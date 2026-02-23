Sähköistyvä yhteiskunta vauhdittaa Norelcoa – yhtiö järjestäytyy konserniksi
23.2.2026 15:02:38 EET | Norelco | Tiedote
Suomalainen sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut Norelco ottaa seuraavan askeleen kasvustrategiassaan ja siirtyy 1.3.2026 konsernirakenteeseen. Rakennemuutos on osa yhtiön pitkäjänteistä kasvuohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa nopeasti sähköistyvässä yhteiskunnassa – niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Sähköistyminen kiihdyttää markkinaa
Vihreä siirtymä, liikenteen sähköistyminen ja datakeskusten voimakas kasvu lisäävät sähkön tuotantoa ja kulutusta ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä kasvattaa suoraan sähkönjakelujärjestelmien kysyntää useilla toimialoilla.
Norelco on vastannut kysynnän kasvuun digitalisoimalla tuotantoaan, panostamalla laatuun sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja energiamurroksen tarpeisiin. Kasvua tukevat myös yhtiön strategiset investoinnit uuteen automaattiseen maalaamoon ja tekoälyyn.
“Energiamurros on historiallinen mahdollisuus, ja haluamme olla sen keskiössä rakentamassa kestävää energiainfrastruktuuria. Konsernirakenne luo vakaan perustan pitkäjänteiselle kasvulle ja kansainvälistymiselle yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme innoissamme tulevista mahdollisuuksista ja jatkamme määrätietoisesti kohti entistä vahvempaa tulevaisuutta”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Uudistuksen myötä perustetaan emoyhtiö Norelco Group Oy, ja operatiivinen liiketoiminta keskitetään tytäryhtiö Norelco Oy:hyn.
Luonnollinen askel seuraavaan kasvuvaiheeseen
Uudistus vahvistaa Norelcon edellytyksiä kasvaa vastuullisesti ja vastata energiamurroksen kasvavaan kysyntään. Samalla kehitämme kilpailukykyämme älykkäämmillä tuotteilla ja uudella PowerCare-palvelulla.
Konsernirakenne tukee yhtiön strategista tavoitetta toimia sähköistyvän yhteiskunnan mahdollistajana. Norelcon motto ”Powering people and planet” kiteyttää kasvun suunnan: yhtiö haluaa olla rakentamassa energiaratkaisuja, jotka tukevat ihmisten arkea ja kestävää tulevaisuutta.
Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemus tekee meistä luotettavan kumppanin sähkönjakelujärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja elinkaaripalveluissa.
Kattavat kokonaisratkaisumme keski- ja pienjännitekojeistoista muuntamoihin ja sähköasemiin turvaavat sähkönjakelun teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Varmistamme turvallisen, pitkäikäisen ja häiriöttömän sähkönjakelun pohjolan vaativissa olosuhteissa.
Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa yli 300 alan ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
