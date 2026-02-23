Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikoihin muutoksia

Voit keskustella Digitaalisen sote-keskuksen chatissa sairaanhoitajan kanssa, kun tarvitset arvion hoidon tarpeesta tai hoitoon ohjausta. Palvelun käyttö vaatii vahvan kirjautumisen esimerkiksi pankkitunnuksien avulla.

Samalla chat-palvelukanaviin tulee uudistuksia. Asiakkaalle tämä näkyy siten, että ennen keskustelun aloittamista sairaanhoitajan chatissa tulee asiakkaan valita oma alueensa annetuista vaihtoehdoista. Sen jälkeen asioidaan normaalisti täyttämällä esitietolomake oireen tai vaivan perusteella.

OmaPohde kannattaa asentaa puhelimeen

Voit asioida Digitaalisessa sote-keskuksessa myös lataamalla OmaPohde-sovelluksen puhelimeesi. OmaPohteessa voit hoitaa sosiaali- ja terveysasioitasi kätevästi missä ikinä oletkin. Siellä voit keskustella esimerkiksi ammattilaisen kanssa tai kirjata ylös verenpaine- tai verensokerimittauksiasi sekä antaa sinua hoitavalle ammattilaiselle luvan tarkastella niitä. Palvelun kautta voit myös jättää yhteydenottopyynnön esimerkiksi neuvolaan tai sosiaalitoimeen. OmaPohdetta kehitetään koko ajan ja palvelut laajenevat vaiheittain.

Voit asioida OmaPohteessa ja Digitaalisessa sote-keskuksessa alle 12-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta. Yli 18-vuotiaan henkilön puolesta voit asioida, jos sinulle on myönnetty valtuudet puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut toimivat siis iltaisin ja viikonloppuisin, eikä vaivan kanssa tarvitse odottaa arkiaamuun, jolloin kivijalkapalveluissa on tavallisesti eniten asiakkaita ja mahdollisia ruuhkia.