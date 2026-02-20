Kansanedustaja Pekka Haavisto ja taloustieteen nobelisti James Robinson Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi

Kunniatohtorin arvolla tiedekunta haluaa kunnioittaa oman tieteenalansa piirissä kansainvälisesti erittäin ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Kunniatohtoreiksi vihittävät henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä kukin omalla sektorillaan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen hyväksi, ja heillä on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Kunniatohtorin arvo on korkein yliopiston myöntämä tunnustus yksityishenkilölle. Kunniatohtori ottaa henkilökohtaisesti vastaan arvonimensä sekä sen merkkinä tohtorin miekan ja hatun.

Kansanedustaja Pekka Haavisto on pitkän linjan suomalainen poliitikko ja kansainvälisen diplomatian vaikuttaja, jolla on tiiviit yhteydet tiedekunnan tutkijoihin, ja hän on luennoinut Helsingin yliopistossa kansainvälisestä ympäristöpolitiikasta.

Haavisto tuo tiedekunnan yhteiskunnallisen turvallisuuden kokonaisuuteen monialaista osaamista rauhanvälittämisestä ulko- ja turvallisuuspoliittisen kokemuksensa ja mittavan kansainvälisen kontaktiverkostonsa ansiosta.

Haavisto toimi ulkoministerinä, kun Suomen NATO-jäsenyydestä päätettiin. Hän on ollut usean vuoden YK:n palveluksessa selvittämässä konfliktien ympäristövaikutuksia. Haavisto on myös toiminut Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtajana ja häneltä löytyy laaja kirjallinen tuotanto. Haavisto on ollut pitkään kansanedustajana ja kolmeen otteeseen valtioneuvoston jäsenenä.

Professori James Robinson oli yksi kolmesta taloustieteen Nobelin saajasta vuonna 2024. Robinson on brittiläis-amerikkalainen taloustieteilijä ja politiikan tutkija Chicagon yliopistosta. Hän on kansainvälisesti tunnettu vaikutusvaltaisesta tutkimuksestaan poliittisen talouden, globaalin eriarvoisuuden ja instituutioiden kehityksen aloilla. Vuonna 2023 Robinson sai Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskuksen Leo Mechelin -palkinnon, ja hän on vieraillut Helsingissä useita kertoja ylläpitäen aktiivisia tutkimusyhteyksiä yliopiston tutkijoihin.

Professori Bridget Anderson on kansainvälisesti arvostettu muuttoliikkeiden, liikkuvuuden, kansalaisuuden ja työn tutkija Bristolin yliopistossa, jossa hän toimii paitsi professorina, myös Migration Mobilities Bristol (MMB) -instituutin johtajana.

Anderson on tehnyt tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa jo vuodesta 2015 opetuksen, keynote-luentojen, yhteisjulkaisujen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien kautta. Lisäksi hän on tukenut aktiivisesti uransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita ja vahvistanut merkittävästi yliopiston kansainvälisiä tutkimusverkostoja.

Professori emeritus Walden Bello filippiiniläinen tutkija ja aktivisti, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä globaalin rauhan ja sosioekologisen oikeudenmukaisuuden, demokratian, sananvapauden sekä poliittisen talouden alalla. Bello oli mukana perustamassa Focus on the Global South -järjestöä vuonna 1994. Hän on toiminut Filippiinien edustajainhuoneen jäsenenä vuosina 2009–2015 ja ollut varapresidenttiehdokkaana vuoden 2022 vaaleissa.

Bello on pitänyt useita vierailijaluentoja Helsingin yliopistossa, ja hänelle on myönnetty merkittäviä tunnustuksia, kuten Right Livelihood -palkinto, Amnesty Internationalin jakama Philippines’ Most Distinguished Human Rights Defender -palkinto sekä ISA:n Outstanding Public Scholar -palkinto.

Valtiotieteellisen tiedekunnan 16. promootio järjestetään 21.–23. toukokuuta, jolloin uudet kunniatohtorit ottavat vastaan arvonimensä. Yliopiston tiedekunnat nimeävät kunniatohtoreita promootioiden yhteydessä. Promootiot ovat osa akateemista perinnettä, joissa valmistuvat maisterit ja tohtorit vihitään akateemiseen oppiarvoonsa.

Lisätietoja vuoden 2026 kunniatohtoreista:

