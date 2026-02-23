Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikoihin muutoksia

23.2.2026 10:02:07 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Digitaalisen sote-keskuksen aukioloajat muuttuvat. Tiistaista 24. helmikuuta alkaen Digitaalinen sote-keskus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 7-20 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 10-18.

Voit keskustella Digitaalisen sote-keskuksen chatissa sairaanhoitajan kanssa, kun tarvitset arvion hoidon tarpeesta tai hoitoon ohjausta. Palvelun käyttö vaatii vahvan kirjautumisen esimerkiksi pankkitunnuksien avulla.

Samalla chat-palvelukanaviin tulee uudistuksia. Asiakkaalle tämä näkyy siten, että ennen keskustelun aloittamista sairaanhoitajan chatissa tulee asiakkaan valita oma alueensa annetuista vaihtoehdoista. Sen jälkeen asioidaan normaalisti täyttämällä esitietolomake oireen tai vaivan perusteella. 

OmaPohde kannattaa asentaa puhelimeen

Voit asioida Digitaalisessa sote-keskuksessa myös lataamalla OmaPohde-sovelluksen puhelimeesi. OmaPohteessa voit hoitaa sosiaali- ja terveysasioitasi kätevästi missä ikinä oletkin. Siellä voit keskustella esimerkiksi ammattilaisen kanssa tai kirjata ylös verenpaine- tai verensokerimittauksiasi sekä antaa sinua hoitavalle ammattilaiselle luvan tarkastella niitä. Palvelun kautta voit myös jättää yhteydenottopyynnön esimerkiksi neuvolaan tai sosiaalitoimeen. OmaPohdetta kehitetään koko ajan ja palvelut laajenevat vaiheittain.

Voit asioida OmaPohteessa ja Digitaalisessa sote-keskuksessa alle 12-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta. Yli 18-vuotiaan henkilön puolesta voit asioida, jos sinulle on myönnetty valtuudet puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut toimivat siis iltaisin ja viikonloppuisin, eikä vaivan kanssa tarvitse odottaa arkiaamuun, jolloin kivijalkapalveluissa on tavallisesti eniten asiakkaita ja mahdollisia ruuhkia.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuedigitaaliset palvelutdigitaalinen sote-keskus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye