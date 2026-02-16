Ammattiliitto JHL:ltä jo kolmas lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on jättänyt jälleen uuden lakkovaroituksen vauhdittaakseen yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvotteluita. Lakko järjestetään 10.–12.3.2026, ja sen piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ. Tämä on jo kolmas JHL:n jättämä lakkovaroitus alalle.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelua jatkettiin viime perjantaina ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ammattiliitto JHL oli ainoana työntekijöitä edustavana järjestönä hylännyt sovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Sovittelua jatketaan myös tällä viikolla.

Neuvottelut polkevat paikallaan, koska osapuolet ovat erimielisiä alan työehtojen kehittämisestä ja palkankorotusten tasosta. Työnantajapuoli on tarjonnut korotuksia, joita JHL pitää riittämättöminä.

Lisäksi tähän mennessä ehdotetut tekstiparannukset eivät olet tosiasiassa vieneet alaa eteenpäin tai kompensoineet palkankorotusesityksen puutteita.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät tekevät vaativaa ja vastuullista työtä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hyväksi. Emme hyväksy sitä, että työn arvoa vähätellään palkkauksessa ja työehdoissa. Lakko on viimesijainen mutta välttämätön keino turvata yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden oikeudet ja palveluiden laatu, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

Tässä on uusi lakko

Työtaistelun piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ.

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 10.3.2026 kello 00:01 ja 12.3.2026 kello 23:59 välisenä aikana. Työtaistelu koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja.

Lisäksi JHL on julistanut jo aiemmin toistaiseksi voimassa olevan tilapäisen siirron kiellon, joka koskee kaikkia HALI ry:n jäsenyrityksissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Kielto päättyy, kun muutkin työtaistelutoimet päättyvät tai asiasta ilmoitetaan erikseen.

JHL:n jäsenet tekevät vuoronvaihtoja toistaiseksi vain ylityönä.

Lakko ja muut työtaistelutoimet peruuntuvat, mikäli yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa saavutetaan neuvottelutulos sitä ennen.

JHL:n aiemmin julistama toinen lakkoaalto on ensi viikolla 3.–5.3.2026.

Ensimmäisen kerran yksityisellä sosiaalipalvelualalla lakkoiltiin viime viikolla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

