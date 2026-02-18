Elli Siltala SOK:n uudeksi mediajohtajaksi

Siltala on työskennellyt Valiolla 24 vuoden ajan erilaisissa liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.

Siltala saa vedettäväkseen kokonaisuuden, johon kuuluvat S-ryhmän markkinointi, asiakasomistajuus, kaupan median ja sisältöjen kehittäminen sekä viestintä ja yhteiskuntasuhteet.

”Toivotan Ellin lämpimästi tervetulleeksi S-ryhmään. Olemme juuri nyt strategisessa taitekohdassa, jossa meidän pitää osata palvella asiakasomistajiamme yhä osuvammin tulevan kasvun varmistamiseksi. Uskon, että Ellin kokemus ja osaaminen sopivat täydellisesti tähän hetkeen ja muodostuvan uuden kokonaisuuden kipparina toimimiseen”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toteaa.

”Uskon vahvasti paikallisuuden, osuuskauppojen vahvan roolin, saumattoman yhdessä tekemisen ja yhteisen suunnan voimaan. On inspiroivaa päästä kehittämään uutta tekemistä, joka tukee osuuskauppojen menestystä ja tuottaa aitoa arvoa asiakasomistajille”, Elli Siltala toteaa.

Elli Siltala aloittaa uudessa tehtävässään 13. toukokuuta.