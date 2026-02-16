Yrittäjägallup: Trumpin politiikka vaikuttaa laajalti ja kielteisesti yrityksiin
23.2.2026 12:45:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Presidentti Donald Trumpin politiikalla on selviä vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin, osoittaa Yrittäjägallup. Joka toinen pk-yritys arvioi, että Trumpin toimilla on vaikutusta omaan liiketoimintaan. Neljä prosenttia yrityksistä kokee vaikutukset suuriksi, 20 prosenttia jonkin verran ja 26 prosenttia vähäisiksi. Sen sijaan 45 prosenttia arvioi, ettei vaikutuksia ole.
”Tulokset kertovat sitä, että maailma on yksi. Suurvaltajohtaja meren takana voi vaikuttaa laajalti kielteisellä tavalla pk-yrityksen toimintaan, kuten on nähty viime päivinäkin. Siksi on pk-yrityksille tärkeää, että Suomi pystyy luovimaan kansainvälisen politiikan keskellä isoissakin myrskyissä, Euroopan unioni hakee kauppasopimuksilla uusia markkinoita sekä tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjistä kommentoi.
Trumpin vaikutukset keskittyvät erityisesti teollisuuteen ja vähintään viiden hengen yrityksiin. Vaikutuksia pidetään pääosin kielteisinä. 38 prosenttia pk-yrityksistä arvioi Trumpin toiminnan vaikutuksen olevan kielteistä, kun taas vain kaksi prosenttia arvioi vaikutukset myönteisiksi.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 2.–9.2.2026.
Kielteisyys korostuu teollisuudessa ja kaupan alalla. Vähiten kielteisiä vaikutuksia ovat kokeneet perussuomalaisia tukevat yrittäjät. Eniten kielteisiä vaikutuksia on ollut kokoomusta kannattavilla yrittäjillä.
“Tämä johtuu osin siitä, että kokoomuksen kannatus yrittäjäkunnassa kasvaa yrityskoon kasvun myötä.”
Suhde Eurooppaan (31 %), kauppapolitiikka (30 %), Ukrainan sota (26 %), ilmastopolitiikka (24 %) ja Naton kehitys (21 %) ovat Yhdysvaltojen toiminnan osa-alueita, joilla arvioidaan olevan suurin vaikutus omaan yritykseen.
”Yhdysvaltain suhde Eurooppaan ja kauppapoliittinen linja painottuvat selvästi teollisuusyritysten vastauksissa, kun kysyttiin arviota USA:n politiikan vaikutuksista”, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät seuraavat tarkasti transatlanttista suhdetta
Pentikäinen arvioi, että yrittäjät seuraavat tarkalla silmällä EU:n ja Yhdysvaltojen suhdetta.
”Yrittäjät ymmärtävät, että sillä on suuri vaikutus kauppaan, talouteen ja turvallisuuteen. Siksi esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion maltillista puhetta taannoin Saksassa seurattiin pääosin tyytyväisinä. Toisaalta Trumpin jatkuva tariffisekoilu huolestuttaa ymmärrettävästi monia.”
Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vientivetoiset teollisuusyritykset.
“Erityisesti vientiä harjoittava teollisuus kärsii Yhdysvaltojen politiikan uudesta suuntauksesta.”
Gallupiin vastasi 1 185 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
