Viikkokatsaus 2.–6.3.2026

Raportti pe 27.2.

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2025

Katsaus viime vuoden toimintaan päivitetään Syken verkkosivuille.

Tiedote ja raportti ma 2.3.

Ilmastolain tavoitteita ei ole syytä lieventää – metsistä löytyy edullisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi

Suomen ilmastolain tavoitteet ovat ajantasaisia ja perusteltuja, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) uudesta raportista. Erityisesti maankäyttösektorilta löytyy toimia, joiden avulla on mahdollista vahvistaa nieluja ja vähentää päästöjä tehokkaasti ja edullisesti. Kustannusvaikuttavimmat toimet ovat metsien kiertoaikojen pidentäminen ja harvennusten lieventäminen.

Raportti ja tiedote saatavissa embargona. Embargopyynnöt: viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote ti 3.3.

Uusi palvelu arvioi puhtaan energian investointien talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutukset

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt palvelun, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten puhtaan energiasiirtymän investointien talous- ja työllisyysvaikutuksia sekä kansallisesti että alueellisesti. Palvelun avulla voidaan myös tarkastella investointien maailmanlaajuisten tuotantoketjujen ympäristövaikutuksia eli vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmansaasteisiin.

Embargopyynnöt: viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi

Lisätiedot: erikoistutkija Santtu Karhinen, puh. 029 525 1889 ja

tutkija Saana Springare, puh. 029 525 1259, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen ke 4.3.

Rosgis-verkkopalvelu tarjoaa kunnille tietoa roskaantumisesta

​Suomen ympäristökeskuksen Rosgis-verkkopalvelu kokoaa kansalaisten tekemiä havaintoja roskaantumisesta eri puolilta Suomea. Kunnille Rosgis tarjoaa matalan kynnyksen työkalun roskatiedon keräämiseen kunnan alueella. Verkkopalvelua voi hyödyntää esimerkiksi kunnossapitopalveluiden tukena, työkaluna erilaisten roskaantumisen hillintäkampanjoiden järjestämiseen tai ympäristökasvatukselliseen toimintaan ja kuntalaisten aktivointiin.

Kunta – oletko kiinnostunut roskatiedosta? (kiertotalousratkaisuja.fi)

Lisätiedot: tutkija Anna-Riina Mustonen, puh. 029 525 2137 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutiskirje (pvm. avoin)

Hiilineutraali 1/2026

Hiilineutraali-uutiskirje tuo ilmastonmuutoksen hillinnän uusimmat uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiin. Lue kaikki aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet osoitteessa hiilineutraali.fi

Pinnalla nyt

Anna-Kaisa Ronkanen kehittää tutkimusinfrastruktuureja hydrologian ja ennallistamisen ja vesivarojen hallinnan tueksi

Anna‑Kaisa Ronkanen aloitti helmikuun alussa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorina Oulussa. Tutkimusprofessorina hän vastaa hydrologian, vesivarojen ja valuma-alueprosessien tutkimusalan johtamisesta ja kehittämisestä Sykessä. Hänen tutkimuksensa keskittyy valuma-aluetason hydrologiaan, pohjaveden ja pintaveden vuorovaikutukseen sekä ihmistoiminnasta johtuvan vesistökuormituksen vähentämiseen.

Anna-Kaisalta voi kysyä esimerkiksi digitaalisesta kaksosesta vesienhallinnassa, tulvista ja kuivuudesta, pohjavesistä, kaivostoiminnan ja teollisuuden ympäristövaikutuksista, turvemaiden ennallistamisesta ja luontopohjaisista ratkaisuista vesiensuojelussa.

Lue Anna-Kaisa Ronkasen ja Maria Kämärin blogikirjoitus syke.fi:stä: Loikkaus kestävään vesivarojen käyttöön on mahdollista digitaalisen kaksosen avulla

Lue nimitysuutinen syke.fi:ssä

Lisätiedot: tutkimusprofessori Anna-Kaisa Ronkanen (syke.fi), puh. 029 525 1216, etunimi.sukunimi@syke.fi

Sosiaalisessa mediassa

World Wildlife Day ti 3.3. CITES-sopimus suojelee luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä sääntelemällä ja valvomalla niillä käytävää kauppaa. Syken rooli on neuvoa ja myöntää CITES-lupia ja -todistuksia Suomessa. Lue lisää CITES-sopimuksesta (ymparisto.fi).

Huomasitko jo nämä?

Syke päivitti kansallisen toimintasuunnitelman Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen seurauksiin varautumisesta. Suunnitelma selkeyttää eri viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden roolit, määrittää periaatteet ekologisten vaikutusten arvioinnille ja varmistaa yhdenmukaisen, tieteellisesti perustellun ja oikeudellisesti kestävän toimintamallin öljyvahinkojen hallintaan Suomen merialueilla.Tutustu tarkemmin: Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen ekologiset seuraukset: Kansallinen toimintasuunnitelma (Syken raportteja 6/2026)

Uusi hanke vahvistaa Suomen ruokaturvaa: ravinteet tehokkaammin kiertoon (syke.fi)

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone