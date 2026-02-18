Elli Siltala SOK:n uudeksi mediajohtajaksi
23.2.2026 12:00:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Elli Siltala on nimitetty SOK:n mediajohtajaksi (CMO) ja SOK:n konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään toukokuussa 2026.
Siltala on työskennellyt Valiolla 24 vuoden ajan erilaisissa liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.
Siltala saa vedettäväkseen kokonaisuuden, johon kuuluvat S-ryhmän markkinointi, asiakasomistajuus, kaupan median ja sisältöjen kehittäminen sekä viestintä ja yhteiskuntasuhteet.
”Toivotan Ellin lämpimästi tervetulleeksi S-ryhmään. Olemme juuri nyt strategisessa taitekohdassa, jossa meidän pitää osata palvella asiakasomistajiamme yhä osuvammin tulevan kasvun varmistamiseksi. Uskon, että Ellin kokemus ja osaaminen sopivat täydellisesti tähän hetkeen ja muodostuvan uuden kokonaisuuden kipparina toimimiseen”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toteaa.
”Uskon vahvasti paikallisuuden, osuuskauppojen vahvan roolin, saumattoman yhdessä tekemisen ja yhteisen suunnan voimaan. On inspiroivaa päästä kehittämään uutta tekemistä, joka tukee osuuskauppojen menestystä ja tuottaa aitoa arvoa asiakasomistajille”, Elli Siltala toteaa.
Elli Siltala aloittaa uudessa tehtävässään 13. toukokuuta.
Pääjohtaja Hannu Krook, SOK, p. 010 76 80200
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin 1,9 miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
