus on kehittänyt palvelun, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten puhtaan energiasiirtymän investointien talous- ja työllisyysvaikutuksia sekä kansallisesti että alueellisesti. Palvelun avulla voidaan myös tarkastella investointien maailmanlaajuisten tuotantoketjujen ympäristövaikutuksia eli vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmansaasteisiin.
Embargopyynnöt: viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi
Lisätiedot: erikoistutkija Santtu Karhinen, puh. 029 525 1889 ja
tutkija Saana Springare, puh. 029 525 1259, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ke 4.3.
Rosgis-verkkopalvelu tarjoaa kunnille tietoa roskaantumisesta
Suomen ympäristökeskuksen Rosgis-verkkopalvelu kokoaa kansalaisten tekemiä havaintoja roskaantumisesta eri puolilta Suomea. Kunnille Rosgis tarjoaa matalan kynnyksen työkalun roskatiedon keräämiseen kunnan alueella. Verkkopalvelua voi hyödyntää esimerkiksi kunnossapitopalveluiden tukena, työkaluna erilaisten roskaantumisen hillintäkampanjoiden järjestämiseen tai ympäristökasvatukselliseen toimintaan ja kuntalaisten aktivointiin.
Kunta – oletko kiinnostunut roskatiedosta? (kiertotalousratkaisuja.fi)
Lisätiedot: tutkija Anna-Riina Mustonen, puh. 029 525 2137 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutiskirje (pvm. avoin)
Hiilineutraali 1/2026
Hiilineutraali-uutiskirje tuo ilmastonmuutoksen hillinnän uusimmat uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiin. Lue kaikki aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet osoitteessa hiilineutraali.fi
Pinnalla nyt
Anna-Kaisa Ronkanen kehittää tutkimusinfrastruktuureja hydrologian ja ennallistamisen ja vesivarojen hallinnan tueksi
Anna‑Kaisa Ronkanen aloitti helmikuun alussa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorina Oulussa. Tutkimusprofessorina hän vastaa hydrologian, vesivarojen ja valuma-alueprosessien tutkimusalan johtamisesta ja kehittämisestä Sykessä. Hänen tutkimuksensa keskittyy valuma-aluetason hydrologiaan, pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutukseen sekä ihmistoiminnasta johtuvan vesistökuormituksen vähentämiseen.
Anna-Kaisalta voi kysyä esimerkiksi digitaalisesta kaksosesta vesienhallinnassa, tulvista ja kuivuudesta, pohjavesistä, kaivostoiminnan ja teollisuuden ympäristövaikutuksista, turvemaiden ennallistamisesta ja luontopohjaisista ratkaisuista vesiensuojelussa.
Lue Anna-Kaisa Ronkasen ja Maria Kämärin blogikirjoitus syke.fi:stä: Loikkaus kestävään vesivarojen käyttöön on mahdollista digitaalisen kaksosen avulla
Lue nimitysuutinen syke.fi:ssä
Lisätiedot: tutkimusprofessori Anna-Kaisa Ronkanen (syke.fi), puh. 029 525 1216, etunimi.sukunimi@syke.fi
Sosiaalisessa mediassa
- World Wildlife Day ti 3.3. CITES-sopimus suojelee luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä sääntelemällä ja valvomalla niillä käytävää kauppaa. Syken rooli on neuvoa ja myöntää CITES-lupia ja -todistuksia Suomessa. Lue lisää CITES-sopimuksesta (ymparisto.fi).
Huomasitko jo nämä?
- Syke päivitti kansallisen toimintasuunnitelman Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen seurauksiin varautumisesta. Suunnitelma selkeyttää eri viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden roolit, määrittää periaatteet ekologisten vaikutusten arvioinnille ja varmistaa yhdenmukaisen, tieteellisesti perustellun ja oikeudellisesti kestävän toimintamallin öljyvahinkojen hallintaan Suomen merialueilla.Tutustu tarkemmin: Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen ekologiset seuraukset: Kansallinen toimintasuunnitelma (Syken raportteja 6/2026)
- Uusi hanke vahvistaa Suomen ruokaturvaa: ravinteet tehokkaammin kiertoon (syke.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
The number of transboundary environmental impact assessment procedures is increasing25.2.2026 12:52:40 EET | Press release
The Espoo Convention on environmental impact assessment in a transboundary context turns 35. With the green transition and the energy transition, the number of these assessment procedures has increased dramatically in recent years.
Antalet gränsöverskridande förfaranden för miljökonsekvensbedömning ökar25.2.2026 12:49:00 EET | Pressmeddelande
Esbokonventionen om gränsöverskridande förfaranden för bedömning av miljökonsekvenser fyller 35 år. I och med den gröna omställningen och energiomställningen har antalet bedömningsförfaranden ökat kraftigt under de senaste åren.
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen määrä kasvussa25.2.2026 12:47:26 EET | Tiedote
Valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä koskeva Espoon sopimus täyttää 35 vuotta. Vihreän siirtymän ja energiamurroksen myötä näiden arviointimenettelyjen määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.
Viikkokatsaus 23.–27.2.202619.2.2026 11:52:29 EET | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Research Director Eeva Primmer appointed Executive Director of the Stockholm Environment Institute16.2.2026 11:28:42 EET | Press release
Eeva Primmer, Research Director at the Finnish Environment Institute (Syke), is moving to a new position. She will begin as Executive Director of the Stockholm Environment Institute in May.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme