Sähköistyvä yhteiskunta vauhdittaa Norelcoa – yhtiö järjestäytyy konserniksi

Sähköistyminen kiihdyttää markkinaa

Vihreä siirtymä, liikenteen sähköistyminen ja datakeskusten voimakas kasvu lisäävät sähkön tuotantoa ja kulutusta ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä kasvattaa suoraan sähkönjakelujärjestelmien kysyntää useilla toimialoilla.

Norelco on vastannut kysynnän kasvuun digitalisoimalla tuotantoaan, panostamalla laatuun sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja energiamurroksen tarpeisiin. Kasvua tukevat myös yhtiön strategiset investoinnit uuteen automaattiseen maalaamoon ja tekoälyyn.

“Energiamurros on historiallinen mahdollisuus, ja haluamme olla sen keskiössä rakentamassa kestävää energiainfrastruktuuria. Konsernirakenne luo vakaan perustan pitkäjänteiselle kasvulle ja kansainvälistymiselle yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme innoissamme tulevista mahdollisuuksista ja jatkamme määrätietoisesti kohti entistä vahvempaa tulevaisuutta”, sanoo konsernin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Uudistuksen myötä perustetaan emoyhtiö Norelco Group Oy, ja operatiivinen liiketoiminta keskitetään tytäryhtiö Norelco Oy:hyn.

Luonnollinen askel seuraavaan kasvuvaiheeseen

Uudistus vahvistaa Norelcon edellytyksiä kasvaa vastuullisesti ja vastata energiamurroksen kasvavaan kysyntään. Samalla kehitämme kilpailukykyämme älykkäämmillä tuotteilla ja uudella PowerCare-palvelulla.

Konsernirakenne tukee yhtiön strategista tavoitetta toimia sähköistyvän yhteiskunnan mahdollistajana. Norelcon motto ”Powering people and planet” kiteyttää kasvun suunnan: yhtiö haluaa olla rakentamassa energiaratkaisuja, jotka tukevat ihmisten arkea ja kestävää tulevaisuutta.